Átalakul az egészségügyi ellátás - Tömegeket vizsgálhatnak így a jövőben

Ha valakinek egyik napról a másikra beállt a dereka, vagy kiütései jelennek meg, esetleg bepirosodik és viszket a szeme, most jó eséllyel hiába szeretne konzultálni a kezelőorvossal, hiszen a koronavírus-járványra tekintettel a rendelőintézetekben és kórházakban a járó- és fekvőbeteg ellátásban csak sürgősségi ellátás történik, minden tervezett műtét és kivizsgálás valamint a nem sürgős járóbeteg szakellátás is halasztásra került. Egy civil kezdeményezés most ezen a helyzeten igyekszik változtatni. A cél, hogy összekössék az önkéntes orvosokat azokkal, akiknek szüksége van orvosi diagnosztikára, egy erre alkalmas digitális platform segítségével. Ha minden jól megy, akár már április elején el is tud indulni az oldal, amely segítségével a szakemberek videón keresztül konzultálhatnának az egészségügyi problémákkal küzdőkkel.