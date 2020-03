Nagy bajban a magyar mikrovállalatok: százötvenezer ember kerülhet utcára a koronavírus miatt

Nem állnak jól a magyar mikrovállalatok, ami a tartalékokat illeti. A 165 ezer vállalat 25%-ának, közel negyven ezer cégnek egymillió forintnál kevesebb tartaléka van, ami azt jelenti, hogy a 458 ezer munkavállaló közül 156 ezernek van veszélyben a munkahelye. A koronaválság gyakrolatilag nullára csökkenti az aktivitást a legtöbb ágazatban: az élelmiszer kiskereskedelemben dolgozók munkája biztonságban van, de a vendéglátásban tevékenykedő mikrovállalatok alkalmazottainak nehéz a helyzete. Három hónapot meghaladó tartaléka átlagosan egyik ágazatban tevékenykedő mikrovállalatoknak sincs.

A kisvállalkozások közül 3 és 5 ezer közé tehető azoknak a száma, amelyek a legnagyobb veszélyben vannak a koronavírus okozta válság miatt – derült ki a Via Credit korábbi, 30 ezer 10 főnél többet foglalkoztató vállalatot vizsgáló kutatásából. Ebből az következik, hogy százezres nagyságrendben vannak veszélyben a munkahelyek a kis-, a közepes-, és a nagyvállalatok alkalmazottai közül.

A pénzügyi tanácsadó vállalat ezúttal a mikrovállalkozásokat vizsgálta meg. A KSH adatai szerint az országban több mint 450 ezer ilyen vállalat van, de közülük csak 165 ezer aktív gazdaságilag. Ezeket a vállalatokat vizsgálta a mostani elemzés, és a mintán az látszik, hogy ezek a vállalatok átlagosan 2,7 főt alkalmaznak, összesen 458 ezer embernek adnak munkát. Havonta 231 ezer Ft-ot költenek egy főre (bér és járulék). Ez az összeg lényegesen alacsonyabb a nemzetgazdasági átlagnál, a minimálbérnél csupán picit magasabb összeg.

Minél kisebb a havi finanszírozási igény, annál nagyobb a túlélés valószínűsége. A mikrovállalkozások jellemzően olyan iparágakban működnek, ahol kisebb a finanszírozási igény, de egyben kevésbé hitelképesek, kevésbé bonyolult a működésük, de ha van is hitelük év végéig, ők is élvezhetik a moratóriumot – írja közleményében a Via Credit.

A cég a mikrovállalatokat három csoportba osztotta:

0 fős cégek, ők olyan tevékenységet végeznek, amihez nincs szükség főállású munkavállalóra;

1-4 fős cégek, őket szoktuk családi holdingoknak hívni, általában 2 fővel működnek;

5-9 fős cégek, a vizsgált állomány 10%-a tartozik közéjük, a céges működés itt figyelhető meg.

Az 1-4 fős cégek átlagban 33 millió Ft éves bevételt érnek el, átlagosan 2-en dolgoznak benne, 3 millió forint hitelük van, és 7,5 millió forint pénztartalékkal rendelkeznek.

Ha úgy vesszük, ezek a vállalkozások nem állnak rosszul. De, a negyede, azaz 40 ezer vállalkozás átlagosan alig 270 ezer forint számlapénzzel rendelkezik, ami nem sok mindenre elég. Nekik biztos nem segít a jelenlegi helyzet.

– emelte ki Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezetője.

Az 5-9 fős cégek – összesen 20 ezren vannak - átlagosan már 7 főt foglalkoztatnak, ők felelős munkáltatóknak tekinthetők, a családi cég jelző annyiban igaz rájuk, hogy bizonyára családtagok is vannak a dolgozók között. A kutatást végző cég azonban felhívja a figyelmet, hogy

40 százalékuk azonban nem rendelkezik 3 havi tartalékkal, így előfordulhat, hogy a tulajdonosnak saját megtakarításából kell tőkésíteni a céget adott esetben.

Az 5-9 fős kategóriába eső vállalatoknál a bevételhez képeset kevésbé jelentős a bérköltség. Az alsó kvartilist nézve a havi bevétel nagyságrendileg 25%-a bérköltség. Ennek oka elsősorban az eltérő költségszerkezet lehet, de a Via Credit szerint ez így is nagyobb mozgásteret ad részükre, kevésbé van veszélyben a munkavállalók megélhetése.

Az 1-4 fős vállalatok alsó kvartilisében a havi árbevétel kb. 1,3 millió Ft. A havi bérköltség átlagosan kb. 4-500 ezer Ft körül alakul. Ebből az következik, hogy egy 1-3 hónapig tartó, 50-70%-os bevétel-visszaesés esetén tartalékok bevonása híján nem lenne fedezet a bér, a fix és a változó költségek kifizetésére.

Minél kevesebb alkalmazott, annál több tartalék

Ha a mikrovállalatokat tovább csoportosítjuk méret szerint, azt látjuk, hogy minél kevesebb alkalmazottja van egy vállalatnak, annál nagyobb tartalékkal rendelkezik a bérköltséghez viszonyítva. Ezt vélhetően az magyarázza, hogy 1-2-3 alkalmazottal rendelkező vállalatban valójában csak a tulajdonos és családja van bejelentve. A vállalat pénzeszközeit pedig gyakorlatilag a család vagyonaként van kezelik a Via Credit szerint, csak adózási okokból nem került kifizetésre osztalékként.

A nagyobb létszámúak esetében viszont aggasztó, hogy a pénztartalék aránya folyamatosan csökken a létszám emelkedésével. Ezek a kisvállalatok lehetnek azok, amelyeket legrosszabbul fog érinteni a válság. Már a gazdaság 1-2 hónapos leállása a vállalat csődjét és az alkalmazottak elküldését jelentheti sokuk esetében.

„A teljes minta alapján az összesen 156 ezer alkalmazottnak, a teljes 458 ezer 34 százalékának lehet veszélyben a munkahelye az alacsony tartalékok miatt.” – mondta Papadimitropulosz.

Rosszul jár a vendéglátás

Az iparági bontás alapján a legrosszabb helyzetben a vendéglátás és szálláshely szolgáltatásban működő vállalatok vannak, ráadásul a COVID-19 okozta válság is őket érinti legérzékenyebben. Ez önmagában közel 30 ezer veszélyeztetett munkahelyet jelent a vizsgált mintában. A kiskereskedelemben működő cégek és a gépjármű szervizek, használtautó-kereskedők is alacsony tartalékokkal rendelkeznek. Előbbinél csak az élelmiszer- és italkereskedők esetében nem kell jelentős visszaesésre számítani.

Viszonylag alacsonyabb tartalékokkal rendelkeznek még a teljes alkalmazotti létszámban jelentős veszélyeztetett iparágak, mint a szállítás és az építőipar. Ahogy a fogyasztók visszatartják a költekezésüket (aggódnak, tartalékolnak), úgy az eladók (mikrók) egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.

Címlapkép: Getty Images