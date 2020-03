Nehéz helyzetbe kerültek az utazási irodák – Kimaradtak a kormány mentőcsomagjából

A kormány a napokban megjelent rendeletben meghatározta azon vállalkozások körét, akik mentesülnek egy időre a járulékfizetési kötelezettség alól. Orbán Viktor többször is hangoztatta, mennyire lehetetlen helyzetbe került a turizmus a koronavírus terjedése miatt, így nem meglepő, hogy az ágazati szereplők egy jelentős része benne van a mentességi körben. Csakhogy úgy tűnik, kimaradtak az utazási irodák, utazásszervezők, buszos személyszállítók a körből, akik a turizmus fontos részét képezik. A Portfolio által megkérdezett irodák és szervezetek bíznak benne, hogy csak adminisztrációs hibáról van szó, a fennmaradásukat már így is eléggé veszélyezteti a többmilliárd forintos bevételkiesés.

Sok vállalatnak jelent Magyarországon nagy könnyebbséget a kormány legutóbbi döntése, amely szerint koronavírus-járványra és annak gazdasági hatásaira való tekintettel mentesülnek a járulékfizetési kötelezettségek alól egy időre. A kormány 61/2020.(III.23.) rendeletében tételesen is fel van sorolva azon vállalkozások köre, amelyek mentességet élveznek. Csakhogy ebből a körből kimaradtak a turizmus egyik fontos lábát képező utazásszervezők, utazásközvetítők, a nem menetrend szerinti személyszállítási tevékenységet (tehát pl. buszos utazások) és idegenvezetést folytató vállalkozások. Mivel pedig a koronavírus miatt sorozatban kénytelenek lemondani a szervezett utakat, számukra is létkérdéssé válik, hogy bekerülnek-e a mentességi körbe.

Körbekérdeztünk az érintett piaci szervezetek, vállalatok körében, hogyan értékelik a kormányrendeletben leírtakat, hogyan érinti ez az üzletmenetüket és terveznek-e valamit lépni, hogy rájuk is kiterjesszék a járulékfizetési mentességet.

Ők kimaradtak a járulékfizetési mentességi körből

Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára az autóbuszos személyszállító vállalkozásokat képviselve hívta fel a figyelmet arra, hogy a 61/2020 (III.23.) kormányrendelet szerinti mentességi körből gyakorlatilag a teljes autóbuszos személyszállítási ágazat kimaradt, annak ellenére, hogy a miniszterelnök első ilyen irányú kommunikációja konkrétan is nevesítette a turizmust, mint azonnali támogatásra szoruló ágazatot.

Azt tudni kell, hogy ma több mint 1500 különjárat autóbuszos szolgáltató van a piacon, döntő többségük mikro- és kisvállalkozás, akik közel 16000 főt (autóbuszvezetőt) foglalkoztatnak. Ennek a vállalkozói körnek a tevékenysége döntő többségében a liberalizált európai uniós, illetve a hazai ki- és beutaztató, illetve belföldi turisztikai célú személyszállítási szolgáltatásra épül, benne olyan fontos szegmensekkel, mint az élményturizmus, vagy az üzleti és konferenciaturizmus. Mi a turisták közvetlen utaztatásán felül ide értjük a hazai kulturális, sportcélú, vagy oktatási- nevelési intézmények által megrendelt nagyszámú utaztatást (Határtalanul! program, Lázár Ervin program), az iskolabusz-jellegű szolgáltatásokat, vagy például a szerződéses munkásszállításokat is – hangsúlyozta.

Most szinte valamennyi szolgáltatói szegmensben teljes a leállás, egyedül azok a szerződéses munkásjáratok üzemelnek még korlátozott teljesítménnyel, ahol a megrendelőnél még folyik valamilyen gyártó, termelő tevékenység – tette hozzá.

