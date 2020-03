Már íródik a forgatókönyv, ahogy Trump megbukik a koronavírus miatt

Az elnök kezdetben a média hisztériakeltésének és a demokraták kampányeszközének nevezte a koronavírust, majd pár hét múlva eljutott oda, hogy saját magát is tesztnek kellett alávetnie. Amikor a vírust kacsának nevezte, február 28-án, akkor még csak 15 beteg volt az országban, mára ez 50 ezer környékére nőtt, és meredeken emelkedik. A java pedig még csak most jön: a Trump-kabinet lassan reagált, és a gazdasági segélycsomag késlelkedése miatt milliók veszíthetik el a munkájukat az Egyesült Államokban, miközben a részvényindexek is beszakadtak. Az elnök támogatottsága is meredek csökkenést mutat az elmúlt napokban, a potenciális demokrata ellenfél eközben kivétel nélkül megelőzi őt minden közvélemény-kutatásokon. Általában igaz, hogy ha a választási év második negyedévében visszaesést látunk a GDP-ben, akkor az elnök elveszíti a választást - a visszaesés idén pedig akár kétszámjegyű is lehet. Minden együtt áll tehát Donald Trump bukásához, az elnök pedig a következetlen kommunikációval saját esélyeit is rontja.

A demokraták átpolitizálják a koronavírust, tudjátok, a koronavírust. Nincsenek nyomon. Ez az új hoax. Nagyszerű dolgokat hajtottunk végre ebben az elmúlt időben, ennek köszönhetően összesen tizenöt beteg van ebben a hatalmas országban.

- mondta Donald Trump február 28-án Dél-Karolinában elmondott beszédében, amikor még csak pár esetet tartottak nyilván az Egyesült Államokban. Az elnök azt is elmondta, hogy miután a demokraták nem tudták őt megtörni az oroszokkal, majd az elmozdítására indított kongresszusi eljárás, az impeachment is elbukott (az elnök támogatottsága abban az időben rekordot döntött), a demokraták most a koronavírust használják fel politikai célokra, hogy így vegyék át a hatalmat.

Donald Trump azt is elmondta, hogy a vírust a média hisztériakeltésként alkalmazza, annak a véleményének pedig már korábban hangot adott, hogy a jelenlegi járvány olyan, mint az influenza, és majd magától elmegy.

A republikánus elnök elítélte, hogy a demokraták szerint az egészségügyi rendszer nincs felkészülve egy ilyen vírusra, és nyomatékosan kiemelte, hogy 2,5 milliárd dollárt bocsát rendelkezésre, hogy biztosítsa a szükséges feltételeket a kutatáshoz, és hozzátette: „egyelőre senkit nem veszítettünk el a vírus miatt. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk, de amikor 35 és 40 ezer emberről hallunk máshol, mi nem veszítettünk el senkit.”

Nagyot fordult a világ három hét alatt Amerikával is

Az elnök beszéde után másnap meghalt az első beteg az Egyesült Államokban, két nappal később, március 1-én pedig már beutazási korlátozásokat hirdettek Amerikában a gócpontnak minősülő országokból.

Trumptól megszokhattuk, hogy a tőzsdei mutatók különösen fontosak számára, így a helyzet komolyságát és a gazdasági kilátások romlását kiválóan szemléltette, hogy az amerikai tőzsdeindexek –vele együtt pedig a világ szinte összes piaca – meredeken zuhanni kezdett, amikor Olaszországban elkezdett elszabadulni a vírus. Az Egyesült Államokban már ekkor is jelen volt a koronavírus, de messze nem olyan mértékben, mint az európai kontinensen, de Trump hangneme már komolyabbra váltott.

