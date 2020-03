Erősebb lehet a magyar jegybank koronavírus elleni csodafegyvere, mint bárki másé a világon

Beke Károly Cikk mentése Megosztás

Megint külön utakon jár az MNB a kedden bejelentett intézkedéseivel a világ többi jegybankjához képest, de a Monetáris Tanács által elképzelt élénkítő csomag akár működhet is, sőt hatékonyabb is lehet, mint a hagyományos mennyiségi lazító (QE) programok. A lépés sikerét persze majd a részletek döntik el, de most úgy látszik, hogy csak a jegybankon múlik, mennyi pénzzel akarja elárasztani a piacot.