Kovács Balázs, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. vezérigazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy a kormányrendelet kihirdetéskor úgy gondolták, nagyszerű, hogy a legérintettebb turisztikai szektor elsőként került fel a „mentőövet” kapó cégek listájára. Reménykednek benne, hogy ez csak a kezdet, és később még nagyobb mértékű segítségnyújtásban is részesülhetnek, olvasva az EU-s célirányos, szektorális támogatásainak lehetőségét. Hatalmas szükség lenne rá. Egyetértés van abban, hogy a válság kezelésének kulcsa ezen szektorok azonnali és közvetlen támogatása lenne, melynek az utazásszervezők szervesés elválaszthatatlan részét képezik.

Az okot nem értik, de dolgoznak a megoldáson

Dittel Gábor azt mondta, az okát nem tudják annak, miért maradtak ki ezek a cégek a mentességi körből, egyelőre csak abban bízhatnak, hogy a kormányzat „sorban halad” a szükséges mentőövek kidobásával, és ez a tevékenységi kör vagy a közúti fuvarozási alágazaton belül kap speciális járulékfizetési mentességeket, vagy újabb kormányrendelet révén, pótlólag kerül be a mentességi körbe.

Kitért arra is, hogy szakmai érdekképviseleti szervezetként csak azt tehetik, hogy minden létező csatornán eljuttatják a szakmacsoport segélykiáltását a döntéshozóknak. Éppen emiatt március 24-én nyílt levélben fordultak a miniszterelnökhöz. Ezzel egy időben egy ágazati kérdőív beküldésével jelezték a problémát a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter asszony részére.

Aktív szereplői az MKIK égisze alatt dolgozó „válságbizottságnak”: ebben a bizottságban a teljes hazai logisztikai, szállítmányozási és közlekedési ágazat prominens szakmai szervezeti dolgoznak, és a napokban állítanak össze egy közel 80 pontos javaslatcsomagot az alágazat megmentése érdekében, amelyben az autóbuszos személyszállítás munkahelymegtartó javaslatai preferenciát fognak élvezni – tette hozzá.

Az egyik utazásszervezéssel foglalkozó céges forrásunktól is azt a választ kaptuk, hogy sajnálattal vették tudomásul, hogy kormányrendeletben nem szerepel az utazásszervezői, utazásközvetítői, nem menetrend szerinti személyszállítási tevékenységet folytatókra és az idegenvezetésre vonatkozó járulékmentesség. Reményeik szerint ez csak egy adminisztrációs tévedés, hisz a jogalkotóknak rendkívül rövid idő alatt kellett a kormányrendeletet összeállítani. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének jelezték a problémát, igyekeznek majd felvenni a kapcsolatot az illetékesekkel.

Hasonló állásponton van az IBUSZ vezérigazgatója, adminisztrációs hibának vélik, értetlenül állnak előtte, várják a mihamarabbi módosítást. Kifejtették, hogy szektorukat a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, a MUISZ képviseli ezeken a megbeszéléseken. Információik szerint a MUISZ már a tegnapi napon eljuttatta azt a kérést a döntéshozóknak, hogy az utazási irodákkal is bővítsék a mentességre jogosultak körét.

Hogyan érinti a vállalkozásokat a koronavírus és mikor térhet vissza minden a régi kerékvágásba?

Egyelőre azt látják, hogy ennek az 1500 szolgáltatónak a sorsa bizonytalan, hiszen a globális járványügyi vészhelyzet lecsengésétől függ, hogy időben mikor tér vissza a turizmuson belül a bizalom és az utazási kedv – hangsúlyozta a NiT Hungary főtitkára.

Kitért arra is, hogy szakmai prognózisok szerint a 2020-as évben ez nemzetközi szinten már nem várható, ez a szezon „elúszott”, esetleg nyár végén, inkább kora ősszel az iskolai oktatás újraindulása, az iskolai tanulmányi programok beindulása és a belföldi turizmus felfutása generálhat újabb értékelhető forgalmat. Kérdés, hogy a mostani válsághelyzet hogyan rendezi át a piacot, hány olyan vállalkozás van, amely a tartalékait felélve valahogy átvészeli ezeket a passzív hónapokat. Mivel alapvetően családi mikro- és kisvállalkozásokról beszélünk, félő, hogy sokuknak nincsenek vésztartalékaik, ezért is lenne létfontosságú a munkahelyek megtartás érdekében a kormányzati beavatkozás és segítség.

