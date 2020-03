Az olajpiacról és a koronavírusról is beszélt ma Trump és Putyin

A koronavírus-világjárvány elleni küzdelemről és az olajpiaci helyzetről folytatott telefonon hosszas megbeszélést Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök - közölte hétfőn a Kreml sajtószolgálata.

A moszkvai tájékoztatás szerint az amerikai kezdeményezésre létrejött eszmecsere során a felek komoly aggodalmuknak adtak hangot a koronavírus globális elterjedtségével kapcsolatban. Tájékoztatták egymást az Oroszországban, illetve az Egyesült Államokban a fenyegetéssel szemben megtett ellenintézkedésekről.

Megvitatták a két ország ez irányú szorosabb együttműködésének lehetőségeit is

- áll a közleményben.

A két vezető eszmecserét folytatott az olajpiaci helyzetről is, és megállapodott arról, hogy ez ügyben a két ország energiaügyi minisztere konzultálni fog egymással. Az amerikai olajfajta ára ma 20 dollár alatt is járt átmenetileg, sőt egyes kisebb termelők számára már a negatív olajárak is realitássá váltak:

Putyin és Trump szót ejtett még a kétoldalú viszony több más, a Kreml által nem részletezett kérdéséről, és megegyezett a személyes kapcsolattartás folytatásáról.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn kérdésre válaszolva valótlannak nevezte Trumpnak azt a kijelentését, miszerint Putyin az elmúlt két évben többször is kérte tőle az Oroszország ellen a Krím elcsatolása és az ukrajnai konfliktusba való beavatkozás miatt bevezetett szankciók feloldását.

"Nem, ez nem így van" - idézte Peszkovot a TASZSZ orosz hírügynökség.