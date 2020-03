Koronavírus: végre itt az olasz fordulat? – Közben már a hollandokért aggódunk

Két egymást követő nap is csökkent Olaszországban az új koronavírus fertőzéses esetek száma és ez, illetve a dél-koreai tapasztalatok biztató kilátást sugallnak, miközben a spanyol halálozás drámai és kezd felzárkózni hozzá a holland is – mutat rá kedd délelőtti elemzésében a Nordea Bank. Látványos ábrákkal egészítjük ki ezeket.

Hétfő este már reményt keltő adatok jöttek Olaszországból, mivel a második egymást követő nap csökkent az új koronavírus fertőzéses esetek száma. Mivel március 11. óta van érvényben az országos karantén (az északi Lombardia és Veneto tartományban pedig már bő egy hónapja), a lappangási idő miatt a napokban már konkrét eredményeket kell(ene) látunk. (Korábban olasz járványügyi szakértők március 25-27. közöttre tették a tetőzés lehetséges idősávját).

A Nordea egyik látványos ábrája ezt sugallja, mivel egymás mellé tette azt, hogy a dél-koreai és az olasz országos karantén elrendelésének időpontja óta hogyan alakult a két országban az új fertőzéses esetszámok felfutása, majd csökkenése.

Nagyon bízunk benne, hogy a dél-koreai tendenciát követi az olasz esetszám is a következő napokban és hetekben, azaz a napi 4-6 ezres új esetszám után két hét múlva már „csak” napi ezer körüli új esetet találnak olaszországban.

Amint reggeli másik cikkünkben már rámutattunk, a koronavírus járvány gócpontja már egyértelműen Európában és Amerikában van, így a Kínán kívüli esetszámok emelkednek markánsan.

Érdemes a nagyobb európai országok fertőzéses esetszámát egy grafikonon is bemutatni, hogy lássuk a tendenciákat. Az olasz esetszám már 60 ezer felett jár, de rohamosan emelkedik a spanyol is (36 ezer felett járt reggel) és a német is (közel 30 ezer eset). A francia görbe tegnap óta ugrott nagyobbat 20 ezerig.

A Nordea szerint a fenti nominális esetszám felfutásnál jobban mutatja a problémák súlyosságát az, ha az adott ország 1 milliónkénti lakosság számához viszonyítjuk a halálesetek számát. Ez pedig arra utal, hogy nemcsak a spanyol, hanem már a holland halálozási felfutás is jóval ijesztőbb (meredekebb pályán halad és hamarabb kezdett el emelkedni), mint az olasz. Miközben tehát remélhetőleg az olasz helyzet kezd a stabilizálódás felé haladni, addig a spanyol és holland esetben még egyelőre nincsenek ennek jelei.

