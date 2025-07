3%-os lakáshitel: újabb részleteket jelentett be a kormány

Nemcsak a meglévő 50%-os lakástulajdon nem lesz akadály a szeptember 1-jén induló, 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitelnél, de azt is beengedik a programba, aki ennél nagyobb mértékű tulajdonnal csekély értékű, 15 millió forint alatti értékű ingatlanban rendelkezik tulajdonnal. A korábban meglévő tulajdoni hányadokat az elmúlt 10 évre visszamenőleg fogják vizsgálni, tehát az ennél régebbi nagyobb lakástulajdon sem akadály – derült ki Gulyás Gergely miniszter és Panyi Miklós államtitkár videóbeszélgetéséből

Szeptember 1-jétől minden eddiginél szélesebb társadalmi csoport számára válik elérhetővé egy új otthonteremtési program, a 3%-os kamatozású Otthon Start hitel. A részletekről beszélgetett hétvégi Facebook-videójában Gulyás Gergely miniszter és Panyi Miklós államtitkár.

Bár a program fiatalokra íródott, a kormány döntése értelmében korhatárra, házasságra és gyermekvállalásra vonatkozó feltételek nélkül lehet majd igénybe venni – mondja a videó kezdetén Panyi Miklós.

A meglévő 50%-os tulajdonrész egy ingatlan esetében nem kizáró ok, tehát akinek felerészben volt vagy van ingatlantulajdona, az még élhet a lehetőséggel - erősítette meg a múlt heti bejelentést Gulyás Gergely.

Arról még nem beszéltek, és ezt nem tudni, hogy a hitelt együttesen igénylő házastársak meglévő 50-50%-os, tehát összesen 100%-os tulajdon esetén jogosultak-e a programra, tehát szerezhetnek-e a hitel felvételével második lakást.

Panyi Miklós friss részleteket is közölt:

a jogosultság megléténél azt vizsgálják, rendelkezik-e az igényléskor, illetve az ezt megelőző 10 évben lakástulajdonnal,

aki 15 millió forint érték alatti ingatlannal rendelkezik, azt beengedik a programba (hogy miként fogják meghatározni a meglévő ingatlan értékét, arról nem beszéltek, de érdekes kérdés lehet - a szerk.)

Ha valaki jogosult, az az általános banki hitelképességi szabályok szerint még nem jelenti azt önmagában, hogy bármekkora hitelt kaphat - hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely.

Panyi Miklós szerint négy ponton segít a hitel:

a 25 évig fix 3%-os kamat jelentette biztonság révén,

révén, az alacsonyabb törlesztőrészlett el: egy 20 milliós hiteligénylés esetén a havi törlesztőrészlet 60 ezer forintos megtakarítást jelent egy piaci hitelhez képest,

el: egy 20 milliós hiteligénylés esetén a havi törlesztőrészlet 60 ezer forintos megtakarítást jelent egy piaci hitelhez képest, az alacsonyabb törlesztőrészlet révén ugyanazzal a hitellel 10-15 millió forinttal magasabb hitelösszeg et tud felvenni egy átlagos hiteligénylő, mint egy piaci kamatozású lakáshitellel,

et tud felvenni egy átlagos hiteligénylő, mint egy piaci kamatozású lakáshitellel, a 10%-os önerő lehetővé teszi, hogy egy 50 milliós lakást 5 millió forint önerővel lehessen megvásárolni.

Ezt követően Gulyás Gergely lényegében megerősíti az alábbi táblázatunkban szereplő számokat, bemutatva, mennyit lehet nyerni egy 6,5%-os piaci lakáshitelhez képest a törlesztőrészletekben.

A program Gulyás Gergely szerint meglöki az új lakások piacát is,

10 ezerrel több lakás megépítése például 1 százalékkal magasabb gazdasági növekedést jelenthet az ökölszabály szerint,

ami az államnak is plusz bevétellel jár. Panyi Miklós felhívta a figyelmet: az építőipari vállalkozók szervezete, ÉVOSZ jelezte, hogy „erre vártak”, és azt várják a programtól, hogy legalább 10 ezerrel nő a lakásépítések száma, ezek részeként az egyéni építkezések is fellendülhetnek.

Gulyás Gergely szerint nem fog árrobanáshoz vezetni a program, bizonyos területeken pedig még mérsékelheti vagy akár csökkentheti is az árakat, ugyanis

az abszolút árkorlát házaknál 150 millió forintban, lakásoknál 100 millió forintban húzza meg a felső határt, efölötti ingatlanokra nem lehet felhasználni a hitelt,

húzza meg a felső határt, efölötti ingatlanokra nem lehet felhasználni a hitelt, a négyzetméterenkénti árkorlát 1,5 millió forint lesz (új lakásoknál bruttó 1,5 millió),

a program azt a célt jól szolgálja szerint, hogy legalább ezen a határon belül tudják tartani az értékesítést.

Panyi Miklós szerint legalább 100 ezer olyan ingatlan van jelenleg eladás alatt, ami a program kereteibe befér, emellett sok tízezer ingatlan jelenhet meg újonnan. Az albérletpiacot is tehermenesítheti a program, normalizálódást vagy akár csökkenést indítva el az árakban. Gulyás Gergely szerint azt akarják támogatni, hogy aki megteheti, saját tulajdonú ingatlanban lakhasson.

Panyi Miklós szerint a programnak nagy előnye az is, hogy más otthonteremtési termékekkel együtt is felvehető, például a CSOK Plusszal vagy a falusi CSOK-kal, előbbinek a szabályozását is az Otthon Starthoz fogják hozzáigazítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