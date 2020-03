MNB: lassabb lesz a magyar növekedés a koronavírus miatt

In English

Alig rontotta GDP-előrejelzését az MNB, ami meglepetést jelent, hiszen nagyon sok elemzőház idén már nem számol a gazdaság növekedésével.

A koronavírus hatása átrajzolta a jegybanknak a magyar gazdasági kilátásokról alkotott képet a tavaly decemberi előrejelzéshez képest. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) most kiadott inflációs jelentése szerint idén 2-3% között nőhet a GDP, miközben korábban 3,7%-os növekedést jósoltak. Az MNB azonban sokkal kedvezőbbnek látja a kilátásokat, mint más elemzőházak, akik szerint idén jó esetben is csak stagnálhat a magyar gazdaság. Az MNB szerint az infláció 2,6-2,8% lehet 2020-ban, míg tavaly decemberben 3,5%-os pénzromlásra számítottak. Az idei lassabb növekedés tehát visszafogja az inflációt is, de a következő években már sem a GDP-növekedésre, sem az inflációra nem lesz hatása az idei lassabb bővülésnek.

Közleményük szerint a "koronavírus-járvány következtében a gazdasági kilátások a korábbiaknál nagyságrendileg bizonytalanabbá váltak, ahol a feltételek napról napra változnak. A kialakult helyzet miatt átmenetileg szakítottunk azzal a gyakorlattal, hogy egy kitüntetett alappálya köré építjük a prognózisunkat."

Kiemelik: jelenlegi előrejelzésünk minden változó esetében egy tartományt ad meg, amit két egymással egyenrangú pálya alapján határoztak meg. Hangsúlyozzák, hogy az alappályájuk mögötti információs bázis lezárásának időpontja 2020. március 19.

A járvány miatt megnövekedett bizonytalanság miatt alappályájuk mellett a Monetáris Tanács által megszavazott alternatív forgatókönyveket is bemutatja az MNB:

Ami érdekes, hogy a tanács szerint a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén (ha a koronavírus-járvány tartósan negatív hatást fejt ki a világgazdaságra) is csak nagyon mérsékelt recesszió lesz idén. Azonban nagyon sok elemzőnek már ez az alapforgatókönyve, akik ebben az esetben 3-5%-os magyar recesszióval számolnak 2020-ra.

Összességében tehát elmondható, hogy az MNB csak kismértékben rontotta a magyar növekedésre vonatkozó előrejelzését, de hangsúlyozzák, hogy jelentős a bizonytalanság. Érdekes, hogy a jegybank szerint akkor is visszapattan a magyar gazdaság, ha idén recesszióba kerülünk, vagyis ezek alapján nem számolnak a termelőkapacitások jelentős leépülésével és/vagy a munkanélküliség nagymértékű emelkedésével. Ennek megvalósulásához azonban biztosan szükség lesz arra, hogy jelentős élénkítőprogramok valósuljanak meg Magyarországon, amelyek támogatják a vállalatok fennmaradását az előttünk álló, koronavírus-járvánnyal terhelt nehéz időszakban.

