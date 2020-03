Komoly károkat okozhat a családoknak a kijárási korlátozás - Erre érdemes figyelni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Most, hogy a magyarok nagy része otthon marad, és csak a legszükségesebb esetben mozdul ki, a hazai autópark jelentős hányada is a parkolókban, kertekben, garázsokban pihen. Igaz, hogy legalább üzemanyagra nem kell költeni, de a gépjárműveknek akár árthat is, ha rikán használják azokat.