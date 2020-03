BKIK: gyorsan, legalább ezer milliárdot kell mozgósítania a kormánynak

Március végén pénzügyi válságkezelő javaslatcsomagot nyújtott be a Kormánynak a BKIK. Milyen szempontok alapján tettek javaslatokat, milyen elemzésekre, számításokra alapoztak, és hogyan tudták figyelembe venni a vállalkozók javaslatait? Reagált már a kormány ezekre a javaslatokra?

A koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzethez hasonló jó száz esztendeje volt utoljára, a spanyolnátha idején és alig hasonlítható össze a nagy gazdasági világválságokkal, mert nem gazdasági oka van. Szinte egyik pillanatról a másikra jött és bénítóan hat. Nekünk kamaráknak az a feladatunk, hogy ismerjük meg minél jobban a vállalkozók problémáit, támogassuk őket, illetve közvetítsünk a Kormányzat, önkormányzatok felé. Nem várt helyzetekben a múlt tapasztalatainak felhasználásával újszerű megoldások szükségesek.

A magyar társas vállalkozások több mint 40 százalékát tömörítő Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában felállítottunk egy a kis- és középvállalkozások helyzetére fókuszáló, belsős és külsős szakértőkből álló csoportot. Első lépésként egy gyors, online kérdőíves felmérést végeztünk a budapesti vállalkozások körében, hogy feltérképezzük azokat a területeket, ahol a legnagyobb segítségre van szükségük.

A válaszokból kiderülő problémákat megvizsgálva az elemzések azt mutatták, hogy a pénzügyi problémák jelentik az azonnali prioritást a vállalkozások számára.

Elgondolkodtató, hogy a vállalkozások alig húsz százalékának van válságterve, márpedig a jövő kezelésén múlik a sikeres válságkezelés.

Ezért a problémák kezelésére kidolgoztuk azt a 6 pontos javaslat-csomagot, amit eljuttatottunk a Kormány részére. Ezt meg is köszönték.

A javaslat szerint a kormány létrehoz egy 100 százalékban állami tulajdonban lévő Nemzeti Válságkezelő Holding Zrt., amelyik állami kezességvállalás mellett kibocsát 1000 milliárd forint kötvényt nulla százalékos kamattal és ezt a jegybank lejegyzi. Ezt követően a Holding létrehoz szakosított leányvállalatokat követeléskezelésre, eszközvásárlásra, speciális kockázati tőke kezelésre és tudástámogatásra. Későbbiekben a forrás használható export-, illetve fogyasztásösztönzésre is.

Miért tartották szükségesnek egy ilyen javaslatcsomag elkészítését? Mennyire hasznosak és elégségesek az eddig bejelentett válságkezelő intézkedések a kisvállalatok szempontjából? A kormány intézkedései közül mit tart a legfontosabbnak?

Az említett felmérés rávilágított arra, hogy a vállalkozói szféra számára az első és legsürgetőbb lépés a fix költségek minimalizálása és a likviditás biztosítása. Ebben rögtön lépett a Kormányzat, a válság által legsúlyosabban érintett vállalkozások, vállalkozók területén járulék könnyítéssel, illetve a hitelmoratórium bevezetésével. Ezek szükségszerű intézkedések és helyes, hogy a Kormányzat gyorsan lépett. De ez csak a kezdet! További támogatásra is szükség lesz.

A kulcs, hogy milyen hatékonysággal fogjuk átvészelni a válságot. Ehhez pedig világos eszközrendszer kell. Ebben kívánunk segítséget nyújtani.

Mit tart a legnagyobb veszélynek a vállalkozások szempontjából a jelenlegi helyzetben? Mennyire kerülhető el az, hogy tömegesen dőljenek be vállalkozások? Mire számít, hány olyan budapesti kkv lesz, amelyik nem bír el a nehézségekkel, és végleg befejezi a munkát? A magyar cégek mekkora részének jelent valós segítséget a hiteltörlesztési moratórium?

Jelenleg lehetetlen megjósolni a járvány pontos gazdasági hatását. Egyelőre azt érzékeljük, hogy napról napra egyre kiterjedtebb a visszaesés, miközben nem látni, hogy milyen további járványügyi szigorítások, milyen ütemezéssel, mikor kerülnek még bevezetésre, és mikor és hogyan lesznek majd egyszer feloldva. Így a teljes gazdasági bizonytalanság az egyik legnagyobb veszély, mivel így napokra előre is szinte lehetetlen tervezni.

