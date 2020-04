Digitalizáció az egészségügyben: most fog csak robbanni igazán!

Telemedicina, mint az egészségügyi konzultáció legkézenfekvőbb módja, távfelügyelet az idős rászorulók érdekében, a háttérben futó egészségügyi informatikai rendszerek, orvosi mérésekre alkalmas viselhető eszközök, digitális biomarkerek, diagnózis gépi algoritmusok alapján - csak néhány példa arra, hogy a digitalizáció jelenleg is formálja az egészségügyet. Közben a gigászi technológiai szereplők már nemcsak a partvonal mellől akarják nézni ezt a meccset. Az aktuális járványügyi helyzet pedig csak gyorsíthatja ezt a folyamatot. Szombathelyi Zsolt, a Richter Gyógyszergyár egykori kutatási igazgatója, a vezérigazgató tanácsadója írásában sorra veszi az aktuális digitális trendeket az ágazatban és felvázolja a kilátásokat.

Tavaly novemberben a Portfolio Private Health Fórumán több előadás is foglalkozott az egészségügy digitalizációjával, telemedicinával, új terápiás, vagy diagnosztikus technológiákkal. A sor decemberben Molnár Mária Judit, a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének igazgatójával készült beszélgetéssel, ill. Békási Sándor digitális egészségügyi szakértő, a Fitpuli termékfejlesztési vezetője írásával folytatódott. A cikksorozat nem áll meg.

Idén is jön a Portfolio Private Health Forum!

A betegellátás mindennapi gyakorlatából nem nyilvánvaló, hogy az egészségügyben csendes forradalom zajlik.

E forradalom alapját a technológiai és informatikai fejlődés valamint az ezek eredőjeként létrejött okostelefon jelenti

A széles tömegek számára elérhető internet és okostelefon - Magyarországon a 15 éven felüli internetezők kétharmada rendelkezik ilyennel - viszont alapvető életmódbeli változásokhoz vezetett, (mobile lifestyle), a fogyasztók/betegek több információt, hatékonyabb, gyorsabb, személyreszabott ellátást, prevenciót várnak, kiszolgáltatottság, várólisták és mellékhatások helyett. Az okostelefon előtti életet már csak hírből ismerő Z generáció, elsőként Dr Google-hoz és a szociális médiához fordul, ha bármilyen egészséget érintő kérdése van. És ez nem egy átmeneti extravagancia, hanem maga a megkezdődött jövő.

Végül a harmadik tényező a világszerte akadozó egészség-szolgáltató rendszer, amely nem felel meg a XXI. századi elvárásoknak, túlterhelt, antidemokratikus, költséges, és jelen formájában fenntarthatatlan. Törékenysége épp most mutatkozik meg a koronavírus járvány idején, ráadásul ott tornyosulnak az újabb kihívások, gondoljunk csak az elöregedő társadalom, a krónikus és életmód betegségek okozta többlet terhekre, és a fokozódó szakember hiányra.

Az elemzők széles köre gondolja úgy, hogy az egészség szolgáltatók és fogyasztók problémáit egyaránt a technológiai fejlődés, a digitalizáció, és az orvostudomány - részben ugyancsak digitális alapú - új ismeretei oldhatják meg.

A digitalizációban rejlő lehetőségek (és kockázatok) természetesen felkeltették az egészségügyi hatóságok, a biztosítók, a befektetők, és a gyógyszervállalatok érdeklődését is. Némelyek még csak latolgatják a részvételt, mások azonban már bevették magukat az új, digitális egészségügy kialakításáért folyó küzdelembe.

