Mit művel a koronavírus az egészségügyi rendszerekkel és milyen lesz a kilábalás?

Mind az állami, mind pedig a magánszolgáltatóknál nagy változásokat hozott a koronavírus-járvány európai terjedése, egyelőre operatív szinten, de várhatóan a strukturális és stratégiai szintű átalakulások is előjönnek - vetítette előre Végh Attila a Portfolio-nak adott interjújában a koronavírus egészségügyi ellátórendszerekre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A svéd Capio és a kelet-európai régióban érdekelt Panta Hospitals korábbi elnök-vezérigazgatója beszélt arról, hogy Nyugat-Európában milyen döntéseket hoztak a felkészülés érdekében, részletesen ismertetve Anglia példáját, de azt is előrevetítette, hogy a járványügyi helyzet hogyan írja át a magánszolgáltatók térképét. Úgy véli: a pandémiás krízis után várható recesszió még nagyobb hatással lehet a magánegészségügyi szolgáltatók piacára. Az egészségügyi szakember szerint három fontos tanulsága van az ellátórendszerekre nézve a mostani helyzetnek.

A koronavírus-járvány európai érkezése pillanatok alatt írja át az üzleti forgatókönyveket minden szektorban, így az egészségügyben is. Mit gondolsz, mi volt a fordulópont ebben és mikor volt, amikor Európában is felfogták ennek az ügynek a jelentőségét és már nem Kínából a beszállítói láncok sérülése miatti gazdasági gondoknak nevezték ezt? Az olasz esetek okozták ezt a váltást?

Igen, mindenképpen az volt a fordulópont a folyamatban, amikor Olaszországban megnőtt a megbetegedések és a halálozások száma, és egyértelmű kezdett lenni, hogy a trendek gyorsan felgyorsulnak, ami veszélyezteti az egészségügyi rendszer teljesítőképességét, és hogy ez nem fog megállni az országhatárokon.

Mit látsz, hogyan alkalmazkodnak az azonnali, rendkívüli nyomáshoz az ellátórendszerek? Hogyan borította fel az intézmények életét a veszélyhelyzet?

Mind az állami, mind a magánoldalon nagy változásokat generált, egyelőre inkább operatív szinten, a strukturális és stratégiai szintű átalakulások még váratnak magukra, de valószínűleg azok is elkerülhetetlenül eljönnek.

A felkészülés most is zajlik, mert nyilvánvaló, hogy a jelenlegi számok, miszerint a megbetegedések egy nem jelentéktelen százaléka szorul lélegeztetésre és intenzív terápiára, azt mutatják: gyorsan elérik a rendszerek a jelenlegi egészségügyi kapacitások felső határát, ha nem készülünk fel és nem korlátozzuk a vírus terjedését.

Azokra az állami kórházakra hárul most a legnagyobb felelősség, amelyeknek van intenzív és lélegeztető kapacitásuk.

A magánegészségügyi intézményeknél a tervezett beavatkozásokat nagyrészt elhalasztották szerte Európában, illetve törölték őket. Ennek következtében az elektív magánellátás megállt, ami a magánellátásban végzett munka nagy részének felel meg. Angliában itt a műtétek száma 75%-kal, Németországban 65%-kal csökkent.

Jól látható, hogy idehaza is többen próbálnak átállni telekonzultációs megoldásokra, ami az ellátás fenntartásában segíthet. Közben fontos fejlemény, hogy a Budai Egészségközpont, a legnagyobb fekvőbeteg ellátásban is résztvevő magánintézet az állami intézetekhez hasonlóan járványkórházzá alakul át, ezzel is növelve az állami kapacitásokat.

Hogyan reagálnak a magánintézmények Nyugat-Európában? Mennyiben tudják folytatni üzemszerű működésüket? Mi hátráltatja őket?

