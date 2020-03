Szlovéniában nem vált be a kijárási korlátozás: jön az újabb szigorítás

Szlovákiában újabb 22 személynél diagnosztizálták a Covid-19 fertőzés kórokozóját, így hétfő délig 336-ra emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. A másik szomszédos országban, Szlovéniában a kijárási korlátozás ne bizonyult elég erősnek, így életbe léptették a lakhelyelhagyási tilalmat.

Az utóbbi napokban az újonnan regisztrált fertőzöttek száma átlagban húsz körül alakult Szlovákiában, vasárnap 22, szombaton 23 volt. Hétfő délig mintegy 7500 vírustesztet végeztek el, ezek közül 7197 bizonyult negatívnak. Az ország minden részén regisztráltak már fertőzötteket, többségük 30 év körüli, a legfiatalabb fertőzött 2 éves volt, a legidősebbek pedig 70 év körüliek.

Szlovénia újabb szigorításokat vezetett be a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére, az országban éjféltől lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. Ales Hojs belügyminiszter szerint erre azért volt szükség, mert az emberek nem tartották be a kijárási korlátozásokat, amelyek március 20-óta vannak érvényben az országban.

Nem lesz több kirándulás a tengerre és a hegyekbe

- mondta a tárcavezető. Azt kérte az állampolgároktól, vegyék komolyan a járványt, viselkedjen felelősségteljesen, érett nemzetként. A szlovén kormány továbbá elrendelte a szájmaszkok és a védőkesztyűk kötelező viselését is mindenhol, zárt- és közterületeken egyaránt. Mivel Szlovéniában is hiány van védőfelszerelésből, a rendelet engedélyezi a "rögtönzött" megoldásokat is, mint a kendő vagy sál használatát. A lényeg, hogy el kell takarni a száj és az orr környékét - írták.

Szlovéniában egy nap alatt 26-tal, összesen 756-ra emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma, és eddig tizenegyen haltak meg a járvány következtében.