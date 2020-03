Elszáll idén az államadósság a koronavírus miatt, ha jól csinálja az Orbán-kormány

Beke Károly Cikk mentése Megosztás

Folyamatosan változnak az utóbbi napokban a gazdasági kilátások, senki sem látja pontosan a koronavírus lehetséges gazdasági hatásait. Egyelőre az látszik biztosnak, hogy a korábban álmodott 3,5-4 százalékos gazdasági növekedés elérhetetlen lesz 2020-ban és a GDP 1 százalékára tervezett költségvetési hiányt is nagyon nehéz (lehetetlen) lesz tartani. Ez pedig legrosszabb esetben azt jelentheti, hogy megtörik az adósságcsökkenés eddigi trendje, akár többévnyi apadás is veszhet kárba a mostani válság miatt. Ez azonban nem feltétlenül tragédia: ha a kormány okosan használja ki az így kapott mozgásteret, akkor az adósság idei emelkedése árán elérheti a gazdaság gyors talpra állást, jövőre pedig folytatódhat az adósságcsökkenés is. Cikkünk végén azt is megmutatjuk, hogy valójában a sikerhez valószínűleg az elmőlt évekhez képest szokatlan, extrém magas költségvetési hiány szükséges.