Az elnök közönyének is betudható, hogy a járvány elszabadult az országban: az amerikai egészségügyi kormányzat nem reagált kellően gyorsan, az első hetekben kritikusan alacsony volt az elvégzett tesztek száma. Az országban viszont már terjed a vírus és vele együtt a bizonytalanság, Trump erre válaszul március 12-én 30 napra felfüggesztette a beutazást a schengeni övezet országaiból. Mindezt akkor tette, amikor már több tagállamban gócpontok alakult ki, a lépése így inkább minősíthető politikai eszköznek (egyfajta kompenzációnak), mint hatékony járványügyi intézkedésnek.

A járvány így eleve felkészületlenül érte az országot, de még a megjelenésekor sem hozták meg a szükséges intézkedéseket. A tömeges teszteléseket csak több héttel az első megbetegedések után kezdték meg, és akkor derült ki, hogy mekkora mértéket is öltött a járvány az Egyesült Államokban.

Az igazolt esetszámok meredeken futnak fel, a legnagyobb gócpontnak tekinthető államban, New Yorkban a vasárnap elvégzett tesztek 50%-a pozitív lett, az esetszám pedig múlt hét végén három nap alatt megháromszorozódott. Ma 46 548 megerősített esetről tudunk az Egyesült Államokban.

Donald Trump februári szavai ellenére, amikor „kínai” és „európai” járványról beszélt, mára az Amerikai Egyesült Államok lett a koronavírus-esetszámokat tekintve a harmadik legjobban sújtott ország, és vélhetően még a héten megelőzik Olaszországot is.

Noha a föderális kormánynak korlátolt lehetőségei vannak a tagállami törvényhozásra, Donald Trump nem mutatott kellő határozottságot, hogy a kormányzatokat szigorú intézkedések meghozatalára ösztönözze. A kötelező lépéseket természetesen a szövetségi kormány is meglépte, így például március közepén betiltották a 10 főnél nagyobb létszámú rendezvényeket.

A polgármesterek viszont saját hatáskörben léptek, így például New York városát, ahol a legtöbb megbetegedést regisztrálták, szinte teljes lezárás alá vonták, a mai napon pedig majdnem minden harmadik amerikait érint a kijárási tilalom. Mindössze három hét leforgása alatt tehát a valóság megcáfolta az elnök szavait.

Érthető, hogy a továbbiakban már az elnök sem bagatellizálja a problémát, sőt, mintha kapkodás és túlkompenzálás jellemezné: immár a Nemzeti Gárdát is mozgósította, két napja pedig már úgy nyilatkozott, hogy az egész nemzet nagy próbatétel előtt áll. Arra ösztönözte a munkaadókat, hogy aki teheti, biztosítson otthoni munkavégzést a munkatársainak, és akár őszig tartó járványról beszélt.

Az elmúlt hetekben egyébként magát az elnököt is tesztnek kellett alávetnie, miután több munkatársa és a republikánus szenátorok némelyike is megfertőződött. Az elnök tesztje negatív lett, de a helyzet mindössze három hát alatt jutott el a „megettünk mindent, felkészültünk a járványra” kijelentésektől addig, hogy az elnök közvetlen környezetében is megjelentek a fertőzések. Trump nyilvánvalóan téves prognózisai egyértelműen nem tettek jót a megítélésének.

Trump könnyen belebukhat a járványba

Trump elnöki ciklusa alatt végig szerencsés volt abban az értelemben, hogy korábban semmilyen komolyabb válságot nem kellett kezelnie. A koronavírus ebből a szempontból rosszabbkor nem is jöhetett volna számára, a választási év gazdasági teljesítménye ugyanis a legtöbb esetben döntően befolyásolja az aktuális elnök megítélését és így a választási eredményt. Trump piacpárti intézkedései, az adócsökkentések kedveztek a nagyvállalatok számára, így nem meglepő, hogy a legnagyobb amerikai részvényindexek száguldottak Trump elnöksége alatt.

