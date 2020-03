A magyar autógyártás jövője a tét: gyors segítség nélkül hetekre vagyunk a tömeges csődöktől, tízezres elbocsátásoktól

A koronavírus váratlan megjelenése és gyors elterjedése nehéz helyzetbe hozta a globális autóipart, a vezető autógyártók és beszállítóik sorra függesztették fel ideiglenesen termelésüket és egyelőre nem látszik, hogy mikor javulhat a helyzet érdemben. A nemzetgazdaságilag kiemelten fontos magyar autógyártás jövője is bizonytalanná vált, állami segítség nélkül néhány héten belül tömeges csődökre és tízezres elbocsátásokra kerülhet sor. Abban az esetben viszont, hogyha kellő gyorsasággal megfelelő segítség érkezik, Magyarország megőrizheti, megerősítheti szerepét a globális beszállítói láncban. Kilián Csabával, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkárával beszélgettünk.

A koronavírus váratlan megjelenése és gyors terjedése gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra ideiglenes leállásra kényszerítette a globális járműipart. A munkavállalók egészségének védelmén túl milyen tényezők vezettek ehhez a helyzethez?

Az elmúlt napokban, hetekben a koronavírus terjedése rendkívüli helyzet elé állította az autóipar szereplőit is. Több autógyár - a járvány gyors terjedése, a beszállítói láncok sérülése, a kereslet csökkenése miatt - kénytelen volt a termelését csökkenteni, illetve termelési szünetet vezetett be.

Komoly problémát jelentett, hogy az OEM-k lényegében Just in Time (JIT), valamint Just in Sequence (JIS) rendszerben működnek, azaz csak pár napnyi készletük van raktáron a termeléshez. Ezeknek a rendszereknek a fenntartása viszont ellehetetlenült több tényező miatt:

A járvány ázsiai majd európai gyors terjedése a globális beszállítói láncokat megbénította. A határok lezárása, az elrendelt intézkedések miatt az alapanyagok, alkatrészek nem, vagy több napos késéssel érkeztek be.

Nehéz helyzetbe kerültek azok a cégek is, akik megrendelés birtokában, a raktáron lévő alapanyagoknak köszönhetően folytatni tudták a termelést. Egyre gyakrabban kaptak/kapnak olyan visszajelzést ugyanis a vevőiktől, európai, ázsiai vagy magyarországi székhellyel rendelkező multinacionális vállalatoktól, miszerint a gyáraik bezárása miatt az elkészített termékeket csak néhány hét, vagy akár néhány hónap múlva tudják átvenni

A járvány és az ezzel kapcsolatos intézkedések drámaian csökkentették az autók iránti keresletet is. Az ázsiai, amerikai piacok, amelyek az elmúlt 10 évben kereslet szempontjából húzó piacok voltak, tulajdonképpen leálltak az európai piaccal együtt.

A világ vezető autóipari vállalati sorra hosszabbítják meg ideiglenes leállásaikat, Magyarországon a Mercedes már hivatalosan is bejelentette, nem kettő, hanem négy hétig szünetelteti termelését Kecskeméten. Véleménye szerint az autóiparnak legkésőbb mikor kell újraindítania a termelését, hogy elkerülhetőek legyenek a súlyos társadalmi, gazdasági károk?

A társadalmi, gazdasági károk már jelenleg is súlyosak. Egy, kettő, vagy esetleg több hónapos leállás rendkívüli helyzet elé állítja a cégeket, az országot és leginkább a dolgozók tízezreit, akik elveszthetik az állásukat. Nagyon nehéz megmondani, hogy mikor indulhat újra a termelés. Nagymértékben függ attól, hogy az egyes régiókban, kontinenseken milyen gyorsan fut le a járvány. Egészségügyi szempontból a legtöbb ország próbálja késleltetni a járvány felfutását annak érdekében, hogy minél több emberéletet mentsenek meg. Mindaddig, amíg több millió ember élete forog veszélyben, addig a gazdaság sem tud újra felpörögni. A gazdaság beindítása lépésről lépésre történhet. A cégeknek fel kell mérniük, hogy a beszállítói láncban milyen sérülések történtek, hogyan lehet helyettesíteni a kiesett beszállítókat és utána tudják fokozatosan beindítani a termelést.

A hosszan elnyúló válságnak keresleti oldalon még hosszabb negatív hatása van. A fogyasztói bizalom zuhanórepülésben van világszerte. Milliók veszítik el a munkahelyeiket. Számukra az elsődleges kérdés, hogy túléljék valahogy ezt a nehéz időszakot és nem azon törik majd a fejüket, hogy milyen autót vásároljanak. Halvány remény ugyan már felcsillant miszerint Kínában fokozatosan beindult a termelés, kinyitottak az autószalonok és megjöttek az új megrendelések is, azonban ez egy hosszabb folyamat lesz. Egyelőre nem látni a folyamat végét, ennek megbecsléséhez túl sok az ismeretlen.