Az Egyesült Királyságban több intézkedést is hoztak, ami mind a magán, mind az állami oldalt érinti. Ez azért is nagyon fontos, mert Angliában az állami egészségügyben több mint 100 ezer betöltetlen munkahely van (az 1,3 millió állásból). Ezen felül a kórházak nagyon le vannak terhelve, a márciusi hónap eleve általában a legforgalmasabb hónap, jelenleg 94%-os ágykihasználtsággal, ami nagyon magas. Az állami oldalon egy központilag szervezett program keretében például növelik a fizikai kapacitásokat. Az NHS megnégyszerezi a lélegeztetett ágyak számát és igyekszik felszabadítani az összes (kb 100 ezer) akut kórházi ágy 30%-át. Az összes tervezett műtétet, így például sérv-, szürkehályog, izületi műtéteket elhalasztják. Április 15-től szigorú kritériumok alapján végeznek csak műtéteket rákos, kritikus és sürgősségi betegek esetében. A műtétek maximum 3 hétre előre foglalhatóak csak be. Minden beteget, aki 21 napnál tovább fekszik egy állami akut kórházban megpróbálnak elhelyezni máshová, ezzel is felszabadítva az akut kapaciásokat. Nem szomatikus betegellátó intézeteket, pszichiátriai és más ellátókat is felszerelnek lélegeztető gépekkel, valamint szomatikus, nem koronavírusos betegek ellátására. Fontos megállapodás jött létre a magánszolgáltatókkal a védekezés elleni intézkedés keretében. A magánszektor ágyaihoz és az ott alkalmazott 20 ezer klinikushoz hozzáfér az állam, ide szervezik ki a sebészeti műtétek egy részét, valamint biztosítják itt is az intenzív ellátást és a lélegeztetőgépekhez való hozzáférést a koronavírussal fertőzött betegek részére. Ezeknek az ellátásoknak a költségét az állam megtéríti, de csak költségen, nyereség nélkül. Ez tulajdonképpen egy win-win szituáció, mert egy krízishelyzetben előállhat, hogy a magánszolgáltató kénytelen leállni, miközben a fix költségei jelentkeznének és az értékes munkaerő elküldése is fájdalmas lenne. További intézkedés a szigetországban, hogy a kórházakban a műtőhelyiségeket átalakítják a koronavírus-fertőzöttek ellátására. Emellett csökkentik az adminisztratív terheket, a minőségellenőrzéseket törlik. Felfüggeszthetőek az adminisztrációs protokollok, ha ez akadályozza a betegek kezelését. Fontos döntés továbbá, hogy mindenkit, függetlenül a saját szakterületéről, fel lehet kérni intenzíven ápolt, vagy lélegeztetett betegek ellátására. És természetesen döntöttek új lélegeztetőgépek beszerzéséről is.

Végh Attila a Portfolio Private Health Forum 2019 eseményen tart előadást.

De honnan lesz mindehhez elegendő orvos?

Ezen a téren is több azonnali lépésről döntöttek. Triázs és izolációs protokollokat vezettek be, bevonták az orvostanhallgatókat és az orvoskutatókat is az ellátásba, a személyzet rendelkezésre állását maximálták, mindenkit visszahívnak a rendszerbe és eltörölték a szabadságolásokat. Egyúttal döntés született arról is, hogy az elmúlt 3 évben távozó orvosokat visszahívják. Közben folyamatos a szakemberek átképzése a koronavírusos betegek kezelésére a Covid-19 protokollok alapján. És gondoskodik az állam arról is, hogy az egészségügyi dolgozók gyerekeinek felügyelete megoldott legyen. Közben persze biztosítják a távmunka lehetőségét, ahol lehet, bevezették a telekonzultációt az ambuláns betegek ellátása érdekében.

Kritikus szokott lenni a személyzet védőfelszereléssel való ellátottsága. Ezen a téren mit léptek?

A kormány döntött védőszemüveg, kesztyű, maszk, kötény, valamint lélegeztetőgépek tömeges beszerzéséről, biztosítják a teszteket. A beszerzések kezdeti nehézségeinek idején, ami globális probléma a védőfelszerelések területén, a kórházi személyzet felszerelése volt a prioritás, akik a legveszélyeztetettebbek a közvetlen kontaktus miatt. Ezután következett a háziorvosok és a lakosság felszerelése is. Az egészségügyi dolgozók esetében világos elkülönítési protokollokat vezettek be, az orvosok és nővérek részére szállodai szobákat biztosítanak karantén céllal.

