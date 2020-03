Megállapodtak Amerikában a hatalmas koronavírus-mentőcsomagról

Az Egyesült Államokban megszületett a megállapodás a törvényhozókkal a gazdasági csomagtervről, amely az új típusú koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági nehézségek orvoslását célozza - jelentette be helyi idő szerint szerda hajnalban Washingtonban Eric Ueland, a Fehér Ház jogi igazgatója. Az ellenzéki demokraták viszont hűtötték a várakozásokat: hosszú még az út a csomag elfogadásáig.

"Hölgyeim és uraim, megcsináltuk. Megvan a megállapodás" - közölte a kongresszusban egész éjjel várakozó újságírókkal Ueland. Elmondta, hogy az egyezség értelmében csaknem 2000 milliárd dollár értékű a csomagterv, amely - mint fogalmazott -"a világjárvány legrosszabb hatásaitól" védi meg az Egyesült Államok gazdaságát.

Mitch McConnell, a szenátusban többségben lévő republikánusok frakciójának vezetője kijelentette:

kétpárti megállapodás született egy történelmi jelentőségű segélycsomagról.

A kongresszus vezető republikánus és demokrata párti tagjai kedden egész nap, éjszakába nyúlóan egyeztettek, és kedd este mind Nancy Pelosi demokrata párti házelnök, mind Mitch McConnell republikánus frakcióvezető bizakodóan nyilatkozott a sajtónak. A törvényhozók szerdán voksolnak a csomagtervről, bár azt még nem tudni, hogyan, mert miközben a szenátus teljes létszámban dolgozik, a képviselőház törvényhozói közül sokan hazamentek. Vezető demokrata párti képviselők azt szeretnék, hogy "egyhangú egyetértéssel" fogadják el a törvényjavaslatot, s akkor a már távol lévő képviselőknek nem kellene visszautazniuk a fővárosba, Washingtonba. Ám ez a megoldás akkor nem kivitelezhető, ha csak egyetlen képviselő is akad, aki nem ért egyet a csomagtervvel.

A gazdaságélénkítő javaslat nagyvállalatokat, közép- és kisvállalkozókat, továbbá tagállamokat és városokat megsegítő intézkedéseket tartalmaz, és segít az adófizetők napi gondjainak enyhítésében is. Az első információk szerint mind a republikánusok, mind a demokraták engedtek a saját eredeti elképzeléseikből.

A törvényjavaslat eredetileg 1000-1300 milliárd dolláros kiadást tervezett, és az egyeztetések során bővült csaknem 2000 milliárdra.

Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Ház kertjében a Fox televízióval folytatott, több mint kétórás beszélgetésében úgy fogalmazott: ez lesz az Egyesült Államok történelmének legnagyobb gazdasági mentőcsomagja.

Szerdán délelőtt a kongresszusban elmondott beszédében mind Mitch McConnell, mind Chuck Schumer elismerő beszédet mondott a csomagtervről. McConnell kiemelte, hogy a csomagterv "új forrásokat visz nemzetünk egészségügye harcának frontvonalába, és több ezermilliárd dollárnyi készpénzt juttat a gazdaságnak, hogy segítsen az amerikai dolgozóknak, családoknak, kisvállalkozásoknak és a nagy iparvállalatoknak is".

McConnell szerint a washingtoni szenátus ezúttal közösen cselekszik, és még szerdán megszavazza az öt napig tartó tárgyalások után kidolgozott csomagtervet.

Nancy Pelosi demokrata párti házelnök azonban azt közölte: még hosszú az út a csomagterv megszavazásáig. "A képviselőház demokrata politikusai most majd áttekintik még a megállapodásban foglalt intézkedéseket és annak jogi megfogalmazását, s majd ezt követően döntenek a következő lépésekről" - fogalmazott Pelosi újságíróknak.

A képviselőházi szavazás időpontjáról egyelőre nem is született döntés. Stephanie Grisham, a Fehér Ház szóvivője szerdán közölte: Donald Trump amerikai elnök a szavazás után azonnal aláírja, és ezzel törvényerőre emeli a több mint 500 oldalas intézkedéscsomagot a gazdaság nehézségek enyhítéséről, s a koronavírus elleni küzdelem további megsegítéséről.

Az elfogadás körüli bizonytalanság nem tett jót az amerikai részvénypiacoknak:

Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje a Delaware államban lévő wilmingtoni házából telekonferencián jelentkezett be és közölte, hogy a csomagterv elfogadásáig még hosszú az út. Az Obama-kormányzat volt alelnöke erős ellenőrzési mechanizmust sürgetett, hogy - mint mondta - "a gazdagok ne húzhassanak hasznot" a csomagtervből.

Biden egyébként szerdán este is bejelentkezett Wilmingtonból, de többször is köhécselt, a CNN hírtelevízió műsorvezetője figyelmeztette is őt. A 77 éves politikus azonban azt mondta: otthon van, nem találkozik senkivel, ezért nem tartja szükségesnek a vírusteszt elvégeztetését.