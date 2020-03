Kijárási korlátozás: mi lesz a nyaralókba vonulókkal, a lakhelyükön kívül tartózkodókkal?

Sokakat érinthet, hogy vajon büntetnek-e azért, ha valaki nem a bejelentett lakcímén tartózkodik, vagy éppen levonult a nyaralójába, hétvégi házába a koronavírus járvány miatt bevezetett kijárási korlátozás idején. Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján úgy tűnik, erre is választ kaphattunk.

Müller Cecília országos tisztifőorvos válaszolt a következő kérdésre az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján: „Aki nincs bejelentve, annak haza kell költöznie az állandó lakhelyére?”

Válasza szerint a ma bejelentett korlátozás nem öncélú. A lényege nem maga a korlátozás, hanem az, hogy ne menjünk el közösségbe, így önként választhatja meg mindenki, hogy hol tartózkodik.

Ez értelmezésünk szerint azt jelenti, hogy egyrészt nem fog gondot okozni az (nem fogják megbírságolni), ha valaki nem a bejelentett lakcímén tartózkodik, azaz például

a nyaralójában vészeli át a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások idejét,

vagy éppen a bejelentett címéhez képest már egy másik városban él (például Budapesten dolgozik, él, itt bérel lakást vagy akár vett is itt lakást, de még egy másik címre/a szüleihez van bejelentve).

Fontos ugyanakkor, hogy aki esetleg most vonulna vidékre – például a nyaralójába, hétvégi házába – továbbra is minden óvintézkedést betartva, a lehető legkevesebb kontaktust teremtve tegye ezt, illetve az is, hogy ha önmagukat képesek ellátni, lehetőleg ne most menjünk el idősebb rokonainkhoz, szüleinkhez, hanem vigyázzunk rájuk! Most a legfontosabb, hogy véletlenül se hurcoljuk szét a vírust az országban, és ne kockáztassuk a megfertőződésüket. Leszögeznénk, senkit sem szeretnénk arra biztatni, hogy most kezdjen el utazni, de ha valaki így tesz, a fenti válasz alapján megteheti.

