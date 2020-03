Digitális oktatás a gyakorlatban - Így látja a helyzetet a Veres Péter Gimnázium igazgatója

"A helyzet változatos képet mutat" - összegezte véleményét a digitális oktatásra való átállásról a Pénzcentrumnak adott interjújában Székely György, a Veres Péter Gimnázium igazgatója. A szakember lapunknak elmondta, a kollégák terhelése nemhogy csökkent volna, hanem ellenkezőleg, sokkal-sokkal több időt igényel most az órák előkészítése. A diákokon és tanárokon kívül ráadásul a szülők terhelése is jócskán megnőtt.

"A kollégák nagyon motiváltak, innovatívak, sok ötletük van, próbálnak ebből a helyzetből valami hasznosat, jót kihozni (nem a hagyományos tartalmakat átvinni más platformra)" - mondta a Pénzcentrumnak Székely György, a Veres Péter Gimnázium igazgatója, aki arról is beszélt, kötelezően a Kréta rendszert használják az iskolában, de emellett a pedagógusok a Zoom-on, a Skype-on, Messengeren keresztül is tartják a kapcsolatot a diákokkal. Azt is elmondta, egységesen szeretnének átállni a Google Classroomra (G Suite for Education), ennek március 26-án, este kapták meg az iskolai licensz változatát. Így most a betanulási fázis következik.

"A diákok számára talán a legnagyobb kihívás a megfelelő napirend kialakítása (sokszor éjjel érkeznek tőlük a házi feladatok). A tanárok számára pedig a rengeteg lehetőség közül a megfelelő oktatási platform kiválasztása" - mondta a szakember, aki kitért arra is, hogy a pedagógusok terhelése nemhogy csökkent volna, hanem ellenkezőleg, sokkal-sokkal több időt igényel az órák előkészítése, a tanulói munkák értékelése, a különböző platformok/szoftverek megtanulása. Emellett a szülők és a diákok terhelése is számottevően megnőtt az utóbbi hetekben.

