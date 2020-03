Gulyás Gergely: márciusban 30-40 ezer álláshely szűnhet meg a koronavírus miatt Magyarországon

Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy márciusban tízezres nagyságrendebn nőhet az álláskeresők száma, az előzetes becslés szerint 30-40 ezer munkahely szűnhet meg ebben a hónapban. Április ebből a szempontból rosszabb lesz a miniszter szerint.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint márciusban tízezres nagyságrendben szűnhetnek meg álláshelyek, az előzetes becslése szerint 30-40 ezres lehet a nagyságrend - mondta el a ma reggeli kormányinfón. Az áprilisi hónapban még több álláshely szűnhet meg. Ismét megerősítette: összesen biztosan 100 ezres lesz az új munkanélküliek száma, a kérdés csak az, hogy hány százezres.

Elmondta azt is, hogy a kormány célja, hogy három hónap múlva mindenkinek legyen munkája, aki elveszíti azt, ezért egyelőre nincs napirenden az álláskeresési járadék időtartamának meghosszabbítása. Természetesen ha a helyzet változik, akkor átértékeli a kormány a helyzetet - tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy az operatív törzs folyamatosan vizsgálja az adókedvezményekben és járulékkedvezményekben részesülők körét, és még ezen a héten ki fogják terjeszteni azt az érintett ágazatokban. Arra a kérdésre, hogy a kormány is tervezi-e egyszeri összeg kifizetését a lakosságnak, Gulyás Gergely azt válaszolta, hogy a járulékcsökkentés már most is azonnali segítséget jelent az ágazatban.

