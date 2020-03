Szomorú előrejelzés: ott is nagyot fog ütni a koronavírus, ahol nem is terjed el

Jelenleg a fejlett világ tekinthető a koronavírus epicentrumának, a nyugati gazdaságok leállása viszont éreztetni fogja a hatását a feltörekvő országokban is. A mi régiónkat az EU magas kereskedelmi részaránya miatt üti meg a járvány, de Latin-Amerika és az ázsiai országok is elszenvedik a második körös hatásokat.

Egyelőre messze vagyunk attól, hogy kontroll alatt tartsuk a koronavírus-járványt, a 2020-as kilátásokat viszont már erőteljesen módosította lefelé. A Nordea Bank előrejelzése szerint az idei globális GDP 1%-kal zsugorodik majd, ami nagyobb visszaesést jelent, mint a pénzügyi válság idején. A bank elemzésében kiemeli, hogy ugyan a járvány epicentruma a fejlett országokban van, a fejlődő országok is súlyosan megérzik a járvány gazdasági hatásait.

A Kínán kívüli fejlődő országok eddig összesen nagyjából 30 ezer esetről adtak jelentést, az esetszámok szerint a legnagyobbak ezek közül a legtöbbet Dél-Koreában, Brazíliában, Törökországban, Malajziában és Csehországban a Nordea szerint.

A bank szerint a vírus relatíve lassabb terjedése a fejlődő gazdaságokban az alacsonyabb utazási aktivitásnak és a kevesebb tesztelésnek tudható be.

Arra azonban felhívják a figyelmet, hogy a fejlődő országok továbbra is a járványgörbe felfelé ívelő szakaszán állnak, így még nem kizárt, hogy a terjedés gyorsulni fog a közeljövőben. Azt is megjegyzik, hogy a kockázat különösen nagy ezekben az országokban a gyengébb minőségű egészségügyi szolgáltatások miatt.

A bank elemzői szerint a fejlődő gazdaságokra a koronaválság leginkább a külső kereslet romlása és a nemzetközi kereskedelem elapadása miatt mér nagy csapást. A helyzet viszont könnyen a belső kereslet sokkjává eszkalálódhat, ha a fejlődő országoknak további szigorú lezárásokat kell alkalmazniuk.

A legrosszabb növekedési kilátásaik azoknak a fejlődő gazdaságoknak vannak, amelyeknél magas az exportkitettség – főleg Európára igaz ez, mert ez a kontinens számít a járvány epicentrumának. A fejlődő Európában, ahol az export 70%-a az EU-ba irányul, különösen veszélyeztetett tűnik a jelenlegi sokk által. A posztszovjet térség országai földrajzi közelségük miatt szintén kitettséget szenvednek el, és az export csökkenése érezteti majd a hatását a növekedésben náluk is. Latin-Amerikából az elemzés Mexikót emeli ki, az ő exportjuk 80%-a ugyanis az Egyesült Államokba irányul. Ismeretes, hogy immár az Egyesült Államok a koronavírussal leginkább sújtott ország.

A nyersanyagokat exportáló országok dupla kockázattal néznek szembe, mert az export és a kereskedelmi feltételek egyszerre romlanak. A turizmusra támaszkodó országok is egy külön csoportot képeznek a rossz növekedési kilátású országok között.

A fejlődő országok devizapiacát most az érzelmek mozgatják, a legtöbb feltörekvő deviza gyengülést mutat az utóbbi időben. A nyersanyag-exportáló országok devizái szenvedik meg leginkább a válságot, átlagosan 20%-os volt a visszaesés esetükben. A feltörekvő devizák kilátásai továbbra sem jók – hívja fel a figyelmet a Nordea. Amennyiben a két olajnagyhatalom között folytatódik az árháború, akkor a nyersanyag-exportáló országok devizái továbbra is az alulteljesítő tartományban maradnak. Hosszabb távon ez különösen azoknak az országoknak jelent kockázatot, amelyeknek a fizetés mérleghiánya már így is nagy (például a latin-amerikai országok, Törökország vagy Ukrajna ilyen).

