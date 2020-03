Koronavírus: úgy néz ki, napokon belül csökkenni fog az új halálesetek száma Olaszországban

Olaszországban néhány napja csökken a koronavírusos esetek, illetve az intenzív ellátásra szorulók száma - hívja fel a figyelmet elemzésében a Nordea Bank. Ez azt jelenti, hogy már a héten észrevehetően alacsonyabb napi halálozást jelenthetnek Olaszországból. Április második felében valószínűleg még nem áll helyre az élet teljesen az országban, lassan viszont már a gazdaság újraindítására kell fókuszálnia a kormánynak. Ez pedig - ahogy a kínai példai is mutatja - nem lesz olyan gyors, mint sokan gondolják.

A koronavírus-járvány 7-10 napon belül tetőzhet Olaszországban az egészségügyi miniszter-helyettes szerint, a lezárásokat azonban mindenképpen fenntartják húsvét után is. Hamarosan tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen lesz a gazdaság fokozatos újraindítása. A Nordea Bank elemzői szerint négy kérdés van előttünk ezzel kapcsolatban:

A fogyasztók úgy viselkednek-e majd, mint a járvány előtt, ha a politikusok szerint már véget ért a járvány?

A vállalkozások lesz-e elég bátorsága a beruházni?

Mi történik a határokon átnyúló tevékenységekkel?

Lesz-e második körös járvány, amikor már a gazdasági növekedés szakaszában vagyunk?

A bank álláspontja szerint a felpattanás nem lesz gyors, hiszen sokkal könnyebb egy gazdaságot teljesen leállítani, mint újraindítani. A lassú kínai újraindulás figyelmeztető jel lehet Európának is, a kínai tömegközlekedés adataiból például látszik, hogy az még mindig nem működik teljes kapacitásán, de a jegypénztárak bevételei még mindig nem nőttek, annak ellenére, hogy a gazdaság már újranyitott. A Nordea szerint ebből arra következtethetünk, hogy nem várhatjuk a korlátozások feloldása után 6-8 héten belül, hogy minden visszatér a régi kerékvágásba.

Az olaszok már azt állítják, hogy a járvány csúcsán túl vannak, miután naponta folyamatosan csökken az esetszám, de a Nordea szerint nem valószínű, hogy április második felében már teljesen normalizálódni fog a helyzet Olaszországban. Az esetszám, a halálozási ráta és az intenzív ellátásra szorulók növekedési üteme pedig az olaszországihoz képest is nagyobb Belgiumban és Franciaországban, és az amerikai járványgörbe is korábban kezdett emelkedésbe az esetszámokhoz viszonyítva, mint az olasz.

A legjobb hír az, hogy a legnagyobb mértékben fertőzött régióban, Lombardiában folyamatosan esik az intenzív ellátást igénylők növekedése az elmúlt 4-6 napban. Ez azt jelenti az elemzők szerint, hogy a héten a halálesetek is meredek esést mutatnak majd.

Ami már kevésbé jó hír, hogy vannak olyan tartományok, ahol a járvány felfutása 5-7 napos késéssel követi Lombardiát. Ilyen régió például Campania, Nápoly központtal. Ez arra enged következtetni, hogy az országon belüli utazási korlátozások még hosszabb ideig fennmaradhatnak.

A spanyol halálesetek növekedése ugyan nem állt meg, de az intenzív ellátást igénylők aránya már ott is csökkent az elmúlt napokban, ebből pedig az következik, hogy a következő 5 napon ott is csökkenni fognak a halálozási számok. Még egy jó hír, hogy a spanyolországi járvány nagyon közel áll a tetőzéshez, legalábbis most.

A skandináv régióról is megemlékezik a bank. Svédországban tegnap nagy mértékben, 30%-kal nőtt az elhunytak napi száma, 146-ra. Svédország és Dánia hasonló felfutást mutat, mint Olaszország, 17-20 napos a lemaradással. A Nordea szerint a két ország görbéje húsvét után még nem éri el a tetőzést.

A globális összképet látva egyértelmű, hogy már az Egyesült Államok messze a koronavírus legnagyobb áldozata, az olaszországi esetszámok pedig tegnap átlépték a 100 ezret. Spanyolországban a legmagasabb a kritikus esetek száma, de a Nordea szerint Belgiumra is figyelnünk kell a következő napokban.

Címlapkép: Getty Images