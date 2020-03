New Yorkban nem várt helyen keletkezett nagy hiány a koronavírus miatt: jelentősen megugrott a kereslet az örökbe fogadható kiskedvencek iránt – számol be a hírről a Bloomberg.

A koronavírus terjedése miatt jó pár termék ma már hiánycikknek számít a piacon, ilyen a WC-papír, a kézfertőtlenítő gél vagy éppen az ásványvíz, de a legfurcsább ezek között talán mégis az, hogy már a kutyák és macskák is ide sorolhatóak.

A Bloomberg cikke szerint New York körzetében hirtelen megugrott a kereslet az örökbe fogadható házi kedvencek iránt. A menhelyek tájékoztatása szerint szinte már teljesen kifogytak az örökbe adható macskákból és kutyákból, miután az elmúlt két hétben a kereslet a tízszeresére ugrott.

Úgy látszik, a New York-i emberek úgy vélik, hogy egy négylábú házi kedvenc megnyugvást adhat nekik ebben az embert próbáló időszakban. A menhelyek természetesen örülnek a megnövekedett megkereséseknek, bár nyilván az ideális az lenne, ha nem rontaná el a képet olyasmi, mint a koronavírus terjedése, amelyben New York az egyik epicentrum az USA-ban.

Nem véletlen, hogy miközben a részvénypiaci összességében alulteljesít, az olyan, állateledeleket forgalmazó cégek részvényei, mint a Chewy, erősödnek, a cég árfolyama idén eddig 7%-ot emelkedett.

Más, házi kedvencekre fókuszáló cégek árfolyama is emelkedik. Az állati gyógyszeripari társaságok részvényei, mint PetMed Express is 7%-kal van feljebb, ugyanakkor a Freshpet 2,3%-ot gyengül, igaz, még így is kevesebbet, mint az S&P 500 index idei 23%-os gyengülése.

Az állatokkal szembeni kegyetlenség megelőzése érdekében dolgozó amerikai társaság adatai szerint NewYork mellett Los Angelesben is 70%-kal megugrott az örökbe fogadott kisállatok száma, és sok más állatmenhely jelent hasonló számokat országszerte.

Az állatvédők és menhelyek tartanak ugyanakkor attól, hogy hamarosan pont fordított számokat látnak majd: egyre több kisállatot tesznek ki az utcára vagy menhelyre, mivel a gazdáik elvesztik munkájukat és már nem tudnak gondoskodni róluk. Reméljük, nem lesz igazuk.

Címlapkép: Getty Images