A digitális egészségügyi univerzum

A Startup+Health jelentése szerint 2018-ban a kockázati tőkealapok 14,6 milliárd dollárt fektettek a digitális egészséggel foglalkozó induló vállalkozásokba, ami több mint tízszerese a 2010-es adatnak. Naponta tűnnek fel új résztvevők, projektek, vagy felforgató kezdeményezések. Érthetően sok még a bizonytalanság, változnak a definíciók, hiányos a jogi szabályozás, kérdéses az üzleti modell. Így az alábbi cikk sem egy statikus, beállt szektor leírását adja, inkább számba veszi annak elemeit. A definíciók kavargása láthatólag nehezíti az elemző házak munkáját is, adataik olykor markánsan eltérnek egymástól.

Mobil egészség (mHealth)

A fogyasztók felől nézve a digitális egészségügy első vonalát az okostelefon és a rajta futó applikációk, szolgáltatások adják. A lépésszámláló, kalória fogyasztás mérőtől a terhességi naptáron át a cukorbetegeket támogató programokig az applikációk végtelen sora érhető el. Épp ez a végtelenség okozza a problémát. Rendkívül nehéz eligazodni ebben a dzsungelben, nem csak azt lehetetlen eldönteni, „melyik a jó, vagy a legjobb”, de gyakran azt sem világos, melyek mögött áll karbantartás, vagy melyek avultak már el teljesen, vagy voltak esetleg szándékosan megtévesztők kezdettől fogva. Ettől persze még tömegesen fogyasztjuk ezeket a termékeket, de épp az egészségügy világában az ellenőrizetlen hátterű cikkek nem kevés kockázatot hordoznak. Bár a hatóságok igyekeznek egyre aktívabb szerepet vállalni az egészségügyi szoftverek szabályozásában, a terület egyelőre a vad kapitalizmus korát éli.

A Market Watch 2019-es adata szerint 2016-2022 között a globális mobil egészség piac átlagos éves növekedési üteme (CAGR) 36 % lesz, és 2022-re 22 milliárd dollárt ér el (a tanulmány nem különíti el világosan az mHealth, viselhető eszközök, vagy táv monitorozás piacát). Az érték harmadát Észak-Amerika adja.

TeleMedicína (TeleHealth)

Nagy lépést teszünk az ellátásbiztonság felé, ha a fogyasztót nem hagyjuk magára a telefonjával, a maga választotta applikációval, meg az interneten elérhető információ dömpinggel, hanem képzett szakembert is bekapcsolunk a körbe. Ez a TeleHealth szolgáltatás, amely becslések szerint akár a lakosság 45 %-ának nyújthat kielégítő orvosi háttérellátást.

A rendszer nyilvánvaló előnye az elsődleges ellátásban van, ahol a gyors, professzionális orvosi tanács azonnali megoldást jelent, vagy várakozás nélkül kiszűri azokat, akiknek alaposabb, esetleg intézeti ellátásra van szüksége. Legalább annyira fontos, hogy a rendszer megtakarítást jelent a betegek és biztosítók számára, és jelentősen képes csökkenteni az ellátórendszer terhelését (pl. a kórházi felvételek számának visszaszorításával).

Noha az elterjedést még fékezheti a költség visszatérítés, vagy a jogi szabályozás (felelősségi körök) tisztázatlansága a TeleMedicina lendületesen fejlődik a legmagasabb egészségügyi költségvetésű USA-tól Ruandáig, ahol 0.064 orvos jut 1,000 lakosra és az úthálózat alkalmatlan a betegek, vagy gyógyszerek szállítására.

A telemedicina piac eleve magas növekedési ütemét (CAGR 2018-24 között 20 %) tovább emelheti a globális járvány. Azzal, hogy az orvost a betegtől, a betegeket pedig egymástól is izolálni kell, és általánossá vált a Maradj otthon! kampány, a telemedicina lett az egészségügyi konzultáció legkézenfekvőbb módja. Kiegészülve az e-recept szolgáltatással ez egy olyan kényelmes megoldás, ami aligha szorul háttérbe a járvány elmúltával.

Nevezetes magán TeleMedicina szolgáltató a brit Babylon, amelynek ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő interaktív (chatbot) tünetvizsgálója, egészségállapot felmérő és egészség monitor programja van, továbbá különféle díjazási struktúrákban video, vagy személyes orvosi konzultáció kérhető. A szolgáltatók Magyarországon is megjelenőben vannak.