Ott is felgyorsította a kényszerhelyzet a digitális megoldások terjedését?

Így van, az alapellátásban minden háziorvosi praxisban bevezetik a videókonzultációt, autotriázzsal kiegészítve. Ez a folyamat jelenleg is tart.

A finanszírozási oldalon le tudták reagálni az új helyzetet?

Több döntést hoztak ezen a területen is. A homogénbetegség-csoportokra alapuló finanszírozást felfüggesztették és egyúttal kifizették a következő negyedévre szóló finanszírozást a kórházaknak. Minden extra költséget megtérít a rendszer, ami a koronavírus-járvánnyal van összefüggésben. Emellett pedig az átépítések, beszerzések miatti beruházási kiadásokat is finanszírozza a kormány.

Beszéljünk kicsit a kilátásokról, forgatókönyvekről. Ha sikerül néhány hónapon belül megakadályozni a vírus terjedését, akkor mennyi idő alatt állnak helyre a kapacitások?

A legoptimistábbak is 2-3 hónapról beszélnek, de ez elhúzódhat 6 hónapra is. Bár nem bizonyított, de a nyári meleg segíthet a védekezésben. Paradox módon azonban, ha hatékony a társadalmi távolságtartási szabályok betartása, akkor a helyreállás lassabb lehet, de cserébe természetesen sokkal kevesebb emberi tragédiával vészeljük át a járványt.

Mit gondolsz, általánosságban mi fog történni a járvány hatására a magánegészségügyi szektorban külföldön és idehaza?

A magánegészségügyben várható a térkép alapvető átírása, több magánellátó, amelyik tervezett műtéteket végez, és közben a leállás idejére nem tudja fizetni az alkalmazottakat, az pénzügyi nehézségekkel fog szembenézni. Ez pedig újraindíthatja a konszolidációs folyamatokat.

Még nagyobb hatással lehet a pandémiás krízis után bekövetkező recesszió a magánegészségügyi piacra, főleg a prémium szegmensben.

A cégek ugyanis várhatóan visszafogják foglalkozásegészségügyi kiadásaikat és ha közben növekszik a munkanélküliség a gazdaság fékeződése miatt, akkor a magánszemélyek sem fogják olyan mértékben igénybe venni a magánegészségügyi szolgáltatókat (lásd plasztikai sebészet). Közben ebben a helyzetben a magánszolgáltatók várhatóan visszavágják beruházási kiadásaikat.

Van-e likviditásuk a magánintézményeknek, ha a kereslet várhatóan visszaesik rövid távon? Lesznek olyan európai hálózatok, amelyek ezt nem fogják túlélni? Ez felpörgeti újra a felvásárlási aktivitásokat?

Minden attól függ, hogy hetekről vagy hónapokról beszélünk. A nehézség az, hogy a magánintézmények költségének egy jelentős része a bérek és a járulékok, amelyek rövid távon fix költségek. Várhatóan a lehetséges célpontként azonosítható szolgáltatók felvásárlási ára csökkenni fog, részben a 2020-as várhatóan gyengébb eredmények, részben a bizonyos szintű piaci volatilitás és egy várható gazdasági recesszió miatt is. A felvásárlások késéssel indulnak majd csak el, amikor tisztábban lehet látni, hogy milyen ütemű lesz a kilábalás.

Mitől függ, hogy az egyes szolgáltatók tevékenységének helyreállása milyen ütemben megy végbe?

Azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek valós klinikai szükségleteket elégítenek ki, a piaca relatíve gyorsan helyre fog állni. Ilyenek az ortopédiai műtétek, a daganatos műtétek, a szürkehályog műtétek. Talán azért is, mert az állami oldalon a mostani korlátozások miatt hosszabb várólisták várhatóak. Azok a beavatkozások, amelyeknél a műtéti indikáció nem csökkenti nagyban a beteg életminőségét, de relatíve költségesek, gazdasági recesszió miatt visszaesnek. Ide tartoznak a lézeres szemműtétek, a plasztikai beavatkozások vagy a menedzsmentszűrések.

