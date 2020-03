Franciaországban is meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat

A francia miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány "nagyon szélsőséges hulláma várható" Franciaországban, és "a helyzet nehéz lesz a következő napokban". A betegszám rohamos növekedése miatt, a kijárási korlátozásokat is meghosszabbították április 15-ig.

"Tartós krízisre készülünk, egy olyan egészségügyi helyzetben, amely nem fog hamar javulni. Muszáj kitartani" - fogalmazott Edouard Philippe francia kormányfő pénteken a kabinettel tartott videókonferenciáján. Ezt követően azt is bejelentette,

hogy a kormányzat legalább április 15-ig meghosszabbítja a március 17-én életbe léptetett kijárási korlátozásokat, amelyek kedden érnének véget. Hozzátette, hogy amennyiben az egészségügyi helyzet megkívánja, további hosszabbítás is lehetséges. A kormány mellett működő tudományos tanács szerint legalább április végéig szükség lesz a lakosság mozgásának korlátozására.

"Továbbra is mobilizációra van szükség. A járványnak a Franciaországot sújtó hulláma - amely elsőként Elzászra csapott le, és most érkezik a Párizs környéki Ile-de-France régióba és Észak-Franciaországba, majd más francia régiókba is - nagyon magas, és a teljes egészségügyet, az összes kórházat elképesztő nyomás alatt tartja" - ismerte el a kormányfő.

Miközben a járvány még nem tetőzött Franciaországban, az elzászi régió után a Párizs környéki Ile-de-France régió kórházai is megteltek súlyos állapotban lévő fertőzöttekkel. "Mindenhol feszítjük szét a falakat, hogy a lehető legtöbb beteg férjen el az intenzív osztályokon, de amíg nem értük el a járvány görbéjének csúcsát, újabb megoldásokat kell találni" - mondta Bruno Riou, a párizsi kórházak krízisigazgatója. Úgy vélte, hogy olyan egészségügyi evakuációkra van szükség a fővárosból a kevésbé terhelt országrészekbe, mint amilyeneket egész héten végzett a hadsereg és az állami vasúttársaság Elzászból.

A párizsi Tenon kórház járványügyi osztályának vezetője úgy becsülte, hogy a járvány tetőzése április 5. és 14. között várható, és ekkor kétezren lesznek a párizsi intenzív osztályokon. Jelenleg mintegy 1500 súlyos beteget ápolnak a francia fővárosban.

A csütörtök esti összesítés szerint 24 óra alatt 365-tel 1696-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban elhunyt áldozatainak a száma, és egy 16 éves lány is van közöttük. A tájékoztatás szerint a nagyon szomorú hír a lány haláláról azért fontos, mert a fiataloknál a betegség súlyos formája nagyon ritka.

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az elmúlt tíz napban az utcákon járőröző 100 ezer rendőr és csendőr 3,7 millió embert igazoltatott, és 225 ezer esetben szabott ki bírságot nem igazolt kijárás, illetve szabályszegés miatt.

