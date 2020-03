Lépett az MNB a koronavírus-járványra: új eszközt vezet be

A Magyar Nemzeti Bank a koronavírus-járvány miatt kialakult pénzügyi piaci feszültségek enyhítése érdekében további likviditásbővítő intézkedésekről döntött. A Monetáris Tanács mai döntései értelmében

- a jegybank hosszú lejáratú, azaz 3, 6 és 12 hónapos, illetve 3 és 5 éves futamidejű fedezett, fix kamatozású hiteleszközt vezet be korlátlan keretösszeggel, valamint

- az alultartalékolásra vonatkozó szankció felfüggesztésével felmentést ad a bankoknak a kötelezőtartalék-teljesítés alól.

A két lépés – a korábbi intézkedéseket, kiemelten a fedezeti kör nagyvállalati hitelekkel való bővítését és a swaptenderek feltételrendszerének átalakítását kiegészítve – érdemben erősíti a bankrendszer likviditási helyzetét. Az MNB az első hosszú futamidejű hiteltendert szerdán tartja, a kötelező tartalékolás alóli felmentés pedig azonnali hatállyal lép életbe.

Irány a hosszú lejárat

Az MNB eszköze nem teljesen új, de az új paraméterekkel teljesen újnak hat. Ahogy az MNB közleménye fogalmaz:

Az MNB monetáris politikájának megvalósítása során fedezett hitelügyletek keretében eddig is likviditást nyújtott a bankoknak, amelyek során a fedezet a partnerbank által az MNB javára óvadékba adott értékpapír-állomány, illetve hétfőtől kezdve az Üzleti feltételekben rögzített paramétereknek megfelelő nagyvállalati követelés-állomány. Az MNB-nek mindeddig két aktív hiteleszköze volt: az egynapos és az egyhetes hitel. A jegybank egynapos lejáratú hitellel a kamatfolyosó tetején, azaz a 0,9 százalékos alapkamaton – a bankok által felajánlott fedezet függvényében – korlátlan mértékben és rendelkezésre állás keretében biztosítja a kereskedelmi bankok likviditáshoz jutását. Ugyancsak 0,9 százalékos alapkamaton érhető el a hetente szerdánként meghirdetésre kerülő, egyhetes futamidejű hiteleszköz, ahol a piaci folyamatok és a banki kereslet függvényében dönt az MNB a banki igények kielégítéséről.

A Monetáris Tanács A mai döntésével a jegybank az eddigieknél hosszabb futamidejű hiteleszközökkel egészíti ki az eszköztárát.

A hosszú futamidejű hiteleszközt az MNB 5 futamidőn kínálja fel a bankoknak, a kitüntetett piaci futamidőkhöz igazodva 3, 6 és 12 hónapon, illetve 3 és 5 éven. A hosszú hiteleszköz fix kamatozású, azaz a bankok a tender meghirdetésekor meghatározott kamatot fizetik az MNB-nek a hitel teljes futamideje alatt. Az eszköz kamatozását az MNB tenderenként határozza meg, a kamat ugyanakkor nem lehet alacsonyabb, mint a tender időpontjában fennálló alapkamat. A program teljes keretösszege korlátlan. Ugyanakkor az MNB az egyes tendereken elfogadott mennyiségeket a likviditás hatékony menedzselése érdekében a mindenkori piaci folyamatok alapján határozza meg. A hosszú futamidejű fedezett hiteleszköz kiszámítható és fix kamatozású forrást jelent a bankok számára, támogatja a releváns hitelpiacok (vállalati és háztartási hitelpiacok) és kulcsfontosságú pénzügyi piacok (deviza- és kamatswappiac, állampapírpiac, bankközi piac) likviditását, hozzájárul a pénzpiaci turbulenciák mérsékléséhez, illetve elősegíti a finanszírozási környezet stabilitását.

Az MNB a jegybanktörvénynek megfelelően a hosszú hiteleszközt is fedezet mellett nyújtja, a bankrendszer szabadon rendelkezésre álló fedezetei ugyanakkor kiemelkedő mértékűek. A jegybanki hitelműveletek során elfogadható és nem lekötött, fedezetbe került, azaz szabadon bevonható biztosítékok befogadási értéke jelenleg több mint 9600 milliárd forint, amiből a szabadon bevonható értékpapírok több mint 7000 milliárd forintot, a fedezeti kör bővítését követően ugyancsak befogadható nagyvállalati hitelek pedig további csaknem 2600 milliárd forintot tesznek ki.

A Monetáris Tanács a hosszú futamidejű hiteleszköz bevezetése mellett döntött a kötelezőtartalék-előírás alóli felmentésről is, az alultartalékolás szankciójának felfüggesztésével. Ez a lépés érdemben megkönnyíti a bankrendszer likviditáskezelését, közel 250 milliárd forint likviditást szabadít fel a bankrendszerben. Ezzel az összeggel szabadon rendelkezhetnek a bankok, felhasználhatják a szükséges likviditás finanszírozására, vagy kihelyezhetik a bankközi piacon, ezzel is támogatva a likviditás hatékony újraelosztását. A kötelező tartalék mértékéig az MNB bankoknak az eddigi gyakorlattal összhangban továbbra is alapkamatot fizet, amennyiben ugyanakkor egy bank kisebb összeget tart a tartalékszámláján, mint a vonatkozó jegybanki rendeletben meghatározott érték, úgy az eddigiekkel ellentétben az MNB nem számít majd fel büntetőkamatot, azaz a bankok mentesülnek a jelenleg érvényes alultartalékolási szankció alól. A kötelező tartalékolási kötelezettség alóli felmentés azonnali hatállyal életbe lép, azaz már a 2020 márciusi tartalékperiódusra is érvényes.