Táv-betegellátás, távfelügyelet (Remote monitoring)

A XXI. század elején a fejlett társadalmak egyik legnagyobb kihívását az elöregedés, ezzel pedig a magányos idősek és krónikus betegek gondozása, ellátása jelenti.

A kedvező öregkori életkilátásokhoz 3 egyszerű dolog szükséges: feladatok, szociális kapcsolatok és fizikai aktivitás. A leginkább elöregedett népességekben (Japán, Dél-Korea), társadalmi programok indulnak ezek tudatosítására és az úgynevezett „ezüst generáció”-ból is sokan képesek megőrizni aktív, önellátó életüket. A többiek, és különösen azok, akik eleve betegségekkel léptek a magasabb életkorba, rendszeres felügyeletet, ápolást, kapcsolatot igényelnének, de a növekvő számok mellett ez egyre inkább megoldhatatlan feladatot jelent.

Ebben segítenek azok a távfelügyeleti rendszerek, amelyek követik a rászorulók otthoni aktivitását, és az adatok összevetéséből (élettani paraméterek, telefon és számítógép használat, televíziózás, otthon elhagyása, mozgás sebessége, gyógyszerszedés) következtetnek az egészségi állapotra és akár annak várható romlására. Ezzel lehetővé teszik a megelőző beavatkozást, illetve baj esetén (elesés) azonnali segítséget nyújtanak.

Ezek a szolgáltatások az okostelefon mellett a későbbiekben tárgyalt viselhető, vagy nem kontakt eszközökre épülnek, a háttérben egy professzionális támogató szervezettel.

A dolog érdekessége, hogy a távfelügyelet egyszerű és olcsó módon nagy tömegekre kiterjeszthető. Ennek kiváló példája az Országos Mentőszolgálat ingyenes Életmentő App, vagy Szív City programja.

A Research And Markets 2018-as tanulmánya szerint a globális távellátás piac a 2017-es 16 milliárd dollárról 2023-ra, 31 milliárd dollárra nő, CAGR: 12%.

Egészségügyi informatikai rendszer (Healthcare IT)

Magas szintű szolgáltatás nem létezhet megbízható, folyamatosan működő, professzionálisan karbantartott informatikai infrastruktúra, beteg és orvosi adatbázis, ill. ezeket összekötő hálózat nélkül. Ezeket általában állami szervezetek tartják fenn, működésüket törvényi keretek szabályozzák, különös tekintettel a személyes adatok védelemére. Világszerte a rendszer számos változata és eleme létezik, nálunk pl. az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Ide tartozik az USA-ban működő, a betegadatokat nyilvántartó egészségügyi adatbázis (Electronic Health Record EHR) is, amely az alkotók szándéka szerint a beteg teljes kórtörténetét és a kapcsolódó adatokat tartalmazza, és valamennyi érintett egészségügyi szereplő számára elérhető.

Viselhető eszközök (Wearables)

A betegellátás egyik legfőbb problémája az adathiány. Pontosan tudjuk mi történik, amikor a beteg a kórházban van. De amikor hazatér, elveszítjük a fonalat. Nem látjuk, kiváltotta-e a gyógyszerét, bevette-e, akkor, amikor az orvos előírta, megkezdődött-e a javulás, vagy inkább csak a mellékhatások jelentkeztek. Minderről jó esetben a havi kontroll idején tájékozódunk, s ha a változások nem a kedvező irányban zajlottak, az orvos módosít valamit a terápiás beavatkozáson.

Ugyanez a folyamat lejátszódhat ellenkező előjellel is. Az idős emberek otthoni megfigyelésére, támogatására kifejlesztett eszközök „megvakulnak”, amint a beteg kilép az otthonából, vagy bekövetkezik a baj és kórházba kerül.

