Soha nem látott pusztítást vitt véghez a koronavírus – Kína bevetheti titkos fegyverét, hogy megmentse az autógyártókat

A koronavírus megjelenése és gyors terjedése soha nem látott visszaesést okozott a világ legnagyobb autópiacán, ahol olyan kevés autót adtak el múlt hónapban, mint amennyire 2005 óta nem volt példa. Az iparági szereplők a kialakult helyzetben a kínai vezetéshez fordultak segítségért, amely most jelezte, kész érdemi intézkedéseket hozni a bajba jutott autógyártók és beszállítóik támogatása érdekében. A konkrét eszközök még nem ismertek, de könnyen elképzelhető, hogy Kína beveti titkos fegyverét, amely a múltban többször adott sikeresen új lendületet az autóeladásoknak.

A koronavírus hatalmas csapást mért a világ legnagyobb autópiacára is, Kínába hónapok óta drámaian zuhan az új autók értékesítése: februárban csupán 310 ezer személyautó került értékesítésre, amely közel 80 százalékos csökkenést jelentett 2019 azonos időszakához képest.

Utoljára 2005-ben lehetett látni hasonló havi értékesítési darabszámot, a zuhanás mértéke pedig példa nélküli volt a kínai autópiac történetében.

Érdemes azt is kiemelni, hogy a februári volt zsinórban a huszadik olyan hónap, amely során zsugorodott a kínai autópiac. Az eladások visszaesés a korábban rendkívül jól teljesítő részben, vagy teljesen elektromos meghajtású autókat is érintette, ezeknek a járműveknek a piaca zsinórban nyolcadik hónapja zsugorodott már februárban.

Mindezt látva érthető, hogy a Kínai Autógyártók Szövetsége (CAAM) miért látja nagyon pesszimistán a kínai autópiac jövőjét: a Reutersnek adott előrejelzésükben úgy számoltak, hogy 2020 első félévében több mint 10 százalékkal zsugorodhat az ország autópiaca. A teljes évet figyelembe véve pedig durván 5 százalékos csökkenésre számítanak abban az esetben, hogyha sikerül teljesen megfékezni a koronavírus terjedését április előtt.

A kínai vezetéshez fordultak segítségért az iparági szereplők

A történelmi léptékű zuhanást követően a vezető autógyártók és beszállítóik egyaránt a kínai vezetéshez fordultak segítségért. Az általuk kívánatosnak tartott intézkedések listáján olyan könnyítések szerepeltek, mint az alacsony köbcentis járművek fogyasztási adójának csökkentése, a vidéki autópiacok támogatása, valamint a szigorodó károsanyag-kibocsátási követelmények enyhítése. A CAAM beszámolója szerint az autógyártók szeretnék azt is elérni, hogy a kínai vezetés hosszabbítsa meg az elektromos autók vásárlásához adott pénzügyi támogatást és fektessen még nagyobb összegeket a töltőinfrastruktúra fejlesztésébe.

Jó hír, hogy a jelek szerint az iparági szereplők nyitott ajtókat döngetnek, a piaci folyamatokat látva ugyanis a kínai vezetés jelezte, bevethet olyan eszközöket, amelyekkel érdemben növelheti a keresletet az új autók piacán. Erről Xin Guobin iparügyi miniszterhelyettes beszélt, aki hozzátette azt is, hogy a koronavírus megjelenése és terjedése elsősorban a magánszemélyek keresletét vetett vissza drámaian a kínai autópiacon. Mindez természetesen komoly probléma, hiszen az autógyártás jelentős részét adja az ország ipari termelésének. Az iparügyi miniszterhelyettes beszélt arról is, hogy nagy erőkkel dolgoznak az autóipari alkatrészgyártók támogatásán is, azon, hogy ezek a szereplők megőrizhessék likviditásukat, stabilizálják pénzügyi helyzetüket.

Xin Guobini arról nem adott tájékoztatást, pontosan milyen intézkedéseket is hozhatnak az autógyártók megsegítése, az autópiac feltámasztása érdekében, azt viszont látni kell, hogy

a legnagyobb dobás az lenne, hogyha csökkentenék az autóvásárlást terhelő adó jelenlegi 10 százalékos szintjét.

Ezt a titkos fegyvert Kína korábban már többször sikerrel vetette be a múltban, a 7,5 százalékos, illetve az 5 százalékos kulcs alkalmazása rendre érdemben tudta növelni az új autó eladásokat az ázsiai országban. Természetesen az is nagy segítség lenne, hogyha pénzügyi támogatásokkal ösztönöznék a vevőket, például az elektromos autók vásárláshoz adott támogatások megemelésével.

Hatalmas szükség van az élénkítésre, menekülő út lehet Kína

A fenti intézkedések, a kínai autógyártás és az autópiac támogatása rendkívül fontos lenne a mostani időszakban. Az országban ugyanis a legtöbb iparági szereplő már újraindította gyártását és egyre nagyobb számban térnek vissza a vásárlók a szalonokba, míg a világ más meghatározó autópiacain továbbra is szünetel a termelés és az autószalonok kénytelenek ideiglenesen zárva tartani.

Éppen ezért Kína igazi menekülő pálya lehetne a globális autóipar számára egy olyan időszakban, amikor az elemzőcégek és a hitelminősítők sorra rontják korábbi várakozásaikat és adnak ki egyre borúsabb előrejelzéseket a globális autóeladások alakulására vonatkozóan.

A kínai vezetés hathatós támogatása azért is nagyon kívánatos lenne, mert az elmúlt évtizedben a kínai autópiac meghatározó szerepet játszott a globális autógyártás látványos bővülésében. Éppen ezért, ha a legfontosabb autópiacon sikerülne érdemben felpörgetni a gyártást és az autóeladásokat, az az autóipar legtöbb szereplőjének pozitívan hathatna a működésére.

