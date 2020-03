Kétségbeesetten figyelmeztetnek a katasztrófára: romba dől Európa egyik legerősebb országának autógyártása és ez másoknak is fájni fog

Egyszerűen nem tud talpra állni a brit autóipar, a legfrissebb statisztikák szerint tovább csökkent a legyártott autók száma a szigetországban februárban. Az iparági szereplők már régóta kongatják a vészharangot, a koronavírus-járvány miatt most mégis minden korábbinál kétségbeesettebb figyelmeztetéssel álltak elő. Hatalmas zuhanás várható a szektorban és az állam hathatós támogatása nélkül aligha sikerülhet a kilábalás, ez pedig katasztrofális hír az Európai Unió számára is.

Korábban már többször részletesen írtunk arról, hogy a britek EU-ból való kilépése, valamint az azt követő tárgyalási sorozat végső kimenetelével kapcsolatos bizonytalanság jelentős károkat okoz a szigetország gazdaságnak, különösképpen a legendás brit autógyártásnak, amely gyakorlatilag a szemünk láttára omlik össze a Brexit súlya alatt.

Állításunkat újabb adat erősítette meg: kiderült ugyanis, hogy februárban csupán 122 171 autó készült Nagy-Britanniában, amely 0,8 százalékos visszaesést jelent 2019 azonos időszakához képest. Érdemes kiemelni, hogy az exportra előállított autók száma 3,1 százalékkal csökkent múlt hónapban 2019 februárjához képet. A hazai piacra gyártott személyautók száma viszont végre növekedett: 27 172 autó készült el, amely 7,8 százalékos emelkedést jelentett 2019 azonos időszakához képest.

A gond csak az, hogy ezekben a számokban még nincsen benne a koronavírus megjelenésének és gyors ütemű terjedésének márciusi hatása, a brit autógyártás ideiglenes leállása, amely tovább súlyosbítja a szigetország autóiparának problémáit.

A HELYZET KOMOLYSÁGÁT, A PROBLÉMA NAGYSÁGÁT JÓL MUTATJA, HOGY MIKE HAWES, A BRIT AUTÓGYÁRTÓK- ÉS KERESKEDŐK SZÖVETSÉGÉNEK (SMMT) VEZETŐJE KIJELENTETTE, 1,06 MILLIÓ AUTÓT ÁLLÍTHATNAK ELŐ IDÉN, VAGYIS 2019-HEZ KÉPEST 18 SZÁZALÉKOS ZUHANÁS VÁRHATÓ A BRIT AUTÓGYÁRTÁSBAN.

Ez a mostani előrejelzés azért is nagyon fájdalmas, mert a tavaly novemberi várakozás még arról szólt, hogy idén 1,32 millió autót gyártanak majd az Egyesült Királyságban.

Mike Hawes egyben elmondta, szívből örül a kormány rendkívüli intézkedési csomagjának, amellyel a vállalatokat és a munkavállalókat igyekszik támogatni. Ugyanakkor hozzáteszi, ha a brit kormány életben akarja tartani az ágazatot, akkor kiegészítő intézkedéseket kell hoznia, pénzügyi forrásokat kell felszabadítani és az autóipar rendelkezésére bocsátania.

Mindez borzasztó hír az Európai Uniónak is

Látni kell, hogy mindez borzasztóan rossz hír, ugyanis rendkívül fontos az Egyesült Királyság autópiaca, valamint autógyártása az Európai Uniónak és fordítva. Az értékesített új járművekből mintegy 2,2 millió darab érkezett az Európai Unióból, amely az Egyesült Királyság teljes autóimportjának 81 százalékát adta 2019-ben. A britek pedig közel 807 ezer olyan járművet gyártottak, amely az Európai Unióban talált gazdára, ez a darabszám az EU járműimportjának 18 százalékát tette ki - írja az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) friss elemzésében.

Hasonlóan nagy volumenekben folyt az autóalkatrészek kereskedelme is a két fél között: az Egyesült Király által importált autóalkatrészek mintegy 80 százaléka származott az EU-ból, míg az Európai Unió autóalkatrész importjának 16 százaléka érkezett a szigetországból. Mindehhez fontos még azt is hozzátenni, hogy az Egyesült Királyságban a különböző gyártók mintegy 33 darab motor- és autógyárat üzemeltetnek, illetve komoly beszállítói hálózat is kiépült az országban. Így a brit járműipar durván 823 ezer embernek adott munkát tavaly, amelynek legalább 10 százalékát az EU más országaiból származó munkavállalók tették ki a becslések szerint.

A fenti számokat érdemes összegszerűsíteni is, az alábbi ábrán az Egyesült Királyság legnagyobb partnerei láthatóak az autó és az autóalkatrész kereskedelemben. Németország természetesen toronymagasan vezet, majd a sorban Belgium, Spanyolország és Franciaország következik. Csak ez a négy szereplő 39,3 milliárd euró értékben exportált autókat és alkatrészeket a szigetországba, míg onnan 11,1 milliárd euró értékben érkeztek áruk.

Ezeket a számokat látva könnyű belátni, hogy a brit autógyártás mélyrepülése az egész Európai Unió számára nagyON rossz hír.

Címlapkép forrása: Peter Byrne/PA Images via Getty Images