Milyen jó is lenne, ha valós időben lehetne látni az egészség-betegség átmenet folyamatát, a beteg út állomásait, függetlenül a személy fizikai tartózkodásától! Itt jönnek segítségünkre a viselhető eszközök.

Az első számú viselhető eszköz maga az okostelefon, amely a beépített szenzorok révén biológiai paraméterek sokaságát képes mérni. Jócskán leszakadva, de gyorsan bővül az okos órák viselete – a magyar népességben egyelőre mindössze 7%. A gyártók versenye javában zajlik, ki tud hamarabb, orvosi szempontból is hiteles funkciót telepíteni az órába. Az Apple Watch elég jól áll, legutóbbi változatai már az EKG felvételére és a rendellenes szívműködés jelzésére is alkalmasak. Jelenleg is futnak azok a klinikai vizsgálatok, amelyek eldöntik, hogy ezek a funkciók orvosi minőségűek-e.

A digitális karórák nagy problémája továbbra is a rövid akkumulátor idő. A Withings ScanWatch több érdekes funkció mellett 30 napos üzemidőt ígér. Még nagyobb előrelépés lenne, ha sikerülne kifejleszteni az öntöltő órát, amely testhőből nyeri az elektromos energiát.

IDC statisztikája szerint 2019-ben világszerte 70 millió darab okosóra fogyott, ami 2023-ig 100 millió fölé emelkedik (CAGR: 16 %). Az eufória közepette sajnos muszáj felhívni a figyelmet, hogy a viselhető eszközök egy része nyomokban sem képes teljesíteni a forgalmazók által megadott specifikációt, nem árt az óvatosság, amikor ilyen eszközöket vásárolunk.

A nem kontakt eszközökkel (pl. kamerákkal, mikrofonokkal) történő megfigyelés régóta ismert. Új irányt jelent a bostoni Technológia Intézet (MIT) Emerald nevű, fejlesztése, amely az elektromágneses interakció elvén, akár falon át is képes követni a személy mozgását, légzését, szívverését sőt alvási szakaszait.

Egyelőre még kísérleti fázisban vannak azok az eszközök, amelyek orvosi laborparaméterek folyamatos vizsgálatára lesznek képesek (Lab-on-a-chip), azonban a bőr alatti szenzorral működő, folyamatos glukóz szint mérő már napi valóság, amely akár inzulin pumpát is vezérelhet.

Digitális élettani adatok, biomarkerek – klinikai vizsgálatok

Vérnyomásunkat megmérhetjük higanyos manométerrel. Ha ugyanezt elektronikus eszközzel tesszük, akkor az értéket digitális formában kapjuk (digitális biomarker). Ennek nagy előnye, hogy az adat tárolható, automatikusan kiértékelhető és továbbítható (pl. az orvos felé). Fontos kérdés, vajon milyen gyakorisággal történjen a mérés. Elegendő vajon hetente egyszer mérni a vérnyomást, vagy jobb lenne naponta? Reggel és este is? Vagy még gyakrabban? És mi van az egyéb élettani paraméterekkel? Fontos lenne tudni a vércukorszintet, vagy egyes hormonok mennyiségét? A maghőmérséklet ingadozása pontos információval szolgál a cirkadián ritmusról, vagy a női ciklus folyamatáról, általa precízen meghatározható az ovuláció időpontja. Az amerikai Prima Temp vállalat fejlesztés alatt álló eszköze 6 percenként mér, és ad útbaigazítást a baba tervezésében.

De a sor tovább folytatható. Biomarker lehet az arckifejezésünk, a spontán beszéd (mind tónus, mind tartalom szempontjából), vagy éppen fejtartásunk, járásunk mintázata vagy izzadságunk összetétele. Az AiCure vállalat telefon gyűjtött digitális biomarkerek segítségével következtet a skizofrén betegek állapotára.

