Mérlegelni kell a szombati bevásárlási idősávok törlését, vagy lerövidítését is

A portál kiemelte, hogy a most bevezetett szabály lényege, hogy elválasszák a veszélyeztetettebb, 65 évesnél idősebb embereket a fiatalabbaktól. A megoldás értelmében a 65 évnél idősebb személyek csak 9 és 12 óra között intézhetik a bevásárlásaikat, ebben az időben csak ők vásárolhatnak az üzletekben, piacokon.

Szinte zökkenőmentesen indult a dolog. Avásárlók többsége felkészült erre, persze volt, aki nem tudott erről

- mondta az Index megkérésesésre az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

Vámos György arról is beszélt a portálnak, hogy az áruházaknak be kell tartatniuk az intézkedéseket, erre a biztonsági személyzetet is fel kellett készíteni. Meg kellett szervezni a váltásokat is, 9 előtt ki kell terelniük a 65 évnél fiatalabbakat, majd 12 előtt az idősebbeket.

Hozzátette, nagyon sok 65 évnél fiatalabb vásárló nem kel korán, ezért az új rendelkezések szerint csak délután tud boltba menni. A probléma az viszont, hogy sok hely bezár a déli, vagy a kora délutáni órákban, ez a sáv tehát jelentősen lerövidült, ami miatt némi torlódás alakult ki. A torlódás miatt pedig kérdéses, hogy az emberek közötti megfelelő távolság mennyire tartható - részletezte az OKSZ főtitkára.

VÁMOS SZERINT MÉRLEGELNI KELL A SZOMBATI IDŐSÁV TÖRLÉSÉNEK, ÉS LERÖVIDÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT IS, DE ALAPOSAN KÖRBE KELL JÁRNI, HOGY MI LENNE A LEGJOBB MEGOLDÁS.

Címlapkép forrása: MTI/Komka Péter