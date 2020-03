Helikopterpénz kell Magyarországra a koronavírus ellen

Terjedjen ki minden foglalkoztatottra és munkanélkülire

Célzott támogatásnak akkor van értelme, ha jól körülhatárolható a támogatandó csoport és jól meghatározható az a kár, ami specifikusan ezt a csoportot éri. A mostani válságban a jövedelemkiesés nem csak a munkanélkülieket, hanem az állásukban maradók nagyon széles körét sújtja. A bolt- és gyárbezárás nem feltétlen jár együtt a munkahelyek megszűnésével. A fizetés nélküli szabadságon lévők, a csökkentett óraszámban dolgozók, a csökkentett fizetésben részesülők, a bevételhez nem jutó egyéni vállalkozók nem az állásukat, hanem a jövedelmüket veszítik el. Az ő megsegítésük éppen olyan indokolt mint az állásvesztőké.

A célzott támogatás társadalmi szempontból általában igazságosabb, közgazdasági szempontból pedig hatékonyabb, most mégis a kvázi alanyi jogon járó pénzsegélynek van értelme.

Surányi György javaslatát érdemes az összes foglalkoztatottra és munkanélkülire kiterjeszteni. Ez megkímél attól a végeláthatatlan és eldönthetetlen vitától, hogy miért kap adókedvezményt a taxis, és a kényszerszabadságon lévő autógyári munkás miért nem. Nagy időigénnyel, adatgyűjtési, elemzési, adminisztrációs teherrel jár annak felmérése, hogy hol, milyen mértékű jövedelemvesztés történt. Ennél jóval egyszerűbb, transzparensebb és gyakorlatilag azonnal kivitelezhető a minden foglalkoztatottra és munkanélkülire kiterjedő fix összegű pénzbeli juttatás. Lehet, hogy „felesleges” állami támogatásban részesül a mozdonyvezető és mindazok, akiknek biztos állásuk van. Megtakarítjuk viszont az időt és a konfliktusokat, ami a támogatandó csoportok kiválasztásával jár.

Az általános kiterjesztés a felső jövedelmi csoportban relatíve kis mértékű, az alsó jövedelmi csoportban relatíve nagy mértékű támogatást jelent, ami a társadalmi igazságossággal kapcsolatos aggodalmakat enyhítheti. A fix összeg alternatívájaként elképzelhető jövedelemsávokhoz igazodó degresszivitás is, ami az alacsonyabb jövedelmi szinteken magasabb, a magasabb szinteken alacsonyabb, a legmagasabb szinteken nulla összegű juttatásban fejeződik ki. Egy ilyen rendszer szociálisan igazságosabb, kisebb költségvetési teherrel jár, de alkalmazása nehézkesebb, időigényesebb. Márpedig most „kétszer ad, aki gyorsan ad”. E javaslatok egyik formájával sem összeegyeztethető a Surányi által felvetett 5%-os szolidaritási adó. Eleve nem szerencsés adót emelni jövedelemvesztés időszakában, márpedig nagyon valószínű, hogy a magas jövedelműek nagy része is jövedelemkieséssel kénytelen szembenézni. Ennél is fontosabb azonban az, hogy a javasolt adó keresletszűkítő hatású, miközben éppen ennek ellenkezőjéhez keressük a megoldási módokat.

Ötmillió foglalkoztatott és munkanélküli mellett fejenként 100 ezer forinttal számolva havonta 500 milliárd forint költségvetési többletkiadás keletkezik, ami az éves GDP nagyjából 1%-át teszi ki. 1,5 millió kiskorú gyermek után számított további 50 ezer forint ezt összességében további 75 milliárd forinttal, a GDP kevesebb mint 0,2 %-val emeli meg. A rendszer négy hónapon keresztüli fenntartása így önmagában a hiány mintegy 5 százalékpontos növekedését okozza. Degresszív rendszerben a költségvetési terhek is kisebbek. Ha a mediánbér alatt 100 ezer forint, a mediánbér 150%-ig (ebbe a tartományba a foglalkoztatottak mintegy 30%-a tartozhat) 50 ezer forint, a mediánbér 150%-a felett pedig 0 forint a juttatás, akkor havonként 325 Mrd Ft lesz a költségvetés terhe. Ehhez járul még az eltartottak utáni 50 ezer -25 ezer - 0 forint, összesen mintegy 55 Mrd Ft. (A költségvetési hiány a visszaesett fogyasztás miatti ÁFA- bevételkiesés, illetve a csökkent jövedelem miatti SZJA-bevételkiesés következtében természetesen enélkül is lényeges mértékben meghaladná a tervezettet.) Ezek normál körülmények között rémisztő számok. Ám a túlélés parancsa a költségvetési fegyelemnél is erősebb parancs. Sajtóhírek szerint Lengyelországban 10%, Dániában a GDP 13%-t kitevő költségvetési kiigazító programot indítanak. Hongkongban minden állandó lakos 10 ezer hongkongi dollár (380 ezer forint) készpénz támogatást kap. Az Egyesült Államokban egy hasonló program van a megvalósítás küszöbén.