A tárgyalt eszközökkel a nap 24 órájában, a hét 7 napján, nagy gyakorisággal vehetünk fel digitális biomarkereket, és ezzel az adatmegbízhatóság és diagnosztika új dimenziójába lépünk. A vérnyomás ingadozásait összekapcsolhatjuk életünk eseményeivel, látni fogjuk miként változik ez az érték az alvás, vagy stressz események során … Ez pedig elvezethet a betegségek megelőzéséhez. Itt fordul át a mai, a betegek ellátására irányuló „betegségügy” az egészség megőrzését célzó „egészségügy” és prevenció felé.

A nagyszámú digitális biomarker egyszerű mérése, tárolása, elemzése azonban egy merőben új lehetőséget is nyit. A gyógyszer innovációs folyamat során a gyógyszer jelöltről adatok sokaságát kell gyűjtenünk, ez képezi majd a hatósági jóváhagyás és a bizonyíték alapú alkalmazás alapját. Egy új gyógyszer kifejlesztésének költsége (beszámítva a mindössze 10 % körüli klinikai sikerrátát) 2 milliárd dollár fölött jár, a klinikai költség ennek akár 2/3-ad része is lehet. A betegek kiválogatása, bevonása, vizsgálatban tartása, a klinikai apparátus mozgatása, miközben minden elemében dokumentált vizsgálatot szeretnénk folytatni, nem ritkán betegenként 60 ezer dolláros költséget generál. Ha ebből valahogy faragni lehetne, vagy növelni a sikerrátát, az óriási mértékben javítaná a gyógyszerinnovációs folyamat hatékonyságát.

Az ipar tehát - szoros együttműködésben a vezető gyógyszerügyi hatóságokkal és szerződéses vizsgálókkal (CRO) - dolgozik a klinikai vizsgálatok megreformálásán. Ennek két fő iránya a betegterhek csökkentése (betegközpontúság), és a vizsgálati logisztika ésszerűsítése.

Ha az adatgyűjtés nem a kórház falai között, hanem a beteg otthonában történik, vagyis megspórolható az utazással járó költség, idő és fáradság, és elmarad a klinikai környezetben óhatatlanul fellépő stressz, vagy megfelelni akarás, akkor a betegek nagyobb távolságból, akár távoli országokból is bevonhatók. Szívesebben vesznek részt, tovább benntarthatók és adataik jobban tükrözik a mindennapi valóságot (Real World Evidence: RWE). Sokan úgy képzelik ezeket az újfajta „virtuális” vizsgálatokat, hogy a résztvevőket a meglevő (pl. EHR) adatbázisokból válogatják, telefonon írják alá a beleegyező nyilatkozatot és kapnak oktatást, a viselendő szenzorokat és gyógyszert postán küldik, az adatgyűjtés automatikusan zajlik, és a betegnek ritkán, vagy egyáltalán nem kell találkoznia az egészségügyi személyzettel. A folyamat végén pedig a beteg is információt kap saját adatairól (jelenleg ez nem lehetséges), vagy például arról, hogy a vizsgált gyógyszer számára hasznos volt-e, vagy sem.

Világszerte zajlanak ilyen projektek, de közel sem állítható, hogy már ez lenne az új norma. Sokkal valószínűbb, hogy a változás fokozatos lesz és az út a hibrid vizsgálatokon keresztül vezet majd, ahol klasszikus és virtuális elemek is jelen vannak. (Lám mit hoz az élet! A globálisan - és egyre gyakrabban Kínában is - folyó klinikai vizsgálatok növekvő nehézségbe ütköznek a koronavírus járvány miatt. A betegek nem jutnak be a vizsgálóhelyre és ott nem is fogadják őket szívesen, hiszen a tünetmentes hordozók is megfertőzhetik a személyzetet, vagy betegtársaikat. A világszerte akadozó klinikai vizsgálatok talán épp a betegvizitek virtuális helyettesítésével menthetők meg.)

