A koronavírus miatt szinte teljesen leállt a magyar autópiac

Szinte teljesen leállt a koronavírus-járvány miatt az új és a használt autók kereskedelme Magyarországon. A javítóipar azonban továbbra is dolgozik és stratégiai feladatot lát el – mondta a Magyar Nemzetnek a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete.

Erdélyi Péter lapban megjelent beszámolója szerint lényegében kiürültek az autószalonok – egyébként is be kell zárniuk délután három órakor –, és a nepperek is hoppon maradnak, hiszen a használt gépkocsik iránt is jelentősen megcsappant a kereslet. A javítók azonban működnek és működniük is kell.

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) ügyvezető elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy a lakosság élelmiszerrel, gyógyszerrel való ellátásához menniük kell az áruszállító járműveknek, emellett a közfeladatot ellátó szervezetek – mentők, tűzoltóság, rendőrség – kocsijainak is. Hozzátette, a családok kiszolgálását ellátó személyautókra is szükség van, hiszen a közösségi közlekedés igénybevétele kockázatos.

Mindezeket figyelembe véve stratégiai fontosságú, hogy a javítóipar megfelelő kapacitásokkal álljon az üzemeltetők rendelkezésére.

A szervizek nyitvatartását nem korlátozták, és nem is lenne jó, ha ez megtörténne – mondta Erdélyi Péter. Az autószerelők közvetlenül nem érintkeznek a megrendelőkkel, ezért őket nem fenyegeti kiemelten veszély a járvány miatt. Ugyanakkor a vállalkozások, amelyek foglalkoztatják a szakembereket, üzleti szempontból veszélybe kerülhetnek.

Utóbbi miatt javasolta az MGE és az Autós Nagykoalíció, hogy a gépjármű-kereskedelmi és -javítói tevékenységet, valamint a belföldi és nemzetközi (belföldre vagy belföldről irányuló) áruszállítási tevékenységet, továbbá az autókölcsönzőket is sorolják a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé, és ezekre is alkalmazzák az ide vonatkozó könnyítéseket – írta a Magyar Nemzet.

Ezen kívül javasolták a munkaerő-megtartási támogatások kiterjesztését az ­autós ágazatra, kérték, hogy a határzáron a Magyarországra irányuló árukkal, például alkatrészekkel érkező magyar és külföldi szállítók járműveit engedjék át.

Ahogy fontosnak tartják azt is a mostani kihívásokkal teli időszakban, hogy az elektromos ­autókra és a nagycsaládosok autóira biztosított támogatás kifizetését gyorsítsák fel, mert a sok száz várakozó autó finanszírozása megroppanthatja a kereskedők pénzügyi helyzetét.

