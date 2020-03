A maszk helytelen viselése a koronavírus ellen kifejezetten kockázatos lehet a tisztifőorvos szerint

Müller válasza szerint "békeidőben" is van a kórházaknak ilyen forgatókönyve, most pedig az operatív törzs extra átvizsgálást kért ezzel kapcsolatban. Ha ezen túl kell lépni - ahogy túl is léptünk - akkor a körzethatárokat és az egészségügyi személyzet mozgatása is lehetséges - mondta el Müller Cecília. Erről dönteni az ő hatáskörébe tartozik. Az orvosok is kaptak felkészítést, kaptak például egy koronavírusos kézikönyvet.