Várható tehát az állami oldalon a várólisták növekedése a tervezett műtétek esetében. Nyugat-Európában mit tesznek ez ellen, hogyan készülnek erre?

Lesznek külön erre a célra kidolgozott várólista csökkentő intézkedések. Ilyen lesz annak megszervezése, hogy a hétvégéken is végezzenek az állami intézményekben is műtéteket, főleg egynapos sebészeti beavatkozásokat, így kihasználva a műtéti és személyi kapacitásokat. Ezek már a krízis előtt is elkezdődtek Angliában. Ezen kívül felszerelik az alapellátásban résztvevő szolgáltatókat kisebb beavatkozások elvégzésére. Harmadszor pedig a magánellátók kapacitását is be lehet vonni az állami betegek ellátására, amelyek különben relatíve alacsony, 20-30%-os kihasználtság mellett működnek, és jól felszereltek.

Egyáltalán mi a mostani járvány terjedésének legfőbb tanulsága az ellátórendszerekre nézve, vagy a magánintézményekre nézve?

Teljesen váratlanul érte az egészségügyet egy ilyen járvány, ami a lélegeztető és intenzív terápiás kapacitások többszörösét igényli. A jövőben az ilyen globális járványokra, ami hetek alatt milliókat fertőzhet meg minden kontinensen, fel kell készülni.

A magánintézményeknek a tanulság, hogy az egészségügyi piac sem bombabiztos, és megrendülhet külső hatásokra.

A harmadik fontos tanulság, hogy a magán- és az állami rendszernek sokkal szorosabban együtt kell működnie a jövőben, nem csak járvány idején.

Hogyan változott a fejlemények hatására a tőke mozgása? Keresi az új helyét? Gyóyszerfejlesztések élveznek itt előnyt, vagy más is szóba jön?

Még korai lenne ezt megítélni, mert a tőke egyelőre nem mozog, kiszámíthatatlan ugyanis, hogy a járványnak milyen további hatásai lesznek. Várható, hogy közép- és hosszabb tavon is nő a kereslet a védőfelszerelések, oxigén, képalkotó és labordiagnosztikai felszerelések, és az intenzív terápiás felszerelések területén. Az is egyértelműen látszik, hogy a telemedicina, a fertőzéses gyógyszerfejlesztések és az egészségügyi műszerek fejlesztése hangsúlyt kap a jövőben.

Ha már a gyógyszerfejlesztésnél tartunk. Várható-e, hogy lesz gyógyszer vagy oltás a COVID-19 fertőzésre?

Várható, csak az a kérdés, hogy mikor és addigra a járvány mekkora része zajlik le. Jelenleg több mint 80 lehetséges gyógyszer és oltóanyag van tesztelés alatt, ezért várható, hogy lesz áttörés. Sajnos ezek kifejlesztése időt vesz igénybe, reálisan 6-9 hónapot. Eközben vannak kis esetszámokon végzett tanulmányok, amelyek igazolták más betegségben használatos szerek hatásosságát. Ilyen több antivirális szer, vagy a sokat emlegetett hydroxychloroquine, ami egy malária gyógyszer. Az azithromycin nevű antibiotikummal kombinálva feltételezik, hogy gyorsíthatja a felépülést. A tényleges hatásosságnak az igazolására viszont még várnunk kell, további, nagyobb számú betegen végzett vizsgalatokra lesz szükség, mielőtt biztonsággal kijelenthetjük, hogy hatnak ezek a gyógyszerek.

Cikkünk következő, később megjelenő részében Végh Attilával arról beszélgetünk, hogy a válsághelyzet elmúltával milyen teendők lennének az egészségügyi ellátórendszerekben.

Fotók: Stiller Ákos