Megvan, miért terjedt el olyan gyorsan New Yorkban a koronavírus

Több mint 52 ezer koronavírus-fertőzöttet azonosítottak New Yorkban, a város az amerikai járvány epicentruma lett. A terjedés oka a magas népsűrűség és a város népszerű turisztikai célpont mivolta mellett az is lehetett, hogy a kórházakat teljesen felkészületlenül érte a járvány, több intézménynél még a dolgozók számára sem rendelték el a szükséges védőintézkedéseket.

„A múlt héten nem engedték, hogy egészségügyi maszkot viseljünk és azt mondták, hogy a szilárd felületeken, ruhákon keresztül nem terjed a vírus” – mondta a NYU Langone Health egyik dolgozója a CNBC-nek.

Csak március 20-án kaptak maszkokat a dolgozók, de ezek mind olyan orvosi maszkok voltak, melyek nem védik őket a fertőzés terjedésétől, hiszen nem N95 minősítésűek.

Egy másik kórházi alkalmazott arra panaszkodott, hogy nem kaptak home office-t, illetve hogy ugyanazt az ujjlenyomatos azonosító rendszert használja a beléptetéshez az intézmény több száz alkalmazottja.

A kórház a CNBC megkeresésére annyit mondott, hogy „folyamatosan tanulják, hogyan védhetik meg dolgozóikat.”

Egy másik kórház, a Mount Sinai West személyzetét kukászsákokba öltöztették, mert elfogytak az orvosi köpenyek. Erről még kép is készült. A Mount Sinai West egy 36 éves nővére már bele is halt a járványba.

A CNN közben arról ír, hogy a terjedés oka a magas népsűrűség és a város népszerű turisztikai célpont mivolta mellett az is, hogy lassan reagált New York vezetése a járványra. Március 2-án azonosították az első fertőzöttet New Yorkban, de március 18-ig tartott, mire az iskolákat bezárták és március 22-én küldték haza a nem létfontosságú dolgozókat.

A hírcsatorna kiemeli: New Yorkban nemcsak sok a fertőzött, de sok tesztet is végeznek, már átlépte a 100 ezret is az elvégzett koronavírus-tesztek száma a régióban. Ez azt jelenti, hogy az összes amerikai koronavírus-teszt 25%-át New Yorkban végezték eddig el.

Címlapkép: Getty Images