Tervek nélkül pedig csak a teljesen centralizált kézivezérlés az egyetlen járható út, ami a felelősség hatalmas súlyával együtt teljesen kimeríti lelkileg és fizikailag is a vállalkozókat.

A vállalkozások egy része szinte biztosan menthetetlen, mert mindennemű tartalék nélkül érte őket a válság, és hiába biztosít számukra akár gyorsan kedvező forrást a kormány, egyszerűen emberileg nem bírják a hatalmas terhet. A fent említett bizonytalanság miatt érzelmileg kifáradnak, és a beláthatatlan nehézségek felvállalása helyett a minél gyorsabb „exit” stratégián gondolkodnak. Ebbe a csoportba tartozhat a nyugdíjas vállalkozók egy része, de azok a fiatalabbak is, akiknek a vállalkozás alternatívájaként a piacon még most is jól hasznosítható képzettségül, tudásuk van.

A többi kisvállalkozónál, akik „utolsó töltényig” felvállalják a teljes bizonytalanság ellenére a válság elleni küzdelmet, a likviditás terén minél gyorsabban nyújtott segítség döntő lehet. Náluk most folyamatos „tűzoltás” jellegű feladat a likviditás fenntartása, és akiknél „elfogy a víz”, azaz a gyorsan mozgósítható forrás, azoknál menthetetlenül „leég a ház”, azaz csődbe megy a cég.

Ezért már most fontos kisvállalkozói hitelkonstrukciókon gondolkodni, illetve alternatív pénzügyi lehetőségeken, mint támogatott vevőkövetelés vásárlás, az átmenetileg feleslegessé váló vagyonelemek megvásárlása (pl. az általunk javasolt speciális eszközkezelőn keresztül), illetve egy állami válságmenedzser kockázati tőke befektető alap felállítása. További válságkezelő eszközök mellett ezeket javasoljuk mi egy Nemzeti Válságkezelő Holdingon keresztül létrehozni és feltőkésíteni minél hamarabb.

Hogy milyen arányban lesznek a vállalkozásukat feladók, a vállalkozásukért sikeresen küzdők és a vállalkozásukért hiába küzdők a KKV szektoron belül azt most nem lehet tudni. De azt igen, hogy sok múlik a válságkezelő intézkedéseken, melyek még csak formálódnak.

Az ön által vázolt javaslatcsomag alapja, hogy a kormány hozzon létre egy Nemzeti Válságkezelő Holdingot. Hogy működne ez pontosan, és a válságkezelő intézkedésekhez miért van szükség egy külön cégre? Nem lehet a helyzetet a meglévő infrastruktúrával orvosolni?

Nagyon fontosnak tartom, hogy mi a javaslatunkban nem szervezetekből indultunk ki, hanem a vállalkozók visszajelzéseiből problémacsoportokat azonosítottunk, és az egyes problémacsoportokat kezelni tudó szervezetekre tettünk javaslatokat.

A lényeg, hogy egy központi állami szervezet legyen, amin keresztül egy csatornán, átláthatóan kerülnek a gazdaságba a válságkezelő állami források. Így a vállalkozások is tisztán látják, mekkora segítséget nyújt az állam, illetve az ország makrogazdasági mutatóiban jól elkülöníthetők lesznek a válságkezelés miatti kiadások, és a válságkezelésből eredő államadósság-növekedés. Ez sokkal hatékonyabb, mintha az egyes szervezetek vagy programok külön-külön lobbiznak a kormányzat különböző szintjein forrásokért. Ezért van szükség véleményünk szerint egy új, és erre a helyzetre specializálódott intézményre.

A struktúráról már beszéltem. A faktoring és követeléskezelés szükségessége azt gondolom triviális. Legalább ilyen fontos a vevőtartozások pénzzé tétele mellett a belső finanszírozás másik lehetséges esete, a vállalkozók fölösleges vagy ideiglenesen nélkülözhető eszközeinek értékesítése.

És válsághelyzetben, amikor az eszközök értéke töredékére csökken, egy Nemzeti Eszközkezelő társaság még meg tudja venni az eszközt a válság előtti piaci áron, vagy annak 85-90%-án, amit aztán a vállalkozó a válság után egy adott ideig visszavásárolhat. Ez valós segítség.