Tényleges adósságnövekedés nélkül

A hiány piaci úton, adósság vállalásával, kötvénykibocsátással történő finanszírozása olyan jövőbeli (pótlólagos kamat- és tőkefizetési) kötelezettségeket ró a válság utáni kormányokra, aminek a ma embere számára is belátható módon kiadáscsökkentéssel vagy bevételnöveléssel (adóemelés) lehet majd eleget tenni. Ez a perspektíva viszont óvatosságra – értsd: a juttatott összegek egy részének megtakarítására - is intheti a pénzbeli juttatás címzettjeit, már ahol a túlélési kényszerek az ilyen típusú mérlegelést egyáltalán lehetővé teszik. Az is kérdés, hogy a piac milyen áron vesz fel, vagy felvesz-e egyáltalán ilyen volumenű állampapírtömeget. A deficit finanszírozásának azonban van olyan útja, ami nem jár tényleges adósságnövekedéssel, és nem emel akadályt a pénzbeli juttatás tényleges keresletté válása elé. Surányi György javaslatával egyetértve, a megugró deficitet a jegybanknak célszerű finanszírozni. Ez oly módon történhet, hogy a költségvetésnek a jegybanknál vezetett számláján az MNB jóváír – a példa kedvéért két hónapi fix összegű juttatásnak megfelelő - 1000 milliárd forintot, amit a költségvetés az általa helyesnek tartott szempontok szerint oszt szét a lakosság bizonyos csoportjai – az itteni javaslat szerint a foglalkoztatottak és a munkanélküliek – között. Ez a friedmani helikopterpénz.

Ebben a konstrukcióban nem keletkezik tényleges adósság. Technikai értelemben a költségvetés jegybanknál vezetett számláján lévő összeg a költségvetésnek eszköze, a jegybanknak pedig forrása (kötelezettsége). Valójában azonban olyan jegybanki kötelezettség ez, amelynek nincs lejárata és nem keletkeztet jövőbeni kamat- és tőkefizetési kötelezettséget. Ezek hiányában pedig a gazdaság mai szereplőinek nem kell - az „adósság” finanszírozása miatt - jövőbeli kiadáscsökkentéstől vagy adóemeléstől tartani. A jegybank a helikopter, amelyik nem közvetlenül a nép közé, hanem a költségvetés kezébe pottyant 1000 milliárd forintot. Nem is volna a demokratikus államberendezkedéssel összeegyeztethető, ha a jegybak a költségvetés kihagyásával maga határozná meg a teremtett pénz felhasználási módját. A jegybank szuverén módon – a makrogazdasági folyamtok értékelése alapján, a politikai küzdőtéren kívül - dönthet arról, hogy milyen mértékű keresletélénkítés indokolt, a lebonyolítás, a kedvezményezetti kör meghatározása azonban törvényhozói és kormányzati kompetencia.

Normál időkben a költségvetés közvetlen jegybanki finanszírozása nem elfogadható. Ha mindig számítani lehet a baráti jegybanki helikopter érkezésére, akkor a hiánynak nem lesz felső korlátja, a korlátok nélküli állami túlköltekezés pedig az árak elszabadulásával fenyeget. Most azonban nem az infláció, hanem a gazdaság teljes szétesése a fő veszély. Ráadásul az aggregát kereslet csökkenése nagy valószínűséggel az inflációt is a mélybe löki. Ha viszont a kereslet esését nem fékezzük, akkor a gazdaság teljes összeomlását kockáztatjuk.

A helikopterpénz korlátai

A jegybanki pénzteremtés a válságkezelés hasznos eszköze lehet. Mindazonáltal két körülményről említést kell tenni, ami ennek a technikának az eredményességét csökkentheti.

A kereslet visszaesését nem csupán a kiesett jövedelem magyarázza. A piacok sebet kaptak, az állami korlátozó intézkedések következtében alapvető funkciójukat - a vevők és eladók összekapcsolását – nem tudják maradéktalanul betölteni. Otthon maradásra kárhoztatott, esetleg kijárási tilalommal sújtott fogyasztók bezárt vagy csökkentett nyitvatartással működő boltokban nem tudnak vásárolni. Ilyenkor nemcsak a helikopterről ledobott pénz, hanem a rendelkezésre álló jövedelem is átmenetileg kényszermegtakarításra kerül. Ha majd újra nyitnak a boltok, elhagyhatják az emberek az otthonaikat, akkor spontán módon is újraéled a kereslet. Azaz a pénzteremtéssel történő élénkítés hatása éppen akkor a legvérszegényebb, amikor a legnagyobb szükség volna rá. Tudhatóan nagyon alacsony lesz a helikopterpénz hasznosulási foka. De a kevés is, több mint a semmi.

Azt is fontos tudatosítani, hogy a keresleti válság mellett kínálati válság is van. Gyárak állnak le alkatrészhiány miatt, megszakadtak a szokásos értékláncok, kilométer hosszan állnak az áruszállító teherautók a határoknál. Ezek az anomáliák nem kereslethiányból fakadnak, ebből következően nem is orvosolhatók a kereslet élénkítésével. Ad absurdum, ha nyitva lennének a boltok és el is tudnánk jutni odáig, nem biztos, hogy megtalálnánk, amit keresnénk. A kínálati oldal zavarait alapvetően az egészségügyi válság csillapítása érdekében hozott adminisztratív korlátozó intézkedések okozzák, Az áruk (és emberek) szabad áramlás előtti akadályok mindaddig fennmaradnak, amíg a korlátozó intézkedések érvényben vannak. A keresletélénkítés legfeljebb tompíthatja a kínálati sokk destabilizáló hatásait.

A helikopterpénz tehát nem csodaszer. A törlesztési moratórium, a kereskedelmi bankok olcsó forrással való ellátása, adó- és járulékkedvezmények stb. mellett azonban a maga szerény hozzájárulásával ez is egy eszköz lehet a válság hatásainak csillapításában.

Bihari Péter közgazdász, a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója, a Magyar Nemzet Bank monetáris tanácsának volt tagja.