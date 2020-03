Ennél csak rosszabb lehet a helyzet: kiszámolták, mekkora kárt okoz a koronavírus-járvány a magyar autógyártásnak

A koronavírus miatti leállások közel 1,1 millió munkavállalót érintenek az Európai Unióban, a várható termeléskiesés pedig megközelíti majd az 1,2 millió autót. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) által készített számítások és előrejelzések vonatkoznak Magyarországra is, hazánkban mintegy 30 ezer embert érintenek közvetlenül a gyárleállások, míg a termeléskiesés megközelíti a 35 ezer járművet. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek a számítások az eddigi bejelentéseken alapulnak, abban az esetben tehát, ha a járvány kezelése, a termelés újraindítása időben elhúzódik, még nagyobb lehet majd a kiesés. Ezért is nagyon fontos, hogy mihamarabb olyan kormányzati intézkedések szülessenek, amelyek alkalmasak a károk enyhítésére.

A koronavírus váratlan megjelenése és gyors elterjedése nehéz helyzetbe hozta a globális autóipart, a vezető autógyártók és beszállítóik sorra függesztették fel ideiglenesen termelésüket és egyelőre nem látszik, hogy mikor javulhat a helyzet érdemben. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) legfrissebb anyagában viszont elkészített egy becslést arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló információk alapján az egyes országokban hány munkavállalót érinthet a koronavírus miatti kényszerszünet, illetve a leállások mekkora kiesést eredményeznek majd az autógyártásban.

Az ACEA felhívta a figyelmet arra, hogy számításaik során csak az autóipar által közvetlenül foglalkoztatott munkavállalókat vették figyelembe akkor, amikor meghatározták az érintettek körét.

Ettől függetlenül ijesztően sok, 1087 293 dolgozót érint a koronavírus miatti ideiglenes leállás az Európai Unióban. Az autóipar által közvetlenül foglalkoztatott 2,6 millió ember bő 40 százalékáról van szó.

Azt azonban nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt szó sincs arról, hogy ennyi embert kellene elbocsátani, csupán ennyi dolgozó munkáját érinti valamilyen formában a koronavírus miatti leállás.

Az ACEA interaktív térképet is készített az egyes országokra vonatkozóan, így többek között kiderül az is, hogy Magyarországon az autógyárak leállása mintegy 30 ezer munkavállalót érint majd. Továbbá meghatározásra került az is, hogy a tervezett ideiglenes leállások mintegy 34 698 darabos kiesést eredményezhetnek a gyártásban.

Az Európai Autógyártók Szövetsége elkészített egy összefoglaló táblázatot is, amelyből látható, hogy a koronavírus miatti leállás Németországnak a legfájdalmasabb: a rendkívüli helyzet több mint 568 ezer munkavállalót érint és a termeléskiesés meghaladja a 359 ezer járművet. Mindezt látva érthető, hogy miért jelentette ki Jürgen Stackmann, a Volkswagen Igazgatóságának értékesítésért felelős tagja néhány nappal ezelőtt, hogy a jelenlegi leállások nem tarthatnak tovább a nyárnál, mert azt sem a társadalom, sem a gazdaság nem lenne képes elviselni Németországban. Ahogy az is érthetővé válik, hogy első vészhelyzeti intézkedésként miért alakították át a rövidített munkaidő intézményét a németek.

Mi lesz a magyar autóiparral és a munkavállalókkal?

Az ACEA által most közzétett számítások és előrejelzések jól érzékeltetik, milyen nagy hatással van a koronavírus a magyar autóiparra és mennyi embert érint közvetlenül az ideiglenes leállás. Az autógyártók és beszállítóik ugyan ígérik, hogy mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy termelésüket mihamarabb újraindítsák és a korábbi szintre felpörgessék, illetve megőrizzék munkavállalóikat, de látni kell, hogy érdemi állami segítség nélkül ez aligha sikerülhet.

Mindezzel kapcsolatban érdemes felidézni Kilián Csaba szavait. A Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkára ugyanis elmondta a Portfolio-nak adott interjújában, hogy a legtöbb vállalat saját pénzügyi tartalékai nagyjából egy-két hónapra elegendőek. Ha nem lesz külső pótlólagos forrás, akkor nem tudják majd a pénzügyi kötelezettségeiket teljesíteni és nem tudják megtartani a dolgozóikat. A magyar autóiparban durván 175 ezer ember dolgozik. A feldolgozóipari termelésnek közel egyharmadát az autóipar adja.

TÖBB TÍZEZER DOLGOZÓ VÁLHAT MUNKANÉLKÜLIVÉ ÉS ELLEHETETLENÜL AZ ÉLETÜK.

Tisztába kell lenni azzal is, hogy általában a családoknak nincs jelentős tartaléka, hogy hónapokat vészeljenek át bevétel nélkül. Sok olyan család lesz/vagy már van, ahol mindkét szülő elvesztheti az állását. Külső segítség nélkül lehetetlen helyzetbe kerülnek. Vállalati oldalról is az lenne a cél, hogy tartsák meg a munkaerőt és a járvány megszűntével minél gyorsabban beindíthassák a termelést. Ellenkező esetben tömeges elbocsájtások és vállalati csődök lesznek, ami még nagyobb visszaesést okoznak az ország gazdaságának. Nagyon nagy a bizonytalanság.

AZ ÓRA KÖZBEN KETYEG. MINÉL KÉSŐBB JÖNNEK HATHATÓS INTÉZKEDÉSEK, A KÁROK ANNÁL NAGYOBBAK LESZNEK – jelentette ki Kilián Csaba.

Ezért lenne fontos az állami beavatkozás, hogy ezek a cégek túléljék az elkövetkezendő hónapokat, tudjanak béreket fizetni, hogy a leállás vagy a csökkentett működés következtében a dolgozók jövedelemhez jussanak és ezáltal a háztartások is túléljék ezt a veszélyes időszakot.

Az elmúlt napokban egyébként sorozatban jelentek meg azok a vélemények, hogy miért van szükség gyors és határozott költségvetési intézkedéssorozatra. Mostanra úgy tűnik, hogy kézzelfogható közelségbe került az akcióterv bejelentése, ugyanis Orbán Viktor kilátásba helyezte, hogy április 6-án vagy 7-én ismertetik minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő csomagját. Ez pedig azért lényeges, mert a csomagban szereplő intézkedések várhatóan érdemben segítik majd a nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontossággal bíró járműipar gyors talpra állítását is.