A megoldásra váró technikai kérdések egyike, az adatok megbízhatósága. Az iménti példával élve, ha higanyos manométerrel mérjük a vérnyomást, a higanyoszlop magasságával kapcsolatban nincs kétségünk. Ha azonban az értéket egy monitorról olvasom le? Az eszköz egy fekete doboz és kérdések sokasága tehető fel, vajon a mérés és adatközlés között nem torzult-e az információ. És minél összetettebb a rendszer, annál súlyosabb ez a kérdés. Az eszközök kalibrálása, a transzparens adatfeldolgozás és a hiteles eredményközlés a betegek, vizsgálók és hatóságok számára egyaránt létfontosságú.

Adatbázisok

A beteg adatok elsősorban és legnagyobb tömegben azokban a központi adatbázisokban gyűlnek, amikről a Healthcare IT alatt beszéltünk. Azonban rendelkeznek ilyenekkel a biztosítók, a klinikai vizsgálatok kapcsán a gyógyszer vállalatok, kutatóintézetek, kórházak. Az utóbbi időben mind divatosabb családfa kutatás során sokan adnak mintát genetikai állományuk meghatározására. Ahogy a biomarkereknél már tárgyaltuk, hangunk tónusa, remegése, beszédünk logikája ugyancsak sokat elárul a hangulatunkról, vagy más betegségeinkről, ezek az információk elvileg minden egyes telefonbeszélgetésben megjelennek. Ha mindezeket az adatokat egy nagy adatbázisba fésülnénk, és látnánk, hogy egy adott betegcsoport milyen genetikai elváltozást hordoz, akkor lehetőségünk nyílna új gyógyszer célpontok meghatározására.

Ez a megközelítés hatalmas lehetőségeket tartogat akár olyan pusztító betegségek megoldásában, mint a rák vagy az Alzheimer kór, ugyanakkor roppant kényes is. Mindent megelőző, első lépésként az adatok teljeskörű, és visszafordíthatatlan anonimizálása szükséges, olyan formában, hogy ne csak a jóhiszemű tévedésekkel, de a hackerekkel szemben is védve legyenek.

Meghökkentő látni, hogy az egészségügyi adatbázisok építése a fejlődő országokban is rohamléptekben halad, abban a reményben, hogy ezek révén gyorsan be tudják hozni évszázados lemaradásukat.

Mesterséges intelligenciára épülő adatelemzés

A globális egészségügy által generált adathalmaz 2020-ban eléri a 2300 exabyte-ot (1 exabyte = 1 milliárd gigabyte), és ez a mennyiség évente 50 %-kal növekszik. Ekkora adattömeg feldolgozása hagyományos eszközökkel már nem lehetséges. Itt lépnek be a gépi tanulás (ML), mesterséges intelligencia (AI) megoldások, amelyek egyre nagyobb teret hódítanak például az orvosi képek (röntgen, MRI, vagy éppen bőrgyógyászati felvételek) feldolgozásában. Ma még a professzionális vállalkozások is óvakodnak tőle, hogy a leletek gépi feldolgozása alapján diagnózist állítsanak fel. Helyette inkább un. második véleményt adnak, és továbbra is az orvosra bízzák a döntést. Az algoritmusok tökéletesítésével azonban rohamosan közeleg az idő, amikor egyes területeken a gép gyorsabb és pontosabb eredményt ad, mint az orvos, ráadásul egy hosszú ügyelet után sem fárad el.

Az AI és ML a gyógyszerkutatásban is hódít, az érdeklődést mi sem mutatja jobban, mint a kockázati tőkebefektetések brutális megugrása a 2016-os 25 millió dollárról a 2019-es 575 millióig. Azonban nem árt az óvatosság, a néhány kirívó siker mellett még rengeteg a sikertelen projekt, itt is leginkább az adatok megbízhatatlansága miatt.