Mit gondol, milyen közvetett és közvetlen hatásai lesznek a magyar gazdaságban az autóipar leállásának?

A legtöbb vállalat saját pénzügyi tartalékai nagyjából egy-két hónapra elegendőek. Ha nem lesz külső pótlólagos forrás, akkor nem tudják majd a pénzügyi kötelezettségeiket teljesíteni és nem tudják megtartani a dolgozóikat. A magyar autóiparban durván 175 ezer ember dolgozik. A feldolgozóipari termelésnek közel egyharmadát az autóipar adja.

Több tízezer dolgozó válhat munkanélkülivé és ellehetetlenül az életük.

Tisztába kell lenni azzal is, hogy általában a családoknak nincs jelentős tartaléka, hogy hónapokat vészeljenek át bevétel nélkül. Sok olyan család lesz/vagy már van, ahol mindkét szülő elvesztheti az állását. Külső segítség nélkül lehetetlen helyzetbe kerülnek. Vállalati oldalról is az lenne a cél, hogy tartsák meg a munkaerőt és a járvány megszűntével minél gyorsabban beindíthassák a termelést. Ellenkező esetben tömeges elbocsájtások és vállalati csődök lesznek, ami még nagyobb visszaesést okoznak az ország gazdaságának. Nagyon nagy a bizonytalanság.

Az óra közben ketyeg. Minél később jönnek hathatós intézkedések, a károk annál nagyobbak lesznek.

Ezért lenne fontos az állami beavatkozás, hogy ezek a cégek túléljék az elkövetkezendő hónapokat, tudjanak béreket fizetni, hogy a leállás vagy a csökkentet működés következtében a dolgozók jövedelemhez jussanak és ezáltal a háztartások is túléljék ezt a veszélyes időszakot.

Magyarország az utóbbi időben nyertese volt annak a folyamatnak, amelynek a keretében a vezető autógyártók átsúlyozták a termelésüket azokba a régiókba, országokba, ahol olcsóbban tudtak gyártani. Elképzelhető, hogy ez a folyamat megfordul és mindenki megpróbálja majd a hazai kapacitásait maximálisan kihasználni, a saját gazdaságának talpra állítása, a munkahelyek megmentése érdekében?

Ha sokáig tart a válság, akkor a termelés egy jelentős része elveszik, sok idő telik majd el az újjá épüléséig. Ha Magyarországon sikerül a vállalatoknak a dolgozóikat nagymértékben megtartani, akkor van esély arra, hogy a termelés beindulásával a globális ellátási láncban megmarad a szerepük és ők is újra növekedésnek indulnak. Ebben az esetben megmarad a versenyhelyzetünk, köszönhetően a jelentős számú képzett munkaerőnek, amely magas minőségben, nagy hozzáadott értékkel tud termelni.

Látni kell azt is, hogy a nagyon komplex, kontinenseken átívelő Just-in-Time ellátási lánc a koronavírus-járvány során megmutatta a sérülékenységét. Az OEM-eknek és az első, másodkörös nagy beszállítóknak át kell gondolniuk, hogyan tudják a beszállítás biztonságát növelni, logisztikailag milyen más megoldások jöhetnek még számításba.

Földrajzi elhelyezkedésünk és egyéb versenyelőnyünk következtében van esély arra, hogy egyes ázsiai beszállítókat térségbeli beszállítókkal váltják majd ki.

A magyar autóipar termelése visszaállhat arra a szintre, mint ahol a koronavírus megjelenése előtt volt? Amennyiben igen, ez mikorra várható?

Nagyon sok ismeretlenes egyelőre a képlet. A jövő szempontjából a legfontosabb jelenleg, hogy minél kisebb károkkal éljük túl ezt a rendkívüli nehéz helyzetet. Túl kell jutnunk az egészségügyi problémán és a gazdaság megmentése érdekében is összefogásra, együttműködésre, jó és gyors döntésekre van szükség a vállalatok, a dolgozók, szakszervezetek és az állam részéről.

Jelenlegi helyzetben az új beruházások is lelassulnak, megállnak, a már megkezdett beruházások befejezései is kitolódnak.

Nagy kérdés, hogy a kereslet globális szinten hogyan fog alakulni, nem beszélve az autóipar technológiai és klímavédelmi kihívásairól, kereskedelmi szabályozásról.

