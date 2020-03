A koronavírus-járvány gazdasági következményeinek kezelése – egy másik lehetséges megoldás

A koronavírus-járvány néhány hét alatt rendkívüli helyzetet teremtett a világban. A rendkívüli helyzetekben a problémák megoldásához újabb és újabb kreatív javaslatokra van szükség. Ezekből szép számmal olvashattunk e portál oldalán is. Ami azonban ezúttal sem visz előre, azok a megalapozatlan kritikákra épített javaslatok. Ezekből kaptunk jó párat Surányi György, korábbi MNB-elnök legutóbbi írásában. Gondolataira a válságkezelés irányait illetően az alábbiakban röviden reagálunk néhány alternatív megoldási lehetőséget is bemutatva.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a konstruktív vita – főleg ilyen rendkívüli helyzetekben – fontos eleme az előrelépésnek, amire a Magyar Nemzeti Bank mindig is nyitottan vállalkozott. Az előremutató vita alapját azonban mindig a tények képezik, a kiinduló helyzet előítéletektől mentes, objektív értékelése, hisz később a javaslatok is majd ezekre épülhetnek. E téren van ismét hiányérzetünk. Mintha Surányi György nem értette volna meg az elmúlt évtizedben átalakuló világot és benne a magyar gazdaságpolitikai eszköztárat. A szerző az „idejétmúlt tabukkal” történő szakításra is biztat. Ezzel csak egyetérteni tudunk! A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években döntéseiben, tanulmányaiban és elemzéseiben számtalan alkalommal hívta fel a figyelmet arra a tényre, hogy a világgazdaság átalakult, ahol a korábban elfogadott törvényszerűségek nem, vagy nem ugyanúgy működnek, mint korábban.

A koronavírus-járvány alapjaiban és viharos gyorsasággal alakította át életünket. A vírus terjedésének lassítására hozott új szabályokat, intézkedéseket még éppen tanuljuk, de közben már a pénz- és tőkepiaci, valamint reálgazdasági hatások is egyre erőteljesebben érezhetővé váltak. A helyzet kezelésére a kormányzatok és a jegybankok sorra jelentik be grandiózus intézkedéseiket. Jól látszik, hogy egyelőre a problémák első szakaszában vagyunk. Javaslatok százaira van szükség, ahol akár a kevésbé megvalósítható ötletekből is lehet inspirációt szerezni.

Az alábbiakban a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek rövid bemutatását követően áttekintjük a magyar gazdaság és gazdaságpolitika induló helyzetét, majd több ponton vitatva Surányi György javaslatait, helyettük újabb megoldási irányokat fogalmazunk meg.

A koronavírus gazdaságtana

A koronavírus-járvány rendkívüli, az elmúlt 100 évben nem tapasztalt helyzetet teremtett a világban. Az egyre szélesebb körben érintett országoknak egyszerre van szüksége az egészségügyi helyzet kezelésére és a gazdasági védekezés megindítására. Gazdasági szakemberként a továbbiakban csak az utóbbira fókuszálunk. A járvány gazdasági hatásmechanizmusai nem hasonlíthatók egyetlen korábbi gazdasági válság időszakáéhoz sem. A koronavírus terjedése egyszerre okozza a kereslet (fogyasztás, beruházás) hirtelen visszaesését, a kínálat (gyárleállások, termelési láncok megszakadása, turizmus átmeneti szünetelése) gyors csökkenését, valamint a pénz- és tőkepiacokon a kockázatkerülési attitűd felerősödését és likviditási, finanszírozási zavarok kialakulását. A járvány gazdasági következményeit illetően legalább négy tényezőben alapvetően eltér a korábbi válságoktól, amit a javaslatok kidolgozásánál is fontos figyelembe venni.

Komplexitás: a korábbi válságokban jól azonosíthatók voltak azok a sérülékenységi pontok és csatornák, ahonnan a problémák kiindultak és amin keresztül később szétterjedtek. A 2008/2009-es globális válság idején ilyen volt például az amerikai ingatlanpiac. Jelenleg ilyen nincs. A járvány közvetlen és közvetett hatásai a gazdaság teljes szövetét roncsolják, egymást erősítve és azonnali zavarokat okozva.

a korábbi válságokban viszonylag kiszámítható módon követték egymást a pénzügyi rendszert érintő, majd a reálgazdasági és a társadalmi hatások, így egy-egy problémahalmaz kezelése közben már fel lehetett készülni a következő fázisra is. Jelenleg ilyen sincs. A problémák szinte egyszerre jelennek meg pénzpiaci feszültségek, reálgazdasági zavarok és a munkapiaci hatások formájában. Szelekció: az elmúlt válságok általános következménye, hogy a gazdasági lassulás a gyengébb cégeket végleg „kirostálta”, miközben a versenyképesebb vállalatok a nehezebb időszak ellenére is megerősödve kerültek ki a helyzetből. A jelen fázisban ez a hatás is egyelőre minimális. A teljes ágazatokat érintő leállások ugyanúgy problémát okoznak a kevésbé versenyképes cégeknek, mint a legjobbak számára.