Kis kitérőként álljon itt egy példa egy híres, de végül kudarcba fulladt próbálkozásról. 2008-ban Google kutatóinak kezdte furdalni az oldalát, nem lehetne-e a klasszikus influenza előrejelzés (forecast) helyett egy pontosabb, gyorsabb, digitális alapú „jelenjelzést” („nowcast”) adni. Abból indultak ki, hogy amikor valaki az influenza kezdeti tüneteit észleli magán, első reakcióként Dr Google-hoz, meg a szociális médiához fordul, és a böngészőben megemelkedik az influenzához kapcsolható kulcsszavak keresésének száma. A Google Flu Trends (GFT) príma korrelációt mutatott az Amerikai Járványügyi Hatóság (CDC) jelzéseivel, ráadásul néhány nappal gyorsabban dolgozott, mint a tradicionális figyelőhálózat.

Aztán 2013-ban, egy valóban súlyos járvány közepette beütött a krach, a GFT fatális csődöt mondott. Helyesebben, masszívan túlbecsülte a járványt. Számos feltételezés látott napvilágot, miként történhetett ez. Az egyik magyarázat szerint a híradásokban jelentősen felülreprezentált járvány, és a közegészségügyi vészhelyzet kihirdetése New York Államban olyanokat is keresésre késztethetett, akik nem voltak betegek.

Senki se gondolja azonban, hogy ezzel a kudarccal egyszer és mindenkorra vége szakad a digitális előrejelzés kísérleteknek. Ha valahogy meg tudnánk figyelni az influenzát kísérő tünetek halmozódását, hőemelkedést, éjszakai tachycardiát, szívritmus variabilitást, nyálkahártyák színének megváltozását és duzzadását, fokozott váladék termelést, köhögést, tüsszögést, és ezt kellően nagy populációból tudnánk összegyűjteni … aztán ki tudnánk zárni valahogy a hasonló tünetekhez vezető egyéb betegségeket (pollen allergia ?) … Hosszú még az út odáig, de már elindultunk rajta.

Digitális gyógyszerek (Digital Therapeutics, DTx)

A szenvedélybetegségek, szorongás, depresszió, vagy más pszichiátriai állapotok gyógyítására régóta alkalmazzák a terápiás beszélgetést, a pszichoterápiát, amelynek klinikai hatása egyértelműen igazolt. Azonban ez a kezelési mód csak kevesek számára elérhető, időigényes, és drága. Nem lehetne vajon ezeket a beszélgetéseket digitális környezetben sokkal hatékonyabban, tér is idő megszorításoktól függetlenül alkalmazni?

Számos társaság dolgozik azon, hogy az ilyen kezelési lehetőségek valósággá váljanak. Az első, klinikailag igazolt hatású, okostelefonon, vagy számítógépen elérhető digitális terápiát az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) 2017-ben hagyta jóvá, szer függőség (substance abuse) indikációban. Mások azon dolgoznak, hogy okostelefonon, játékos környezetben figyelemhiányos-hiperaktív gyerekek számára kínáljanak új terápiás eszközöket. És persze van számtalan applikáció, ami segít leszokni a dohányzásról, vagy a szükségtelen kalóriabevitelről.

A DTx abban emelkedik ki a szokványos telefonos applikációk közül, hogy hatását a gyógyszerfejlesztésben megkövetelt klinikai vizsgálatokkal igazolják, hatósági elbíráláson és engedélyezésen esik át, s végül egyesek receptköteles applikációként jelennek meg. Egyelőre még sok a kérdés (digitális placebo), de óriási előnyük, a mellékhatásmentesség, nagyon sokakat ösztönöz a problémák megoldására. A trendet jól mutatja, hogy tavaly óta Németországban is törvényi lehetőség van terápiás applikációk orvosi felírására és ár visszatérítésére.

Az Allied Market Research 2020-ban kiadott tanulmánya szerint a globális DTx piac 2018-ban 2,2 milliárd dollárt tett ki, és 2026-ra 10 milliárd közelébe nőhet (CAGR: 20 %).