De egy Nemzeti Kockázati Tőke társaságnak is nagyon komoly ösztönző szerepe lehet. Kevesebben tudják talán, hogy a kockázati tőke nem csak az induló, nagy növekedési potenciállal rendelkező „gazella” vállalkozások világában létezik, hanem az M&A, azaz a felvásárlások és összeolvadások finanszírozásának a területein is, sőt kockázati tőke befektetési cél lehet a „turnaround” finanszírozás is, amikor üzleti nehézségekkel küzdő cégek számára a nyereségesség visszaállítását segíti a friss tőke.

Gondoljuk végig, a gazdasági válság tipikus velejárója szokott lenni az egyes cégek összeolvadása vagy az, hogy a válságot sikeresebben kezelők felvásárlási ajánlatot tesznek a csődbe menő versenytársaikra. Több tudományos tanulmány is megállapítja, hogy a magyar KKV szektor a nyugat-európai KKV szektorokhoz képest elaprózódott, és tőkeszegény, így a globális termelési láncokban jellemzően csak a kis hozzáadott értékű munkaintenzív szerepeket tudják betölteni.

Sajnos a kormányzat minden vállalkozást biztos nem tud ezek közül megmenteni, így fontos, hogy a válságból eredő természetes piaci koncentrációnak igyekezzünk hasznos irányt szabni, és állami kockázati tőkével segítsük meg a válságálló vállalkozásainkat, hogy az esetleg csődbe jutó társaikat felvásárolva az ott meglévő szervezeti tudás ne vesszen kárba.

A magyar cégek mekkora részének jelent valós segítséget a hiteltörlesztési moratórium? Mennyire fog megnehezedni várakozásaik szerint idén a kkv-k hitelhez jutása?

A hiteltörlesztési moratórium egy nagyon fontos lépés! A kormány számításai szerint több ezermilliárd forintos terhet vesz le az idei évben a gazdaság és a lakosság válláról. Egyes felmérések szerint ugyanakkor a kisvállalkozások közel 80%-a hitel nélkül gazdálkodik, és minél kisebb egy vállalkozás, annál valószínűbb, hogy nincs hitele.

Ez alapján lehet, hogy pont a legsebezhetőbb vállalkozói rétegnek ez az intézkedés nem segít közvetlenül.

Árnyalja ugyanakkor a képet, hogy kisvállalkozások jelentős számát adó önfoglalkoztatók (pl. a KATÁ-sok) sokszor nem vállalkozóként, hanem magánszemélyként vesznek föl hitelt, így nekik mégis segítség a moratórium, hiszen náluk a vállalkozói és a magán vagyon teljesen összemosódik. Sajnos jelenleg olyan statisztikai adat nincs, hogy hány hitel nélküli kisvállalkozón segít a moratórium magánszemélyként.

A jegybank nemrég indított értékpapír vásárlási kezdeményezése szintén fontos lépés, jól illeszkedik az Európai Központi Bank múlt szerdán bejelentett értékpapír vásárlási programjához. A vállalkozások szempontjából nagyon fontos, hogy a gazdaságon belüli pénzforgás ne álljon le a járvány miatt.

Ehhez minél több olcsó, azaz alacsony kamatozású forrás szükséges, amit az MNB lépése biztosít, de ahhoz, hogy ez a kereskedelmi bankokon keresztül el is jusson a vállalkozásokhoz még két dolog nélkülözhetetlen:

A vállalkozások megfeleljenek a bankok hitelképességi vizsgálatainak, ami sajnos egyre kevésbé igaz. A vásárlóinak jelentős részét elvesztő cégek a hagyományos adósminősítési rendszernek nem tudnak megfelelni, így hiába lesz kedvező hitel a piacon, még jelzálog fedezettel sem biztos, hogy megkapják a rászoruló cégek, hiszen a válság a vállalati eszközök árazását is teljesen szétzilálja. Legyen szándék hitelfelvételre. Azok a cégek, amelyek még a válság által kevésbé érintett iparágakban működnek, és így még hitelképesek, a visszajelzések szerint nagyon óvatossá váltak, így még alacsony kamat mellett is kétszer meggondolják, hogy vesznek-e föl hitelt.

