Lépett az MNB! Lezárult egy korszak, mától nem a magyar a világ leglazább jegybankja

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyhetes betéti tender rendszeres meghirdetéséről döntött. Az eszköz a bankrendszer likviditásának 0,9 százalékos alapkamaton való lekötésével segíti a hatékonyabb likviditáskezelést. Az egyhetes betéti eszközt a jegybank minden héten meghirdeti. Az első tender időpontja április 2. csütörtök.

A Magyar Nemzeti Bank kiemelt figyelemmel kíséri a likviditási folyamatok alakulását. Az elmúlt hetek likviditási folyamatai és a likviditás bankok közötti egyenetlen eloszlása egy likviditáslekötő betéti eszköz bevezetését indokolják. Az MNB 2016 őszén a potenciális eszköztár részévé tette az egyhetes futamidejű betéti eszközt, aminek aktiválására most kerül sor. Az egyhetes betéti eszköz a jegybank likviditásszabályozási eszköztárának elemeként hozzájárulhat a bankrendszeri likviditáskezelés hatékonyságának javításához és támogathatja a bankok egynapos betétállományának csökkenését.

Az egyhetes betéti eszköz fix kamatozású és az O/N betéti eszköz -5 bázispontos kamatával szemben 0,9 százalékos alapkamatot fizet.

Az eszközt a jegybanki monetáris politikai partnerkör tagjai vehetik igénybe. A betéti tendert a jegybank minden héten meghirdeti, az elszámolás a tender napján történik meg. A tendereken elfogadott ajánlatok mennyiségét a jegybank a mindenkori likviditási folyamatok alapján határozza meg. Az MNB az egyhetes betéti eszközt mindaddig aktívan használja és rendszeresen meghirdeti, amíg azt a likviditási folyamatok indokolttá teszik. Az eszköz paraméterei az MNB honlapján érhetők el.

Az első tender időpontja április 2. csütörtök, a tender paramétereit az MNB 12:00 órakor teszi közzé.

Azzal, hogy az MNB alapkamaton egy hetes betétet vezetett be, gyakorlatilag jelentős kamatemelést hajtott végre. Az egynapos betéti kamat -0,05%, a bankközi piacon a nagyon rövid lejáratok 0,5% alatt voltak. Vagyis 40-50 bázispontos kamatemelés történt. Az új eszközzel akár a teljes egynapos betétállományt kiszívhatja a piacról (a kamatfolyosó is jelentőségét vesztheti),, de ezt leszámítva is egy héttől 5 évig tartó lejáraton az MNB az új eszközével és a közelmúltban átalakított repo-eszközével szinte teljesen sima 0,9%-os hozamgörbét kreált.

