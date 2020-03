Videó: így jelentette be Orbán Viktor a kijárási korlátozást

Március 27-én reggel jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, hogy a kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között, a koronavírus-járvány miatt.

Két héten keresztül az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni - jelentette be a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs kora reggeli tanácskozása után.

Ez nem teljes kijárási tilalmat jelent, ennél enyhébb korlátozás lesz a magyar lépés, például lehetővé tették az egészségügyi sétát is, 1,5 méteres távolság tartása mellett.Orbán Viktor a rendelet részleteiről elárulta, hogy élelmiszerboltot, drogériát, patikát a 65 év felettiek 9-12 óra között látogathatják, ekkor fiatalabbak nem léphetnek be ilyen üzletekbe, illetve az összes gasztronómiai helyet be kell zárni.