Válaszában arra is felhívta a figyelmet, hogy folyamatosan gyűjtjük az adatokat a kieső bevételek, az elmaradt, vagy lemondott megrendelések számszerűsített mértékéről:

csak az év első három hónapjának adatai alapján 2,5 - 3 milliárd forintos veszteséget igazoltak vissza a tagjaik, és a prognosztizálható éves veszteség mértéke ennek a sokszorosa lehet, hiszen a korábbi években megszokott (és idén vélhetően elmaradó) tavaszi-nyári turisztikai főszezon még el sem indult.

Az utazásszervező forrásunk elmondta, hogy a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben egyelőre március 16-tól május 15-ig nem indítanak egyetlen utazást sem. Ez közel 120 csoportot jelent, melyek nagy része tele volt február 20-a körül, mielőtt Európában nagymértékben megjelent a koronavírus. A május végi (és a későbbi) csoportok indítása annak a függvénye, hogy mikortól javul az egészségügyi helyzet és mikortól változnak az utazási korlátozások.

Az eddigi csoport törlések miatti bevétel kiesés összege jóval meghaladja az 1 milliárd Ft-ot.

Elárulták azt is, hogy további óriási veszteséget jelent, hogy a késő tavaszi, nyári és őszi utakra is jelentős számban érkeznek az utasok részéről lemondások, azok jó részét a minimális létszám hiánya miatt nem fogják tudni indítani akkor sem, ha május közepéig normalizálódik a helyzet.

Ezen kívül rendkívül jelentős összeget tesz ki a már kifizetett foglalók elvesztése. Most azon dolgoznak, hogy a már elutalt pénzeket a partnerek legalább részben a későbbi csoportok költségeinek fedezetére számítsák be. Persze az is benne van a pakliban, hogy sok partnerük addigra csődöt jelent - mondták.

Mindezek ellenére igyekeznek megtartani a munkatársaikat, de nyilván ez majd annak is a függvénye, hogy hogyan alakul a helyzet a következő hónapokban – tették hozzá.

A Portfolio-nak küldött válaszában Kovács Balázs kifejtette, hogy cégük 328 munkavállalót foglalkoztat, a legnagyobb országos irodahálózattal rendelkezik és 200 partnerirodával is dolgoznak. Összességében több ezer munkavállalót érint ez országszerte.

Jelenleg egyetlen megoldás bevétel hiányában a drasztikus létszámleépítés lenne. Számításaik szerint irodabezárásokkal és legalább 50%-os leépítéssel kell kalkulálniuk, amennyiben nem kapnak jelentős segítséget.

Ha az arányokat érzékeltetni szeretnénk, akkor cégünk évek óta nagyságrendileg 900 millió forint közterhet fizet évente. Jelenleg kb. 50 millió forint elengedéséről beszélünk. Persze most minden fillér számít – mondta.

Hasonlóan a másik forrásunk által közöltekhez, az IBUSZ is lemondta a március végétől május közepéig szervezett utazásokat a kialakult helyzetre való tekintettel. A nagy kérdés a nyári programozás. Jelen pillanatban eddig több mint 20 000 utas foglalta le utazását náluk – mondták el a Portfolio-nak. Egyelőre azt tapasztalják, hogy a nyári utazásokat még nem mondják le tömegesen, az utasok kivárnak, és abban bíznak, hogy lesz lehetőségük elutazni.

A kivárás oka, hogy most is ugyanakkora kötbér megfizetése mellett van lehetőség elállásra, mint utazás előtt 30 nappal, így van még idő a döntésre. Az is tény, hogy sokan másik, későbbi időpontot választanak, vagy kupont kérnek, ami szabadon felhasználható bármely utazásukra1 évig.

Kovács Balázs kifejtette azt is, hogy a maguk részéről optimisták próbálnak maradni, céljuk, hogy június közepén a programozásukat el tudják kezdeni. Az is tény, hogy a korábbi tervezett kapacitásaikat jelentősen csökkentik, a bizonytalan kereslet miatt kialakuló rizikók következtében.