Így az MNB lépései fontosak, és jó irányba mutatnak, de önmagukban még nem elegendőek. Csak ismételni tudom:

ennek a mostani gazdasági válságnak a sikeres kezeléséhez központilag koordinált, ugyanakkor komplex válságkezelési program szükséges, melyhez legalább 1000 milliárd forintot - ami egyébként a magyar GDP kb 2 %-a,- de vélhetően többet, gyorsan mozgósítania kell a kormánynak.

Egy ilyen lehetőség a BKIK 6 pontos javaslata.

A veszélyhelyzet idején lejáró hitelek futamidejét december 31-éig hosszabbította meg a kormány. Mekkora terhet róhat az érintett cégekre és a bankszektorra, hogy 2020 utolsó napján járnak le tömegével a hitelek, és jelentkezik egy időpontban a megújítási igény?

Ezzel a kérdéssel a BKIK-ban még nem foglalkoztunk, a mi munkacsoportunk most a gazdasági válság kezelése érdekében a következő 3-4 hónapban elvégzendő munkákra fókuszál. Nyilván lesznek, akik idő előtt fognak törleszteni és ha az általunk javasolt, vagy hasonló jellegű program megvalósul akkor lesznek alternatív hitel lehetőségek.

Ugyanakkor józan paraszti ésszel belátható, hogy a kérdésben szereplő problémával legkésőbb október körül majd foglalkoznia kell az illetékeseknek, mert az egyáltalán nem élhető, hogy az év végi karácsonyi időszakban egyszerre zúduljon rá a banki rendszerre ennek a feladatnak a megoldása. Erre a Magyar Bankszövetség szakértői ki tudnak dolgozni javaslatokat a kormány számára a probléma megoldása végett.

Mit gondol, mely ágazatok kerülhetnek ki relatív nyertesként a járvány időszakából?

Mint minden válságnak, ennek is lesznek nyertesei és vesztesei. A veszteseket már látjuk: a teljesen összeomló turizmus-vendéglátás, rendezvényszervezés, személyszállítás mellett fokozatosan a kereskedelemre jó része is ebbe a csoportba kerül.

De az is látszik, hogy ez a válság komoly nyomokat fog hagyni maga után és átalakítja a gazdaság működését, sokkal gyorsabban, mint gondoltuk volna. Az amúgy nehezen és lassan változó emberi szokások most napról napra új kihívásokkal szembesülnek, és új szokások válnak hetek alatt természetessé, amik a válság után is velünk maradnak. Reméljük ilyen lesz a rendszeresebb kézmosás, de mondok olyan példákat is, amik a gazdaság területén is jelentős változásokat hozhatnak.

Nálunk a BKIK-ban, ahogy szerte az országban sok helyen az eddigi évezredes hagyományú személyes értekezletek helyett bevezettük az online megbeszéléseket. Az ezen résztvevők 90%-a korábban még sosem vett részt ilyenen, és ha a járvány előtt elnöki utasításra, hatékonyságnövelés érdekében be szerettem volna vezetni, akkor szinte biztos, hogy a résztvevők ellenérzései miatt elhalt volna a szervezeti ellenálláson. Most nagyjából egy hét alatt bevezetésre került, és már a sokadik távtalálkozót tartva, kezd megszokottá válni. Nem állítom, hogy a járvány után nem térünk vissza az élő találkozókra, de jóslatom szerint az esetek legalább harmadában az élő találkozók helyett már online fogunk értekezni. Másik példaként említhetem, hogy az e-kereskedelem, és a házhoz rendelés most válik emberek tízezrei számára elfogadottá.

A fő nyertesek a digitalizáció révén az infokommunikáció, az online kereskedelem, a válság közvetlen hatásaként pedig említhetjük az élelmiszer kiskereskedelmet, gyógyszer- és tápálékkiegészítőket vagy az otthoni szórakoztatást jelentő eszközök gyártását és kereskedelmét.

Hogy igaz-e a válságkommunikációban sokat idézett mondás, miszerint „A kínai nyelvben a válság fogalmát két írásjel együttes használatával fejezik ki: az első a veszély, a második pedig a lehetőség fogalmát jelöli”, nem tudom. De ha igaz, ha nem, a mondatban rejlő szellemiséget ajánlom a magyar vállalkozók figyelmébe: a sok nehézség és veszély leküzdése mellett kívánom, hogy maradjon erejük a lehetőségeket is észrevenni és kihasználni!

