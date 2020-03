Portfolio Cikk mentése Megosztás

A napokban több pletykát is hallani lehetett arról, hogy Ferenc Pápa megfertőződött koronavírussal, miután a Vatikánban is megbetegedést észleltek. A Vatikán cáfolta, hogy a pápa koronavírusos lenne és hozzátették azt is, hogy közvetlen segítői közül sem beteg senki.