Ezek az indexek azonban szinte valósággal összeomlottak, ami nem is csoda, hiszen a járvány terjedésére adott válaszok gyakorlatilag teljes leállást eredményeznek a gazdaságban. Az S&P Index például így nézett ki Trump ciklusa idején, és épp a járvány megjelenése előtt pár héttel döntött történelmi csúcsot – a szép emelkedés gyakorlatilag totálisan semmissé lett az elmúlt hetekben:

Az indexárak eséséből – különösek a piacpárti Trump esetén – következtetést lehet levonni az elnök aktuális megítélésére. A Moody’s elemzése szerint amennyiben az index 2500 pont alá esik, akkor szinte biztosan demokrata elnök lesz, de már a 2700-as szint is azt jelenti, hogy az elnök megbukik. A Dow Jones indexe is így nézett ki az elmúlt 4 évben, hatalmas szakadással a végén:

Az elnök ugyan a demokratákra mutogatott, mint akik politikai célra használják fel a koronavírust, Trump maga is ezt tette: a piaci összeomlást látva ismét sürgetni kezdte a Fedet, hogy vágjon kamatot. Az elnöki ciklusa alatt Trump szinte folyamatos harcban állt az amerikai jegybankkal, szerinte ugyanis az nem támogatta az amerikai növekedést. A Fed végül két rendkívüli lépésben meg is hozta a történelmi lépést, és 0-ra vágta a kamatokat, később pedig eszközvásárlási programot is bejelentett.

A kormányzat is lépett: míg korábban Trump a 2,5 milliárdról úgy beszélt, mint aki minden eszközt megragad a járvány hatásainak mérséklésére, a szám pár napon belül hamar felkúszott 50 milliárd dollárra. Az 50 milliárdból végül 250 milliárd lett, amit a Kongresszus jóvá is hagyott, a republikánus vezetők és a Trump-kabinet ekkor már 1000 dollárt szorgalmazott, amely magában foglalt a családoknak nyújtott egyszeri támogatást is, legutóbb viszont már 4000 milliárd dolláros segélycsomagról hallhattunk.

A koronavírus egyébként rávilágít Trump gazdaságpolitikájának gyenge pontjára is: ami hatásos volt a felívelő szakaszban, az visszaüt a válságkezelés során. Trump konzervatív gazdaságpolitikájának köszönhetően a költségvetés bevételei megcsappantak, a költségvetési hiány így elszállt.

Ez kisebb mozgásteret jelent a válságkezelés során – olyankor, amikor a fejlett országok sorra jelentik be a GDP 5-10-15%-át meghaladó csomagokat-, és a Kongresszus még nem döntött, így nem tudjuk pontosan, hogy az Egyesült Államok mennyit különít el válságkezelésre, de az biztos, hogy minél később lép életbe a segélycsomagról szóló rendelkezés, annál kevesebb ideje marad a kormányzatnak enyhíteni a károkat, ez pedig a vállalatok várakozásai és az ebből eredő leépítések miatt kulcstényező jelenleg.

Ha recesszió van, akkor bukni szokott az elnök – márpedig idén recesszió lesz…

A koronavírus európai megjelenésekor az elemzők azt találgatták, hogy vajon a járvány képes lesz-e recesszióba fordítani a gazdaságot. Ehhez képest ma az elemzői konszenzus szerint a idén 5%-os visszaesés is jöhet az eurózónában. Ugyanez igaz az Egyesült Államokra is, ahol az idei recesszió már alapforgatókönyv, a második negyedév pedig itt is akár két számjegyű visszaesést is hozhat.

Ez nagyon rossz hír Trumpnak, a Goldman Sachs elemzésében ugyanis arra hívja fel a figyelmet, hogy a választási év második negyedévének gazdasági teljesítménye szorosan összefügg az elnökválasztás eredményével – ezt igazolják a történelmi példák, ebbe bukott bele például George H. W. Bush is.

A vírus már érezteti a hatását: a Bank of America szerint a gazdaság már recesszióban van, ők 0,8%-os éves visszaesést jósolnak, a Capital Economics szerint ez 0,6% lehet. Még borúsabb forgatókönyv, hogy a St. Louis-i Fed elnöke, James Bullard szerint akár 20-30% közötti is lehet a munkanélküliség az országban a járványra adott válaszok miatt. Trumpnak nem lennének jók a kilátásai, ha ilyen gazdasági környezetben vágna neki az őszi elnökválasztási kampánynak.

