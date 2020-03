Íme a látványos ábrák: teljesen összeomlott az autóforgalom világszerte a nagyvárosokban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A 29 legnagyobb amerikai városban átlagosan 70%-kal zuhant tegnapra az autóforgalom a tavalyi egész éves átlaghoz képest, miközben a spanyol, olasz, francia országos adatok ennél is nagyobb, 80%-os zuhanást mutatnak – mindez pedig egyértelműen és elkerülhetetlenül globális recessziót vált ki idén a Nordea mai elemzése szerint. Ők három forgatókönyvet vázolnak fel a koronavírus járvány várható globális lefutása kapcsán, és még a legkedvezőbb is nagy fájdalmakkal fog járni világszerte. Közben a JPMorgan napi kínai elemzésében is látványos ábrákat találtunk arra, hogy mennyire nem állt még helyre az élet közlekedési szempontból (se) a kínai nagyvárosokban. Ez elhúzódó válságra, tartósan nyomottabb gazdasági aktivitásra utal.