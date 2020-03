Súlyosan sérülhet a kollegalitás és a lojalitás a koronavírus-járvány miatt

Ha a koronavírus-járvány miatt mindenki távmunkában dolgozik, akkor nemcsak hogy sérülhet, de sérülni is fog hosszabb távon a vállalati kultúra meg a lojalitás - hívta fel a figyelmet a Pénzcentrumnak adott interjújában Nagy-Józsa Dorka. A Y2Y Hungary Kft. vezetőjével a jelenlegi veszélyhezet kihívásairól, a home office pozitívumairól és hátrányairól, illetve arról beszélgettünk, mire taníthatja a jelenlegi kritikus helyzet a munkavállalókat és vezetőiket.

"Ha mindenki remote-ban dolgozik, akkor nemcsak hogy sérülhet, de sérül is a vállalati kultúra meg a lojalitás. Bizonyos szektorok teljesen meg fognak reccsenni, ami azt fogja eredményezni, hogy azok a fajta munkavállaló-megtartási módszerek, amikről még néhány héttel ezelőtt is prédikáltak a HR-szakemberek, java részt meg fognak szűnni. A lojalitást ugyanis lehetetlenség az eddig alkalmazott megoldásokkal csekkolni" - mondta Nagy-Józsa Dorka, az Y2Y Hungary Kft. vezetője a Pénzcentrumnak.

A szakember arra is kitért, a munkavállalók nagyon különböző körülmények között dolgoznak most, ez pedig azzal is jár, hogy feszültségek alakulhatnak ki. Hiszen van, akinek nincs családja, egyedül él, ő akár a szokásosnál is többet fog dolgozni, míg egy kétgyermekes szülő számára kihívást jelent a jelenlegi helyzet, vagyis hogy ellássa a munkáját és közben a családjával is foglalkozzon.

Az interjúban ezek mellett szó esik arról is, a jelenlegi helyzetben mire érdemes figyelnie a vezetőknek, hogyan érdemes kapcsolatot tartaniuk a munkavállalókkal, és hogy a távmunka mennyire hozza elő a cégen belüli generációs feszültségeket.

