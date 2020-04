Parragh László: Most az a cél, hogy a gazdaság működőképes maradjon

A kormány a koronavírus-járvány által kiváltott gazdasági bizonytalanságban, egyfajta ködben helyes válaszokat ad - vélekedett a Portfolio-nak nyilatkozva Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét azok után kerestük meg, hogy a szervezet eljuttatta a kormánynak az átfogó kríziscsomagját. A kamara első embere szerint figyelmeztető jel, hogy nincs tapasztalatunk ehhez hasonló válságokkal, nem tudjuk, hogyan fut le és mekkora károkat okoz.

Ezek egyelőre javaslatok

A kamara a második kríziscsomagjában javaslatokat fogalmazott meg, innentől a döntéshozók feladata, hogy a különböző javaslatcsomagokból kiemelje számára a fontosabbakat és döntsön azok végrehajtásáról – fejtette ki a Portfolio megkeresésére a kamara elnöke. Ebben mi sem a felelősséget, sem pedig a döntéshozás képességét nem akarjuk felvállalni, mert az nem a kamara dolga – tette hozzá.

A kormány eddigi döntései, figyelembe véve a rendkívül szűk mozgásteret, helyesek és átgondoltak voltak

– vélekedett az eddigi 5+6 intézkedésről Parragh László.

Három fázis

Arra a kérdésre, hogy az MKIK mit tapasztal, hogyan látja a társaságok helyzetét az aktuális fejlemények tükrében, kifejtette: három fázist azonosíthatunk ebben a krízisben. Jelenleg az első, a pánik szakaszának végén vagyunk, amire leginkább a bizonytalanság, a jövőtől való félelem jellemző. A vállalkozások nem tudják, hogy mire készüljenek, ugyanis ilyen válsággal még nem álltunk szemben – húzta alá Parragh László.

Figyelmeztető, hogy a mi nemzedékünk ilyen válsággal még nem találkozott. Nincsenek tapasztalataink, nem tudjuk, hogy hogyan fut le, milyen és mekkora károkat okoz

– mutatott rá.

A folyamat második fázisa lehet a stabilizáció, ennek járhatunk a küszöbén, ha a kormány bejelenti a következő intézkedéssorozatát (erre várhatóan április 6-án vagy 7-én sor kerül - a szerk.). És a folyamat harmadik szakasza az újjáépítés szakasza – fejtette ki az MKIK elnöke.

Van még egy félelem a vállalatok körében, de már érzem az átmenetet abban a tekintetben, hogy a cégek azt tervezik, hogyan lehet újjáépíteni a gazdaságot – vélekedett.

Óriási a köd

Arra a kérdésünkre, hogy az MKIK javaslatcsomagjából ő személy szerint melyiket venné előre, kifejtette:

most az a cél, hogy a gazdaság működőképes maradjon, a gazdaságnak pedig a létfontosságú eleme a munkahely.

Fontos, hogy az embereknek legyen jövedelme, ezt el tudják költeni, a bérek lehetőleg ne csökkenjenek drasztikusan. Minden, ami ezt a célt szolgálja, az ma egy elvárás – tette hozzá.

A kormány által várhatóan jövő héten ismertetett intézkedéssorozat egy igazodási pont lehet, egy cölöp, amely hozzájárulhat a helyzet stabilizálódásához és így a krízis szakaszának második fejezetének elindulásához – vetítette előre.

Azt is érdemes megjegyezni az MKIK vezetője szerint, hogy a magyar kormány ebben az óriási ködben láthatóan helyes válaszokat ad. A megbetegedések száma sokkal kisebb, mint az előrejelzés volt. A gazdaság visszaesése kisebb, mint vártuk – érzékeltette. Parragh László egy példát is felhozott szemléltetésképp: a Selyemút Kamara alelnökeként rálát a kínai fél várakozásaira (a társaság elnöke a Kínai Kommunista Párt alelnöke). A kínai fél azt mondja, hogy az eredeti előrejelzésekhez képest 5-ször, illetve 10-szer lettek súlyosabbak a visszaesések. A 2%-os fogyasztásvisszaesés helyett 15%-os csökkenés valósult meg, a beruházások a tervezett 2,5%-os csökkenés helyett 25%-kal zsugorodtak. Ezek a számok is rámutatnak a folyamatok kiszámíthatatlanságára – húzta alá.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a kamara gazdasági évnyitóján az InterContinental Budapest szállóban 2020. március 10-én. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd