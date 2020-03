Hamarosan duplázódhat a magyar munkanélküliség a koronavírus-járvány miatt

A ma megjelent adatok alapján elmondhatjuk, hogy csúcsára ért a magyar munkaerőpiac, a következő hónapokban kedvezőtlen tendencia várható. Az, hogy mennyire romlik a helyzet, a koronavírus-járvány hosszától függ.

A december-februári időszakban átlagosan 4 millió 490 ezren dolgoztak Magyarországon a KSH számításai szerint. Ez az adat hajszállal alulmúlja az egy évvel ezelőtti helyzetet, amire régen nem volt példa: éves összevetésben csökkenést utoljára közel 10 éve láthattunk. „Ebben az időszakban a kínai alapanyag-beszállítások leállása már megnehezíthette a cégek életét, így emiatt állhatott meg a foglalkoztatás elmúlt években tapasztalt bővülése” – írja kommentárjában Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági részlegének vezetője. A következő időszakban az eddigi kedvező statisztikák a koronavírus miatt várhatóan romlanak, a foglalkoztatás csökken. Ennek mértéke 100 ezres nagyságrendű lehet, tartósságát pedig a koronavírus lefutása fogja meghatározni – vélekedett.

Szektorok szerint a várható leépítésekben a leginkább érintett iparág a turizmus, a vendéglátás, a légiközlekedés és a legtöbb, személyes kontaktussal járó szolgáltatás, míg vannak szektorok amelyek munkaerő-keresletét pozitívan érinti a jelenlegi helyzet, ilyen a kiskereskedelem, az online kiskereskedelem és a logisztika – írja Horváth András, a TakarékBank közgazdásza. Ezt mutatja az is, hogy az utóbbi napokban a különböző állásközvetítők szerint jelentősen nőtt ezeknek a hirdetéseknek a száma, de a jelentkezések száma még ehhez képest is a sokszorosára nőtt a fenti ágazatokban. „Ez jól jelzi, hogy már két hét után mekkora felszabaduló munkaerő jelent meg a hazai munkaerőpiacon (is), ami nem vetít előre pozitív kilátásokat a következő hónapok munkaerőpiaci statisztikáira” – véli a szakértő, aki reméli, hogy a második félévben már a visszarendeződés irányába tartó számokat ismerhetünk majd meg.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint a munkaerőpiac 2020 elején a teljes foglalkoztatás környékén mozgott, és várhatóan erről az erős szintről kezd majd el rohamosan romlani a statisztika a következő hónapokban. A legnagyobb kérdés az, hogy az első körös hatás hány munkavállalót érinthetett Magyarországon. Amennyiben a kormányzati előzetes becsléseket (30-40 ezer fő) vesszük kiindulási alapnak, úgy a jelenlegi 3,5-ről 4,5 százalékra ugrana a munkanélküliségi ráta. A következő hónapokban pedig a másodkörös hatások következtében nem elképzelhetetlen, hogy ismételten (remélhetőleg csak átmenetileg) 7-8 százalék közelébe ugorjon a mutató – véli Virovácz.

Címlapkép: Getty Images