Véleményem szerint pozitív szcenárió esetén 1-3 év lehet, mire a termelés visszaállhat a korábbi szintre.

A Volkswagen értékesítési igazgatója szerint mindenkinek meg kell tanulnia együtt élni a koronavírussal, mert megállítani nem tudjuk. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a munkavállalók biztonságának garantálása jelentős plusz költségeket emészt majd fel. Mindez milyen hatással lesz a magyar autóipar versenyképességére?

A járvány megelőzése, a dolgozók biztonsága érdekében, valamint a folyamatos működés fenntartása érdekében csak a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) egyes tagvállalatai, akik több mint 90 ezer főt foglalkoztatnak, higiéniai intézkedésekre hetente, egyenként több tízmillió forintot, vagy ennél nagyobb összegeket költöttek. A termelés folyamatosságának a biztosítása érdekében, a megfelelő intézkedéseket minden vállalatnak meg kell tennie a jövőben is.

Nem kell tehát attól félnünk, hogy az egyre magasabb munkaerőköltségek és védekezésre fordított költségek miatt csökken Magyarország vonzereje az autóipari befektetők szemében?

Az előbb említett költségek minden vállalatot globális szinten érinteni fognak, természetesen a vállalati mérettől függően más-más mértékben. Versenyképességünk szempontjából lényeges kérdés lesz a jövőben is, hogy a bérek és a termelékenység növekedése egyensúlyban marad-e.

Mikortól számíthatunk tömeges elbocsátásokra az autóiparban?

Abban az esetben, ha a válság elhúzódik és rövid időn belül nem érkezik hathatós állami segítség, akkor nagy a valószínűsége a tömeges csődöknek és napokon belül tízezrek kerülhetnek az utcára.

Hogyha sikerül is a rendszerszintű csődöket elkerülni, milyen fájdalmas intézkedésekre kényszerülhetnek a hazai vállalatok a túlélés érdekében?

A vállalatok a termelés valamilyen szintű fenntartása, a dolgozók megtartása érdekében számos intézkedést hoztak. Ilyenek voltak például a fizetett vagy fizetés nélküli szabadságok elrendelése, munkaidő keretszabályozás igénybevétele, ahol lehetett home- office elrendelése, karbantartási tevékenység előre hozatala, csökkentett munkaidő bevezetése, raktárra való termelés, rugalmas munkaidőkeret alkalmazása, túlórák leépítése. Sajnos jelentős elbocsájtásokra is sor került elsősorban a bérelt munkaerő vonatkozásában.

Ugyanakkor látni kell, hogy a megrendelések elmaradása, illetve a bevétel kiesés miatt a vállalatok pénzügyi tartalékai a KKV-k esetében általában 2-4 hétre, a nagy cégeknél 2-3 hónapra lehetnek elegendőek attól is függően, hogy a termelés teljes mértékben leállt-e vagy esetleg csökkentett módban bizonyos ideig még tovább tudnak dolgozni.

Milyen állami segítségnyújtás lenne a legszerencsésebb most az autóipar számára?

Egyetértve a magyar kormánynak a koronavírus miatt bajba jutott vállalatok és emberek célzott megsegítésére tett eddigi intézkedéséivel, feltétlenül és a lehető legrövidebb időn belül szükség lenne egy gazdasági mentőcsomagra a feldolgozó ipar szereplőinek is. Azért lenne fontos az állami beavatkozás, hogy ezek a cégek túléljék az elkövetkezendő hónapokat, tudjanak béreket fizetni, hogy a leállás vagy a csökkentet működés következtében a dolgozók jövedelemhez jussanak és ezáltal a háztartások is túléljék ezt a nehéz időszakot.

Az elmúlt napokban az Európai Unió tagországainak vezetői és a világ más országaiban is számos intézkedést hoztak annak érdekében, hogy a gazdasági visszaesés minél kisebb legyen és minél rövidebb ideig tartson.

Több nemzetközi példa előre mutatónak tűnik, ezekben az országokban az állam a bérek egy részét átvállalja, ezzel a háztartások a leállások alatt is jövedelemhez jutnak. Ez segíti a nehéz időszak átvészelését, és segíti a gazdaság gyorsabb újra indulását is.

A MAGE részéről is kapcsolatban állunk az illetékes minisztériumokkal és számos javaslatot küldtünk annak érdekében, hogy könnyíteni lehessen a cégek, beszállítók sorsán. Bízunk benne, hogy a kormány részéről a napokban döntés születik a feldolgozóipari cégek megsegítésével kapcsolatosan. Ebben az esetben a cégek tudnak tervezni és képesek lesznek túlélni a rendkívüli helyzetet.