A jelenlegi rendkívüli helyzetben olyan gazdaságpolitikai beavatkozásra van szükség, amely egyszerre képes kezelni a válság rövid távú következményeit, megtartani a növekedés újraindításához szükséges termelő és szolgálató kapacitásokat, egyszerre támogatni a keresleti és kínálati oldalt, és egyben folyamatosan erősíteni a gazdasági szereplők bizalmát. Óriási feladat.

Védelmi vonalak a magyar gazdaságban

A vírus nem csak biológiailag, de gazdaságilag sem válogat. Következményei ugyanúgy jelentkeznek a fejlett, mint a feltörekvő gazdaságokban. A járvány időszaka alatti helyzetet, majd a járvány elmúltával meginduló helyreállítási periódus sikerét ezúttal is három tényező határozza majd meg:

a gazdaságok induló, fundamentális állapota; a gazdaságpolitikai mozgástér nagysága; a válságkezelés minősége.

Azt Surányi György is elismeri, hogy a koronavírus-járvány erős növekedés és kiegyensúlyozott finanszírozási helyzet mellett érte a magyar gazdaságot. A gazdaságpolitika ciklikus jellegének és a rendelkezésre álló mozgásterének megítélésében ugyanakkor merőben másképp látjuk a helyzetet.

A magyar gazdaságpolitika az elmúlt évtized végére több ponton megerősített védvonalakat épített fel, miközben szisztematikusan bővítette mozgásterét. Ezek egy része makroszinten érvényesül, míg másik részük az egyes gazdaságpolitikai ágak esetében jelentkezik. Makrogazdasági szinten a legfontosabbak – szemben például a 2008-as helyzettel – az évek óta robusztus gazdasági növekedés, a teljes foglalkoztatás közeli helyzetben lévő munkapiac, a stabil finanszírozási képesség és külső egyensúlyi pozíció, valamint az alacsony nettó külső adósság. Az egyes gazdaságpolitikai ágak esetében az államháztartás oldalán a folyamatosan csökkenő államadósságot, az alacsony szinten stabilizálódó költségvetési hiányt, az adóbeszedés hatékonyságának növekedését és a devizaadósságok részarányának süllyedését érdemes kiemelni. A jegybanki politika esetében pedig az árstabilitás elérése, a lakossági devizaadósságok kivezetése, a külső adósságokat jelentősen meghaladó tartalékszint tartása és a pénzügyi rendszer stabilitásának megerősítése voltak a legfontosabb lépések.

A gazdaságpolitika ciklikus megítélését illetően Surányi György legfontosabb állítása, hogy ha már az elmúlt években „óvatosan fékeztük” volna a gazdaságot, akkor most „lényegesen nagyobb mozgásterünk” lenne. Több szempontból is eltérő állásponton vagyunk. Amint azt a Magyar Nemzeti Bank évek óta folyamatosan bemutatta, a hazai gazdaságpolitika egy úgynevezett magas nyomású gazdaság menedzselésére rendezkedett be. Azaz, a gazdaságpolitika célja olyan gyors, a kereslet mellett a kínálati kapacitások bővülésében is jelentkező növekedés elérése, ami még összhangban van az árstabilitás, illetve a külső egyensúlyi pozíció megőrzésével. Az adatok szerint ezt feladatot pontosan sikerült teljesíteni. A gyors gazdasági növekedés úgy következett be, hogy közben az infláció 2017 eleje óta szinte folyamatosan a jegybanki toleranciasávon belül ingadozott, miközben a folyó fizetési mérleg egyensúlyközeli helyzetben többnyire aktívumot mutatott, és a nettó adósságunk a korábbi, GDP arányában 50 százalékot meghaladó értékről 0 közelébe süllyedt.

Kétségtelen tény, hogy az infláció az idei év első hónapjaiban a toleranciasáv fölé emelkedett. Ez azonban az alkalmazott kamatszintektől függetlenül hasonlóan jellemezte a régió országait, mivel valamennyi esetben az ok a világpiaci nyersanyagárak (főleg az élelmiszerárak) hirtelen megugrása volt. A folyó fizetési mérleg oldalán is valóban látható volt a korábbi aktívum olvadása, ám ennek oka leginkább a beruházások jelentős felfutása és ezzel párhuzamosan a jövőbeli exportkapacitások kiépülései voltak.

