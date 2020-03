Koronavírus: 447 magyar beteg, 15 elhunyt

A friss adat azt jelzi, hogy a tegnapi igazolt esetszám 39 volt. Az utóbbi hat napon háromszor is ekkora napi megbetegedést jelentettek a hatóságok, ami azt is jelenti, hogy Magyarországon valószínűleg viszonylag mérsékelt ütemben gyorsul a járvány. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a teljes betegszám a 447-nél sokkal nagyobb lehet.

Müller Cecília tisztifőorvos tegnap újra elmondta, hogy a közel járunk a tömeges megbetegedések szakaszához, amikor a járvány erőteljesebben gyorsul. Szintén tegnap Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézetének docense, az országos koronavírus-kutatócsoport vezetője úgy fogalmazott, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés jó ütemben halad, az eddig meghozott intézkedések és a lakosság fegyelmezettsége együttesen azt eredményezte, hogy a matematikai modellezésük alapján kimondható,

EGYELŐRE ÚGY TŰNIK, HOGY A JÁRVÁNYGÖRBÉT SIKERÜLT ELLAPOSÍTANI.

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.

A hazánkban beazonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 447 fő. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 433 magyar állampolgár.