Virtuális valóság (Virtual reality) eszközök

Az egészségügyben a virtuális valóság eszközök eddig nem arattak átütő sikert, azonban stressz oldásban, fájdalomcsillapításban, orvosi oktatásban és a robot sebészethez kapcsolódóan kétségtelenül van/lehet szerepük.

A felforgatók (Disruptiv companies)

Eddig olyan intézményekről beszéltünk, amelyek egészségügyhöz kapcsolódása kézenfekvő. A pálya mellett azonban számos olyan vállalat (köztük több óriás) figyel, akik számára az egészségügy egy új, meghódítható piac, és a szektoron kívül gyűjtött tapasztalatuk talán jól hasznosítható a betegellátásban, megelőzésben. A listán elektronikai, informatikai és telekommunikációs cégek szerepelnek, vagy olyanok, akiknek erőssége az adatgyűjtés és feldolgozás. Éppen csak példaként: Amazon már bevásárolta magát az online gyógyszerküldő szolgáltatás piacára (PillPack), egy bostoni kórházban mesterséges intelligencia eszközök tesztelését végzi, és Alexa, a hang alapú személyi asszisztens jogot szerzett egészségügyi adatok kezelésére is. Apple egészségügyi stratégiájának lényege, hogy az iPhone személyes egészségügyi adatbankká váljon, mégpedig úgy, hogy a felhasználónak manuálisan semmilyen adatot se kelljen bevinnie, hanem azok automatikusan töltődjenek le az EHR-ből. Uber pedig a betegszállításban szeretne pozíciókat szerezni.

Ha igaz a mondás, hogy a XXI. század elsődleges nyersanyaga már nem az olaj, hanem az adat, akkor ezen vállalatok előtt az egészségügyben is hatalmas lehetőség nyílik.

A kételyek és aggodalmak

A formálódó digitális egészségügy eltérő hozzáállást generál az érintettek körében. Mint láttuk, a technológiai cégek nagy nyertesei lehetnek a változásnak. A felhasználók, köztük a betegek többsége nyitottságot mutat, és a digitális szolgáltatásokban, viselhető eszközökben az életminőség javítását, prevenciót szolgáló lehetőséget látnak, habár megfogalmazódnak kételyek a személyes adatok védelme ügyében. Ugyancsak támogatók a biztosítók, akik a technológia révén az egészségügyi költségek csökkenését remélik. Van viszont egyfajta bizonytalanság az orvosok között. Miközben terjedőben van a betegek bevonásának gyakorlata (participatory medicine), a többség inkább veszélyesnek tartja a Dr. Google által kitanított betegeket és az a kérdés is felmerül, vajon a technológia nem veszi el a munkájukat. Gary Kasparov IBM Deep Blue-val szemben 1997-ben elszenvedett veresége óta már nem lehetünk biztosak, hogy ez soha nem következik be. Azonban ma inkább az az uralkodó vélemény, hogy a technológiát kihasználó orvosok magasabb szintű terápiát nyújthatnak majd és a mainál lényegesen több idejük marad az alaposabb, humánusabb beteg ellátásra. A gyógyszervállalatok, amelyek a légiközlekedéshez hasonlítható, rendkívül szigorúan szabályozott környezetben dolgoznak, még megosztottak. Egyesek már adattudományi vállalkozásként deklarálják magukat, mások (a többség) még inkább kivár.

Akármi legyen is azonban az egyes résztvevők álláspontja, a szakértők egyetértenek abban, hogy a digitális egészségügy fogalmának elkülönítése rövidesen értelmetlenné válik, mert

a szektor minden részletét megkerülhetetlenül és mélyrehatóan átformálja a digitalizáció.

Portfolio Private Health Forum 2020 Digitalizáció az egészségügyben. Portfolio Private Health Forum 2020 idén november 10-én:

Szombathelyi Zsolt,

a Richter Gyógyszergyár egykori kutatási igazgatója, a vezérigazgató tanácsadója

Címlapkép forrása: Shutterstock