Nagyon rövid gondolatkísérletként érdemes áttekinteni, hogy mit jelentett volna az elmúlt években a Surányi György által javasolt anticiklikus politika. Praktikusan azt, hogy a költségvetési és monetáris politika együttesen szigorítással lassította volna a gazdaságot, és ezzel együtt a beruházások és a reálbérek növekedését, ami szerinte nagyobb mozgásteret jelentett volna a jelenlegi járványhelyzet kezeléséhez. E recept szerint az alacsonyabb növekedés évekig alacsonyabb béreket és alacsonyabb beruházási aktivitást jelentett volna, amelytől a magyar társadalom örökre elesett volna. Szegényebben, de cserébe néhány százalékponttal magasabb jegybanki alapkamat és kisebb költségvetési hiány mellett vághattunk volna bele a jelenlegi rendkívüli helyzet kezelésébe. Nehezen hihető, hogy ezen fog múlni, sőt. Ezt jól jelzi, hogy a gyorsan mérhető pénzpiaci indikátorokban is eddig a régió országaiban nagyon hasonló mozgásokat láthattunk, függetlenül attól, hogy valakit 0,9; 1,5 vagy épp 2 százalék fölötti alapkamat mellett ért el a járvány. A leálló szektorok újraindítását nem 50 vagy 100 bázispontos alapkamat-csökkentés segíti majd elő, hanem a pandémia vége.

Megítélésünk szerint a Surányi György által is fontosnak tartott „exportvezérelt” növekedés alapja éppen a reálbérek folyamatos és jelentős növelése (hogy a szakképzett munkaerőt itthon tarthassuk) és az exportképes kapacitások új beruházásokkal történő bővítése (nemcsak a feldolgozóiparban, hanem az egyre fontosabbá váló szolgáltató ágazatokban is). Az elmúlt években pontosan ez történt.

Végezetül fontos megérteni a tartalékkezelés jelenlegi rendszerét is. A helyzet több szempontból sem hasonlítható össze a 2008-assal. Az akkori problémákat és végül az IMF-hitel gyors lehívásának kényszerét az okozta, hogy a válság kitörését követően a hazai szereplők külső adósságai nagyon gyorsan berövidültek és rövid idő alatt meghaladták a devizatartalék szintjét. Jelenleg ilyen probléma nincs. A Magyar Nemzeti Bank makroprudenciális szabályaival (DEM és DMM mutatók, a lakossági devizahitelek tiltása) jó ideje korlátok között tartja a bankok által felvehető devizapozíciók méretét és azok lejárati szerkezetét. Pontosan ezek a korábbi években beépített fékek jelentenek most fontos védelmet. A jegybank devizatartalékai február végén mintegy 25 milliárd eurót tettek ki, ami biztonságosan meghaladja a nettó külső adósságok 17,7 milliárd eurós szintjét.

Összességében úgy látjuk, hogy a magyar gazdaságpolitika az elmúlt évek - európai összevetésben is gyors - növekedése mellett is megfelelő gazdaságpolitikai mozgástérrel rendelkezik a jelenlegi rendkívüli helyzet kezeléséhez.

A járvány gazdasági kezelésének lehetőségei

A következőkben áttérünk a járvány gazdasági kezelésének lehetséges irányaira. Felsorolásunk bizonyosan nem lesz teljes, de a reményeink szerint a legfontosabb irányokat érinti. Olyan válságkezelésre van szükség, amely a járvány átmeneti időszakában a lehető legnagyobb arányban megőrzi a gazdaság növekedéshez szükséges kapacitásait (ún. potenciális növekedési képességeit), miközben rövid távon képes megfelelő forrásokat biztosítani az egészségügyi védekezés ellátásához. A cél, hogy úgynevezett „V”-alakú lefutással kerüljünk ki a rendkívüli helyzetből.

I. Munkapiac és adórendszer

A munkapiaci hatások tekintetében a legfontosabb a munkahelyek megőrzése. Célzott lépésekkel el kell érni, hogy a leállás időszakában a vállalatok elbocsátások helyett a munkahelyek megtartásában legyenek érdekeltek. E tekintetben az elmúlt hetekben a kormány már az első fontos lépésekről döntést is hozott.

