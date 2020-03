Koronavírus: ma este 6-kor eldőlhet, fellélegezhet-e Olaszország és a világgazdaság

Ma már 14. napja van érvényben országos karantén Olaszországban és ha az elmúlt napokhoz hasonlóan megint a napi új fertőzések csökkenését közlik az olasz hatóságok, akkor az nagyon jó hírt jelentene és egyúttal a tőzsdéken is elszabadulna (még jobban) a bika. Az olasz helyzet ugyanis iránymutatás minden nagyobb nyugati országnak arra, hogy mire számíthatnak. A Nordea Bank ma reggeli elemzése azt valószínűsíti, hogy a spanyolok és franciák 6-10 nap múlva érhetnek el oda (lassul a fertőzések napi növekedése), ahol az olaszok remélhetőleg most járnak és leghamarabb 14 múlva az amerikaiak.

Az olasz hatóságok kedd este 6 óra után azt jelezték, hogy 3780-ról 3612-re csökkent az újonnan koronavírussal azonosított betegszám és így szombat óta sorozatban már a harmadik egymást követő napon lassult valamelyest a napi új esetszámok növekedése. Ez arra utal, hogy a már két hete elrendelt és azóta bizonyos lépésekkel tovább szigorított országos karantén kezd működni, kezdi ténylegesen lassítani a fertőzés terjedését az országban. Az olasz kilátások remélhető javulásáról már tegnap is írtunk:

A John Hopkins Egyetem adatbázisa most tegnapra visszanézve sajnos azt mutatja, hogy az új esetszám mérsékelten újból növekedett (4789-ről 5249-re), így nem lehet még biztosat mondani ebből a szempontból sem az olasz helyzetről. Mindenesetre azért óvatos bizakodásra igenis okot adnak a számok. Ha a ma este 6 óra körüli friss adatok az új esetszám markáns csökkenését jeleznék, az

Olaszország mellett az egész világ számára is fellélegzést jelenthetne, ami a kockázati étvágy elszabadulását, a tőzsdék további markáns emelkedését is hozhatja.





Közben egyébként a brit helyzet is kezd egyre feszültebb lenni, hiszen már több mint 8000 fertőzöttet azonosítottak az országban és a Nordea alábbi ábrája arra mutat rá, hogy 1 millió lakosra vetítve a britek éppen akkor rendelték el az országos karantént, mint amikor az olaszok. Ez tehát afelé mutat, hogy a briteknél is a fertőzési szám meredek további emelkedése várható a halálesetek megugrásával együtt. Az alábbi ábra arra is rámutat, hogy az amerikaiaknál is csaknem itt jár már a helyzet súlyossága 1 millió főre vetítve és ott még nem teljes az országos karantén, csak a fertőzöttebb államokban léptek inkább (pl. New Yorkban). Ebből a szempontból sem mindegy, hogy mennyire gyorsan tud lépni Amerika akkor, amikor az elnök ellentmondásos üzeneteket közvetít a lakosság felé:

Visszatérve a brit karanténra, az alábbi ábrán jól látszik, hogy amint ezt elrendelték, a napi autóforgalom drasztikusan és azonnal visszaesett a londoni autóforgalom TomTom forgalomfigyelő szolgáltatás alapján. A világ nagyvárosaiban zuhanó autóforgalomról már tegnap is írtunk:

Végül érdemes azt is megnézni, hogy a figyelem középpontjában álló nagyobb országokban 1 millió főre vetítve hogyan áll a halálozások felfutása a koronavírus hatására. Amint látható: a spanyoloknál nagyon durva a helyzet és ezzel sajnos lépést tart a holland görbe is, az utóbbi napokban pedig jóval laposabb pálya mellett a francia görbe is kezd meredekebbé válni.

