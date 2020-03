Kéthetes karantén bevezetését fontolgatja Donald Trump elnök New Jersey-ben, New Yorkban és Connecticut egyes részein – írja a CNBC . A döntésre még ma sor kerülhet.

Gondolkozom ezen. Lehet, hogy nem kell majd megcsinálnunk, de van rá esély, hogy majd karantént vezetünk be. Rövid távú, kéthetes, New Yorkra és valószínűleg New Jerseyre és Connecticut egyes részeire”

– mondta az elnök ma a Fehér Házban riportereknek.

Trump hozzátette: még ma eldönti, hogy bevezeti-e a karantént.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója ma beszélt az elnökkel, de állítólag a karantén bevezetéséről nem esett szó.

Címlapkép: Shutterstock