Elbocsátás esetén a munkáltató olyan foglalkoztatottakat veszít el, akik képzésébe korábban sokat invesztált, miközben az újraindulás időszakában nehéz lesz újból képzett munkaerőt találnia. A munkavállalói oldal, a családok esetében az állás elveszítése nemcsak azonnali jövedelemveszteséget okoz, hanem a depresszív visszacsatolások esélyét is növeli. Ráadásul az elbocsátás nem csak a keresleti oldalt, de a kínálatot is csökkenti. Surányi György javaslata alapján hiába juttatunk hirtelen több pénzt a rendszerbe, azt egyrészt kevésbé akarják majd az érintettek elkölteni, másrészt a kínálat korlátossága miatt nem is lesz nagyon mire (vagy csak import termékekre, de az általános európai karanténok miatt arra sem lesz lehetőség). A munkapiac ráadásul hosszú memóriával rendelkezik. A munkanélküliségi ráta gyorsan emelkedik, viszont a kilábalási fázisban évekig tarthat, míg a kiinduló szintre csökken.

Éppen ezért, szemben Surányi György „juttassunk pénzt az elbocsájtottak zsebébe” elve helyett a már meglévő, az elmúlt évtizedben már bizonyított munkahelyvédelmi lépések mellé bérgarancia elemek használatát javasoljuk. A rendszer lényege, hogy a csökkentett munkaidőben vagy kényszerszabadságon lévő foglalkoztatottak bérének egy részét az állam a járvány időszakában átvállalja. A megoldás egyszerűbb változata Németországban a legutóbbi válság időszakában sikerrel vizsgázott. Talán kevésbé ismert tény, hogy a komoly recesszió ellenére (2009-ben a német GDP 5,6 százalékkal esett vissza) a fejlett gazdaságok közül Németország volt egyedüliként képes csökkenő munkanélküliség mellett átvészelni a válság éveit. A bérgarancia intézményét érdemes megfontolni a katás körbe tartozó egyéni vállalkozók körében is.

A társadalmi szolidaritás és a terhek igazságos elosztása valóban kiemelten fontos. Ennek megoldása azonban több okból sem lehet egy a Surányi György által javasolt szolidaritási adó bevezetése. A járvány lefutását követően a világgazdaság bizonyosan nem lesz az, ami előtte volt. A kritikus hónapok tanulságai felgyorsítják majd a digitalizációnak a gazdasági élet minden területén érzékelhető előretörését, miközben a termelési láncok újraszabása is megkezdődik. Ezzel pedig még inkább felértékelődik a digitális készségek szerepe és még erősebb verseny indul a digitális technológiák terén képzett munkaerőért. Egy ilyen helyzetben extra jövedelemadóval sújtani a képzett munkaerőt ugyanúgy végzetes lépés lehetne, mint a rendszerváltás után évtizedekig ismételt, a „versenyképes (azaz alacsonyan tartott) bérek jelentik az export-alapú növekedés alapját” szlogen. Hasonlóan problémás a vállalkozások – köztük a hazai kkv-k – általános többlet adóztatása is. Ez az idei évben várhatóan csökkenő bevételek és adózás előtti eredmények mellett vélhetően a költségvetés számára érdemi többletbevételt sem jelentene. Ha már többlet adóbevételeket keresünk, akkor ismét érdemes használni a 2010 óta már beváltan működő recepteket. Ilyen például a gazdaság fehérítése. A jelenlegi leállás időszaka, a készpénzes fizetések egyre kisebb gyakorisága, az azonnali fizetések rendszerének sikeres elindítása mind-mind alkalmas az online adófizetési megoldások továbbfejlesztésére, ami a kilábalás időszakában a költségvetés oldalán is nagyobb bevételeket eredményez.

II. Célzott keresletélénkítés

A járvány rövid távon néhány kulcságazat teljesítményét súlyosan visszaveti (pl. turizmus, vendéglátás, szállítmányozás, szórakoztatóipar, gépipar, stb). Ezen ágazatokban a kilábalás mintázata is érdemi eltéréseket mutathat. Lesznek ágazatok, ahol a kieső termelés akár többletműszakok beindítását is megköveteli (pl. gépipar, szállítmányozás), azonban lesznek ágazatok, ahol a kereslet újbóli megjelenése csak fokozatos lesz (pl. turizmus, szórakoztatóipar). Utóbbi ágazatok esetében indokolt lehet olyan célzott keresletélénkítő programok indítása, amelyek képesek részben vagy egészben az átmenetileg elmaradó keresletet pótolni (pl. külföldi turizmus helyett belföldi turizmus).

