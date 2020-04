A magyar gazdaság sokkal jobban szenved a koronavírus miatt, mint Európa többi országa

A márciusi gazdasági teljesítményt elsőként bemutató előzetes mérőszám, a beszerzésimenedzser-index szerint Magyarország feldolgozóiparát sokkal nagyobb mértékben sújtotta a koronaválság, mint a többi európai ország ugyanezen szektorát. A lengyel és a cseh BMI a mai napon jött ki, és arról árulkodnak, hogy a magyarhoz képest a cseh és a lengyel gazdaságot márciusban kevésbé viselte meg a leállás.

Ma reggel beszámoltunk róla, hogy a magyar beszerzési menedzserindex meredeken zuhant 29,1 pontra márciusban. A koronavírus okozta sokk tehát nagyobbat ütött a magyar gazdaságon, mint az előzetesen gondoltuk. Közben a régió két további országában is közzé tette az IHS Markit az adatokat, elemzői kommentárt fűzve hozzá.

A cseh feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index évtizedes mélypontra, 41,3 pontra esett vissza a februári 46,5 pontról, a felmérés ideje viszont még fedi le a teljes márciust, így az egész hónapra akár nagyobb is lehet az esés. Az ipari leállások leginkább a hónap második felében következtek be, a felmérést pedig március 12 és 23 között készítették. A problémát Csehországban is leginkább az ellátási láncok megszakadása és a munkaerő kiesése okozta.

Lengyelországban történelmi meredekségű zuhanást mutatott a feldolgozóipari BMI, 48,2-től 42,4 pontra esett a mutató. Az elemzői konszenzus 45 pont volt. A zuhanás tehát kisebb mint Magyarországon és Csehországban, ami érthető, hiszen Lengyelországban kisebb a súlya az autóiparnak, amely különösen kitett a külső sokkoknak. Az ipari megrendelések visszaesése mellett a munkaerő rendelkezésre állása állt a szektor visszaesése mögött.

A beszerzésimenedzser-index a szektorban tevékenykedő vállalatok megkérdezésével készülő hangulati mutató, amely 50 pont alatt recessziót vetít elő. A korábban közzétett márciusi BMI más országokban szintén nagy visszaesést mutatott, de leginkább a szolgáltató szektorban, a feldolgozóipari mutató jellemzően 40 és 50 pont között alakult.

A fentiekből látható tehát, hogy a visszaesés mértéke jelentős a régiós országokban is, de míg a lengyel és a cseh mutató megfelelt a nyugat-európai szintnek, addig a magyar mutató meredeken ez alá zuhant. A magyar feldolgozóipart tehát a válság erőteljesebben megütötte, mint a legtöbb más országot.



A fenti ábrán is látható, hogy a ma közzétett spanyol feldolgozóipari BMI 45,7 ponton állt. A francia feldolgozóipari index 42,9 ponton, a német 39,6 az euróövezeti 44,8, az Egyesült Királyság indexe 48 pontra esett vissza, a magyar jelentősen ez alatt volt.

Az optimisták a kilátásokat illetően még abban bízhatnak, hogy a BMI mint "puha" hangulatmérő mutató az általános rossz hangulat miatt súlyosan túllőtte a termelésben megmutatkozó visszaesést. Ez majd a márciusi ipari termelési volumenadatoknál fog kiderülni.

