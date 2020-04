Minden jel arra utal, hogy mélyebb és hosszabb lesz a válság Magyarországon, mint a legtöbb országban

Azok az országok, amelyek erősen függnek a koronavírustól szenvedő országokból érkező importtól, és egyben szintén a járvány miatt leállított gazdaságokba exportálnak, mélyebb és elnyújtottabb válságra kell, hogy készüljenek, mint a kevésbé nyitott gazdaságok. Az ING Bank elemzése szerint Magyarország az ötödik legveszélyeztetettebb ország a világon a fenti összefüggés szerint.

A koronavírus nem csak a kormányzati intézkedések miatt rontja a gazdasági aktivitást, de már a megjelenése előtt sérültek az ellátási láncok, ez pedig az egyes vállalatok működésére hatott negatívan.

Az importfüggő országok

A félkész termékek hiánya már ott is éreztette a hatását, ahol a vírus még nem jelent meg. A gazdasági kár annál nagyobb lesz, minél kitettebb az ország a vírus által sújtott gazdaságokból érkező köztes termékeknek. Az ING Bank ezeket az országokat gyűjtötte össze: az alábbi ábra azokat az országokat mutatja, amelyek a legnagyobb mértékben függnek a koronavírussal leginkább sújtott 10 országból érkező inputoktól. Az elemzők kiemelik, hogy ez ugyan nem a legpontosabb mérési módszer a sérülékenység bemutatására, de az iparági adatok csak később állnak majd rendelkezésre. Amint az látható, Magyarország az ötödik legsérülékenyebb ország az elemzés szerint.

Az is látszik a fenti ábrán, hogy a félkész termékek importjától legjobban függő 15 ország közül 10 európai. Az elemzés készítői felhívják a figyelmet, hogy az Egyesült Államok relatíve zárt gazdaság, így ők gyorsabban kilábalhatnak, de a vírus gyors terjedése miatt a velük szoros gazdasági kapcsolatban álló Kanada kilátásai viszont kevésbé kedvezőek.

A következő ábra a 10 legnagyobb beszállító országtól való függőséget mutatja, ezen a listán is a hatodik legsérülékenyebb Magyarország. A diagramról az is kiderül, hogy a 10 legnagyobb ország közül 8 azok között is megtalálható volt, amelyeket a legjobban sújtott a vírus (Japán és Hongkong a kivétel). A leginkább veszélyeztetett ország ezúttal is Luxemburg, a 10 legnagyobb gazdaság közül pedig Kanadát érintheti legmélyebben a válság az elemzés szerint.

Az export miatt sérülékeny országok

A nyitott gazdaságoknak nem csak az ellátási lánc sérülése miatti importzavar okozhat nagy kárt, de a külső kereslet romlása is negatív hatással lehet rájuk. Ha ezeknek az országoknak sikerül kontroll alatt tartaniuk a járványt, a gazdaságuk attól még nem tud helyreállni, ha az exportcélországok gazdasága még mindig nem tudott újraindulni a járvány miatt. Az alábbi ábra az exportfüggő országokat mutatja be, ezen a listán is az ötödik helyen vagyunk:

Feltételezve, hogy a vírus visszaszorítja a költekezési hajlandóságot, az exportfüggő országok érzik meg a járványt gazdasági értelemben a leginkább. A GDP arányosan alacsonyabb exporttal bíró országok (mint az Egyesült Államok vagy Brazília) kevésbé szenvednek majd, mint a külső keresletre jobban támaszkodó gazdaságok (így például Magyarország) – írja az ING elemzése. Ahogy azt ma megírtuk, a magyar feldolgozóipar a legtöbb európai országnál nagyobb visszaesést mutatott az előzetes adatok szerint.

Ki fog a leggyorsabban talpra állni?

Mint azt írtuk, azok az országok fogják leginkább megszenvedni a járványt, amelyek exportja szintén a járványtól sújtott országokba irányul. Így tehát fontos tudni azt, hogy melyek az egyes országok exportcélországai, és ezek épp a helyreállás milyen fázisában vannak. Az elemző Kínát hozza példának: a kínai kereslet az elsők között fog helyreállni, így a kínai kereslettől függő országok is viszonylag gyorsan kilábalhatnak a válságból.

A kínai helyreállás leginkább a többi ázsiai országot segíti majd a normalizálódásban. Európából Németország, Írország és Svájc van rajta a listán.

Mint az látható volt, a kínálati és keresleti oldalról egyaránt kiszolgáltatott országok esetén lesz a legmélyebb a visszaesés, és ők fognak a leglassabban kilábalni ebből a válságból. Az elemzés szerint

Magyarország import- és exportfüggősége a koronavírus által leginkább sújtott országoktól egyaránt nagy, így mi a legsérülékenyebb országok közé tartozunk.



Címlapkép: Getty Images