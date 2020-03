Januárban 375 ezer forintot kerestek a magyarok, vége van a bérrobbanásnak

Januárban a bruttó átlagkereset 375 200 forint, a nettó átlagkereset 249 500 forint volt, mindkettő 9,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, jelentette a KSH. Ezzel megszakadt a 10% feletti bérnövekedés időszaka Magyarországon. A hivatal megjegyzi, hogy a koronavírus-járvány hatása a vizsgált időszakban még nem jelentkezett a keresetek alakulásában.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 375 200, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 385 300 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 249 500, a kedvezményeket is figyelembe véve 256 900 forintot ért el.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset 9,2, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset 9,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az idei év elején tehát véget ért a kétszámjegyű béremelkedés időszaka Magyarországon. A keresetek növekedést ugyanakkor támogatta a minimálbér és a garantált bérminimum 8-8%-os emelése.

A keresetek emelkedésének lassulása elsősporban piaci folyamatok eredménye, ugyanis a vállalati szektorban 8,6%-kal nőttek a keresetek, miközben a megelőző időszakban 11-12%-os emelkedést láthattunk.

Miután az idei év elején az infláció is nagyot ugrott, így nem meglepő módon a reálkeresetek növekedése is visszaesett. Januárban 4,3%-kal nőttek a reálbérek éves alapon, ilyen alacsony növekedésre 2015-ben volt példa utoljára. Az elmúlt években 8-9%-os reálkereset-növekedést szokhattunk meg, ez szakadt most meg az alacsonyabb bruttó béremelkedés és a megemelkedő infláció hatására.

A következő időszakban a koronavírus-járvány is hatással lesz a keresetekre (méginkább a foglalkoztatásra és a munkanélküliségre), hiszen számos vállalat küldi fizetés nélküli szabadságra a munkavállalókat, vagy jelenti át őket részmunkaidőbe, illetve ha ez sem működik, akkor megválnak tőlük.

Ami a részleteket illeti, januárban

A bruttó átlagkereset a pénzügyi, biztosítási tevékenység gazdasági ágban volt a legmagasabb (678 900 forint), és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (252 100 forint).

A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 409 600, míg a nők esetében 340 800 forintot ért el, ez a férfiaknál 8,7, a nőknél 9,5%-os növekedést jelent egy év alatt.

A bruttó átlagkereset a 25 év alattiak körében 281 900, a 25–54 évesek esetében 390 100, míg az 54 év felettieknél 361 400 forint volt. Az átlagkereset növekedése az egyes korcsoportokban rendre 5,3, 9,2, illetve 7,7% volt az előző év azonos időszakához képest.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 357 800 forintra becsülhető, amely 10,3%-kal nőtt az utóbbi egy évben.

