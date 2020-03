Újabb részletek szivárogtak ki: Trumpék is felelősek a koronavírus kínai elszabadulásáért

Tovább üti a Reuters azt a saját sztoriját, ami arra utal, hogy az Amerikai Járványügyi Hivatal (CDC) kínai irodájának masszív leépítése és kulcsfontosságú járványügyi szakértőjének tavaly nyári távozása is hozzájárult ahhoz, hogy Kínában, majd az egész világon elszabaduljon a koronavírus. A hírügynökség egyik névtelen forrása szerint igenis „bele kell gondolni abba, hogy ez a leépítés hozzájárult a katasztrófa kialakulásához és nehezíti az óvintézkedéseket is”. Trump egy minapi sajtótájékoztatóján még bírálta a hírügynökség előző cikkét, de aztán másnap a CDC mégis csendben létrehozott egy vezető posztot a kínai irodájában.

Hétfőn már megírtuk, hogy Trump folyamatos Kína-ellenes stratégiája, a szakmai kapcsolatok rombolása és a kínai járványügyi iroda kulcsfontosságú posztján történt személyi változás hogyan járult hozzá Kínában a koronavírus elszabadulásához. Mai cikkében a Reuters további fontos információkat rakott össze és ezekből az alábbiak rajzolódnak ki:

A CDC kínai irodája 30 éve létezik, de létszámát több mint kétharmaddal 47-ről 14 fősre vágták Trump elnökségének kezdete óta és az amerikai állampolgárságú szakértők száma 8-ról 3-ra, a kínaiaké közel 40-ről 10 körülire esett. Ezek miatt az egyik forrás azt mondta: sok szakértői tudás és intézményrendszeri ismeret veszett kárba a leépítésekkel , amelyek nemcsak a CDC-t, hanem több másik amerikai kormányzati ügynökséget is érintettek, ahol szintén dolgoztak járványüggyel, betegségmegelőzéssel foglalkozó szakértők.

, amelyek nemcsak a CDC-t, hanem több másik amerikai kormányzati ügynökséget is érintettek, ahol szintén dolgoztak járványüggyel, betegségmegelőzéssel foglalkozó szakértők. Trump évek óta masszívan harcol Kínával arra hivatkozva, hogy rengeteg álláshelyet vittek el Amerikából és sok amerikai szellemi tulajdont loptak el a kínai cégek és a hírügynökségnek nyilatkozó források szerint azért érintették a CDC-t és másik amerikai ügynökségeket a nagy leépítések, mert a Fehér Ház nem látta ezeknek igazi hasznát, és túlságosan egyoldalúnak ítélték meg azokat (amerikaiak finanszírozták, miközben a kínaiak számára volt benne inkább haszon).

(amerikaiak finanszírozták, miközben a kínaiak számára volt benne inkább haszon). A hírügynökségnek nyilatkozó források szerint ha a CDC kínai irodájában megfelelő számban lettek volna a vezető amerikai állampolgárságú járványügyi szakemberek, akkor a terep ismeretek miatt hamarabb tudtak volna segíteni a kínaiaknak felismerni és fékezni a járványt, másrészt hamarabb tudták volna értesíteni az Egyesült Államokat és a világ többi országát, hogy készüljenek fel. Az egyik érintett szerint nagy volt a leépítés a Trump-adminisztráció időszakában és ezért igenis „bele kell gondolni abba, hogy ez a leépítés hozzájárult a katasztrófa kialakulásához és nehezíti az óvintézkedéseket is”.

Az egyik érintett szerint nagy volt a leépítés a Trump-adminisztráció időszakában és ezért igenis „bele kell gondolni abba, hogy ez a leépítés hozzájárult a katasztrófa kialakulásához és nehezíti az óvintézkedéseket is”. A CDC szerint a személyi változásoknak nem volt köze a járvány kialakulásához. Scott McNabb, a CDC egyik korábbi epidemológusa szerint az igazi probléma azzal volt, hogy a kínaiak elhallgatták az információkat, és ez a cenzúra volt a fő ok a járvány elszabadulásában.

Most a (kommunikációs) harc inkább azért dúl a két nagyhatalom között, hogy ki tudja a másikra tolni a felelősséget az elszabadult koronavírus járványban. Trump ugyanis hetek óta igyekszik megcímkézni a vírust a kínai jelzővel („kínai vírus”), amit a kínaiak visszautasítanak és a fentiek egyébként is árnyalják a képet. Másrészt a járvány legyőzésével a kínaiak most a megmaradt egészségügyi eszközeik kiszállításával igyekeznek vírusdiplomáciailag is javítani a megítélésüket.

Arról, hogy a koronavírus rohamos amerikai terjedése hogyan befolyásolja a gazdasági folyamatokon keresztül is Trump megítélését és újraválasztási esélyeit, az alábbi cikkeinkben írtunk:

Címlapkép forrása: Drew Angerer/Getty Images