Ázsia országai is megérzik

Igaz, hogy Dél-Korea és Kína kivételével a járvány nem terjedt el nagymértékben Ázsiában, a térség gazdaságai mégis megérezhetik a járványt a másodlagos hatások miatt. A kontinens kitettsége a külső keresletnek általános sebezhetővé teszi ezeket az országokat. A javak és szolgáltatások exportja átlagosan a GDP 75%-át teszik ki ezekben az országokban. Ázsia exportja három helyről kap majd csapást a Nordea elemzése szerint.

Először is több ország, így például Dél-Korea, Malajzia és Tajvan is köztes termékeket exportál Kínába, ahol ezek végső felhasználásra kerülnek. A kínai termelés leállása az első negyedévben éreztetni fogja a hatását az egész ázsiai értékláncban a feldolgozóiparban.

Másodszor az Egyesült Államok és az eurózóna recesszióba süllyed idén, ez pedig gyengíteni fogja a keresletet az ázsiai termékek iránt.

De a beszállítói láncok elszakadási nem az egyetlen tényező, amin keresztül a koronavírus érezteti a hatását az ázsiai gazdaságokban. A globális turizmus leállása nagyot üt majd az idegenforgalomra nagy részben támaszkodó országokra, mint például a Fülöp-szigetek, vagy Thaiföld. A szektor részesedése a turizmusból ezekben az országokban 25% körül van – írja a bank.

Latin-Amerika már eddig is rossz állapotban volt

A régió a vírus megjelenése előtt sem volt a legjobb állapotban, a fejélődő országok közül itt volt a legalacsonyabb a várható növekedés. Argentína az államcsőd szélén áll, 2019-ben a GDP-növekedés -2,2% volt, de Mexikóban is -0,1% volt a növekedés az előzetes adatok szerint. Chile a negyedik negyedévben 2,1%-os visszaesést mutatott, Brazíliában pedig a monetáris élénkítés ellenére egyre nagyobb volt a tőkekiáramlás üteme még a globális gazdasági sokk előtt.

Ezek az országok tehát fokozottan ki vannak téve a koronavírus okozta válságnak, és a külső kereslet drámai visszaesése nem teszi lehetővé az országoknak a visszatérést a dinamikusabb gazdasági növekedési pályára.

A fejlődő Európát magával rántja a kontinens nyugati fele

A szoros gazdasági kapcsolatok az EU nyugati felével kitetté teszik a feltörekvő Európa országait is (Lengyelországot, Csehországot és Magyarországot). Ebből a szempontból a feltörekvő Európa országai még sebezhetőbbnek tűnnek, mint a többi fejlődő ország – írja a Nordea. Egyik második csatorna, amin keresztül a koronaválság éreztetni fogja a hatását, az a csökkenő készpénz-átutalások az eurózóna országaiból, a gazdasági aktivitás csökkenésével ezek is visszaesnek majd.

A kelet-közép-európai devizáknak viszont jobbak a kilátásai, mint a nyersanyag-exportáló országok devizáinak, de még így is átlagosan 9%-os visszaesést produkáltak, ami nagyobb, mint az ázsiai országokban. A Nordea a további kockázatok között kiemeli még a Brexitet is, ami negatív hatással lehet a régiónkra.

A posztszovjet országok

A térség országainak csaknem fele erőteljesen függ az olajárak dinamikájától. Oroszország felkészültebbnek tűnik a régió átlagánál, mert az ország 2014-ben nagy erőfeszítéseket tett, hogy a gazdaságát függetlenítse az olajáraktól. Kazahsztán és Azerbajdzsán kiszolgáltatottabbnak tűnik, mivel ezek az országok erőteljesebben támaszkodnak a nyersanyag-exportra. Kazahsztánnak például 275 bázispontos kamatemelést kellett végrehajtania márciusban annak ellenére, hogy a jegybanknak élénkítenie kellett volna a reálgazdasági fejlemények miatt.

A régió olajimportőr országai jól járnak az alacsony olajárakkal, de ezek az országok jellemzően függnek az Oroszországba emigrált dolgozók utalásaitól. Az orosz gazdaság növekedési kilátásait a bank idén 0%-ra lőtte be, így az orosz gazdaság gyengélkedése éreztetni fogja a hatását ezekben az országokban is.

