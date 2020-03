Koronavírus: úgy dolgoznak együtt a világ technológiai óriásai, mint még soha

A Facebook, a Microsoft és még számos technológiai óriás részvételével indított egy hackathont a WHO annak érdekében, hogy támogassa azokat a szoftverfejlesztéseket, amelyek hasznosak lehetnek a koronavírus ellen folytatott harcban.

Technológiai óriásokat ösztönöz az egészségügyi világszervezet olyan szoftverek kifejlesztésére, ami megoldást jelenthet a koronavírus-járvánnyal összefüggő kihívásokra. A #BuildforCOVID19 elnevezésű hackathon, amelyben többek között a Facebook és a Microsoft is részt vesz, közös erővel megálmodott projektekkel fog előrukkolni a napokban.

A Facebookon és a Microsofton kívül a Twitter, a WeChat, a TikTok, a Pinterest, a Slack és a Giphy is részt vesz a hackathonon. A hackathon lényege, hogy a szoftverfejlesztések során a vállalatok megosztják az erőforrásaikat és az ötleteiket egymással. A szoftverfejlesztők most az egészség, az üzleti megoldások, a közösségi élet, az oktatás és a szórakoztatás területére fókuszálnak a WHO kérésére.

Hétfőig dolgozhatnak az ötleteiken a vállalatok, a legjobb projekteket pedig április 3-án hirdetik ki.

Mark Zuckerberg Facebook-posztjában fejtette ki, hogy reményei szerint hasznosak lesznek majd a hackathon projektjei. Példaként hozta a „Crisis Response” funkcióját, amit például természeti katasztrófák esetén segíti az információáramlást, ez szintén egy hackathon eredménye volt.

(CNBC)

Címlapkép: Shutterstock