Szintén fontos elem lehet a beruházási programok indítása. Állami körben a beruházási tervek átcsoportosításával és vállalkozások esetében a széles körben elérhető, olcsó finanszírozás biztosításával katalizálható a beruházási kereslet. Érdemes olyan beruházásokban gondolkodni, melyeknek magas a hazai multiplikátor hatása és/vagy a jövőbeli növekedési képességeket javítja. Ide tartozhatnak az egészségügyi védekezés szempontjából meghatározó ágazatokba juttatott többlet források, az elhalasztott infrastruktúra projektek, valamint a digitális átállást gyorsító állami és vállalati fejlesztések.

III. Monetáris politika

A monetáris politika területén Surányi Györgytől kapott javaslatok a legnehezebben érthetők és több egymással ellentétes állítást is tartalmaznak. Nem lehet egyszerre követelni „a hozamgörbe voluntarista manipulálásának felszámolását” és közben javasolni a nagyobb költségvetési hiány monetáris finanszírozását, azaz az állampapírok jegybanki felvásárlását. Nem lehet 0 százalékos kamattal történő jegybanki finanszírozást kérni és közben felhívni a figyelmet, hogy a jegybanknak a „monetáris kondíciók ésszerű, fokozatos szigorítását” kellene végrehajtani.

A „hozamgörbe voluntarista manipulása”, azaz a hozamgörbe minél hosszabb szakaszának befolyásolása a legutóbbi válság óta a jegybankok eszköztárának szokványos részévé vált. A hatást legkülönbözőbb eszközökkel érik el a döntéshozók. A nagy jegybankok QE programok keretében állampapírokat vásárolnak, a jelenség szélsőséges példája Japán, ahol a lépés „hozamgörbe kontroll” megjelöléssel már önálló nevet is kapott. 2013 óta a hozamgörbe minél hosszabb szakaszának befolyásolását a hazai monetáris politika is alkalmazza, esetünkben a közvetlen állampapír vásárlás helyett az eszköztár egyéb, célzott elemein keresztül.

A monetáris politika mozgástere szempontjából fontos megérteni a jegybanki mérlegek szerepét. Korunk monetáris politikai döntéshozói a jegybanki mérlegek nagyságának és azok szerkezetének alakításával már sokkal nagyobb hatást képesek a hozamgörbékre kifejteni, mint az alapkamatok mozgatásával. E téren a Magyar Nemzeti Bank – szemben a legtöbb fejlett központi bankkal – 2013 óta olyan monetáris politikát követett, ami a jegybanki mérleg nagyságának folyamatos összehúzódását okozta. Ez a folyamat pontosan egy válságkörnyezetben értékelődik fel és jelent jelentős beavatkozási tartalékot a hazai monetáris politika számára.

IV. Likviditás, likviditás, likviditás

A járvánnyal szembeni terápia kulcsa a likviditás minden gazdasági szereplő (pénzügyi rendszer, vállalkozások és háztartások) szintjén történő folyamatos biztosítása. A hazai pénzügyi rendszer irányába a jegybank elmúlt heti lépései (a fedezeti kör kibővítése és az FX-swap tenderek) már kb. 3000 milliárd forinttal növelték a likviditást. Ezt fejelték meg a Monetáris Tanács múlt heti döntései, amelyek az új, fix kamatozású fedezett hiteleszköz bevezetésével korlátlan likviditást teremthetnek. A vállalatok és a háztartások irányába is jelentős likviditásjavító lépések történtek. A törlesztési moratórium bevezetése idén nagyságrendileg 3000 milliárd forint megfizetése alól mentesíti az érintetteket.

Valóban kulcsfontosságú a vállalatok – bankrendszer bevonásával történő – olcsó és széles körben elérhető forrásokkal való ellátása. Arra azonban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az erre használható csatornák már jelenleg is megvannak az MNB aktívan használt eszköztárában. A kkv-k esetében ez a Növekedési Hitelprogram, ami 0 százalékon biztosít forrást a kereskedelmi bankok számára, míg a nagyvállalatok esetében pedig a Növekedési Kötvényprogram bír egészen hasonló hatásokkal. Végezetül a hitelezés kapcsán az állami garancia programok kiszélesítése az MNB javaslatok régi visszatérő eleme, így azokat jelen környezetben is csak hangsúlyozni tudjuk.

Felsorolásunk közel sem teljes, csak vázlatosan jelöl kezelési irányokat. Rendkívüli időket élünk, ahol minden ötletnek, javaslatnak, vitának tere van. Azonban változatlanul igaz, hogy a helyes döntésekhez érzések helyett csakis helyzetünk széles körű, higgadt, tényeken alapuló ismerete vihet közelebb.

A szerzők a Magyar Nemzeti Bank munkatársai.

Címlapkép: Getty Images