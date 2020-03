Hiába a koronavírus, három év után ismét Kína vezeti a globális részvénykibocsátási listát

Idén 33 cég vezette be részvényeit a sanghaji tőzsdére (a főpiacra és a startupokra fókuszáló STAR-piacra együttvéve), összesen 7,31 milliárd dollárnyi forrásbevonás történt a Refinitiv adatai szerint. A New York-i tőzsdén „mindössze” 17 elsődleges részvénykibocsátás történt, 5,13 milliárd dollár értékben, ami most a második helyre volt elegendő.

Utoljára 2017 harmadik negyedévében volt rá példa, hogy Sanghaj vezette volna a globális IPO-listát, jellemzően a jóval nagyobb New York-i és a hongkongi tőzsde megelőzi.

A sanghaji és a New York-i tőzsde után a harmadik helyet a thaiföldi tőzsde szerezte meg 2020 első negyedévében, köszönhetően a Central Retail 2,5 milliárd dolláros IPO-jának. A Nasdaq-on a legnagyobb részvénykibocsátás 1,86 milliárd dolláros volt az időszakban, egy gyógyszercég, a PPD tőzsdére lépésének köszönhetően februárban.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kínai IPO-adatból 4,4 milliárd dollárnyi a Beijing-Shanghai Speed Railway Co. elsődleges részvénykibocsátásának volt köszönhető, még január elején, azt megelőzően, hogy a koronavírus-válság kirobbant volna. Kedvező jel, hogy bár az országban jelentős leállások voltak február-márciusban, a startup-piacon (STAR) folytatódtak a kibocsátások. Februárban 8 vállalat összesen 2 milliárd dollárnyi részvényt bocsátott ki, márciusban pedig további 5 tranzakcióra került sor, 615,5 millió dollár értékben.

Kína közben enyhített a szabályozáson a tőzsdei cégeknél a részvénykibocsátási szabályokon, annak érdekében, hogy segítse a vállalatok készpénzhez jutását.