Noha az látszik, hogy a járvány önmagában nem rontja a kormányok megítélését, sőt, a szigorú intézkedéseket hozó kormányokat támogatják az állampolgárok, de Trump következetlen kommunikációja, és a demokratákra irányuló figyelem – akik már korábban szorgalmazták a határozott fellépéseket -, valamint a gazdasági teljesítmény hagyományosan kiemelt szerepe az amerikai választások során mind-mind nagyon kedvezőtlen helyzetet vetítenek előre az elnök számára.

A kapkodásra és a következetlenségre pedig kitűnő példa, hogy az elnök épp tegnap jelentette be, hogy a feloldaná a korlátozásokat a jövő héten, mondván a járvány nem válhat elnyúló pénzügyi problémává. Ez szinte biztosan annak tudható be,hogy az elnök a romló makrogazdasági adatokat és a piaci indexeket látva félti az elnöki pozícióját, a korlátozások feloldása viszont aligha sülne el jól számára:

egyrészt az újabb önellentmondással tovább rombolná a választói bizalmat, másrészt bár a gazdaság rossz helyzete is ronthatja az elnök megítélését, de nem valószínű, hogy a korlátozások feloldása miatt elszálló halálozási mutatók kevésbé lennének károsak Trump megítélésre, mint a magas munkanélküliség.

Már látszik is a felméréseken

A rekordmagas részvényárfolyamok, a rekordalacsony munkanélküliség és a növekvő bérek, valamit a demokrata térfélen kialakult zűrzavar miatt február elején még elképzelhetetlennek tűnt, hogy ne Donald Trump nyerje az elnökválasztást 2020 novemberében. Aztán ahogy a részvényindexek, úgy Trump népszerűsége is elolvadt, a fogadóirodák közül nem egy pedig már egy esetleges Joe Biden-győzelmet tart valószínűnek, de a szorzók legalábbis nagyon közel állnak egymáshoz.

Az országos kedveltségi rangsorban pedig már alig van olyan mutató, ahol ne valamelyik demokrata jelölt vezetne Trumppal szemben (a demokrata térfélen még ketten vannak versenyben):

De ami ennél is fontosabb Trump számára, az az, hogy az elnöki tevékenységének a megítélése a folyamatos emelkedés és a februári 29-i csúcs után lefordult az elmúlt napokban a Real Clear Politics adatai szerint:

Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy Donald Trump biztosan elveszíti az elnökválasztást, egyszerűen csak arról van szó, hogy míg februárban erre kevesen mertek volna fogadni, addig most már ez tűnik valószínűbb forgatókönyvnek.

Az sem utolsó szempont, hogy ma már biztosan tűnik, hogy Barack Obama egykori alelnöke, Joe Biden lesz Trump demokrata ellenfele. Az előválasztás hivatalosan még nem ért véget, de Biden előnye behozhatatlannak tűnik – 1215 delegáltja van, míg Bernie Sandersnek 909 (a győzelemhez 1900 kell).

Nem tudjuk, hogy az, hogy immár kvázi ismert az elnök ellenfele, az milyen mértékben változtat a helyzetet – például a kampány során Biden is hibázhat majd akkorát, hogy az elutasítottság nőjön vele szemben. A republikánusok már célba is vették Bident, és megindították ellene a negatív kampányt, ami leginkább a korát és mentális egészségét célozta meg (a volt alelnök 77 éves). Nem tudjuk még, ennek milyen hatása lesz, mint ahogy még a koronavírusnak és az abból eredő gazdasági válságnak milyen lesz a kifutása. Egy dolog biztos azonban: nagyon izgalmas elnökválasztás van kilátásban.

Címlapkép: Getty Images